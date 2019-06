Educación acatará la sentencia del Supremo y Religión recupera las dos sesiones semanales El consejero Javier Imbroda, en una reciente visita a Málaga. / FÉLIX PALACIOS «El currículo de Primaria debe ajustarse a la legalidad», afirma el consejero Imbroda, tras rechazar el TS un recurso de la Junta FRANCISCO GUTIÉRREZ Sábado, 15 junio 2019, 00:52

La Consejería de Educación no tiene más remedio que «ajustarse a la legalidad» y cumplir las sentencias judiciales. De esta manera, los colegios andaluces tendrán que recuperar el próximo curso las dos sesiones semanales de Religión. El Tribunal Supremo decidió hace unas semanas no admitir a trámite un recurso del anterior gobierno andaluz contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anulaba una orden de la Consejería de Educación en la que se fijaba una sesión semanal para la asignatura de Religión en los colegios de Infantil y Primaria.

El encaja de estas dos sesiones se hará dentro de un proceso más amplio de modificación del currículo de Primaria que se está trabajando en estas semanas y que afectará en menor medida al próximo curso, pero que sí será de mayor calado para el curso 2020/21, según indicó el consejero. De hecho, para dentro de dos cursos se ha abierto un debate con la comunidad educativa, siguiendo en parte la propuesta que ya hizo la anterior consejera, Sonia Gaya, bautizado 'Repensar la Primaria'.

En principio, para el próximo curso los responsables de la consejería deben hacer efectiva esta sentencia en relación a la asignatura de Religión. «Es evidente que no podemos ir contra una sentencia del Tribunal Supremo; nuestra actuación debe ajustarse a la legalidad y daremos respuesta a esta sentencia, como no puede ser de otra manera», afirmó el consejero. En este sentido, Educación prepara una instrucción al respecto. Pero la solución no es sencilla, pues en el caso de la asignatura de Religión hay diferentes competencias: los profesores, en el caso de Primaria, dependen del Ministerio de Educación, mientras que los colegios y la planificación son competencia de la Junta. Algo que no sucede en el caso de los institutos de Secundaria, en los que los profesores sí dependen directamente de la Junta de Andalucía.

Además, los directores de los colegios tienen autonomía para poner una o dos sesiones de Religión. Así, hay colegios con una sesión de 45 minutos, otros con dos e incluso los que mantienen una sesión de 60 minutos o dos de 30.

Francés en Primaria

La modificación de currículo de Primaria afectará también al segundo idioma, que empezó a implantarse para toda la Primaria en el 2016/17 (cursos tercero y quinto), pero que no llegó a primero y segundo, como estaba previsto para este curso.

El Tribunal Supremo, en una sentencia del pasado mes de mayo, falló a favor de los obispos andaluces en relación a la polémica que mantenían con la Junta por las horas de la asignatura de Religión. El alto tribunal no admitió a trámite el recurso de casación que interpuso en su día la Junta de Andalucía contra una anterior sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ya declaró nula la orden de la Consejería de Educación que regulaba el currículo escolar de Educación Primaria y que dejó en una sesión semanal la enseñanza de Religión (o su alternativa, Valores sociales y cívicos).