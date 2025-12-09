Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Edadismo laboral: casi el 60% de los parados de Málaga son mayores de 45 años

Expertos explican que la mejora de las cifras de empleo no llega de igual manera a todas las personas y, además de afectar a las de más edad, también incide sobre todo en las mujeres

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:31

Comenta

El desempleo se concentra en los trabajadores que han traspasado la mediana edad. La incidencia del paro se dispara entre las personas de más de ... 45 años. De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el número de individuos en situación de desempleo en la provincia el pasado mes de noviembre superaba los 110.800. De ellos, 64.546, es decir, algo más del 58%, son mayores de 45 años. No es algo excepcional que ocurra en Málaga. En el conjunto de España sucede cosa semejante: del total de 2,4 millones de parados que hay en el país, 1,4 millones han cumplido ya los 45 años. Las provincias en las que más alto porcentaje supone la población mayor de 45 años en el conjunto del desempleo son Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, donde esta cohorte de edad rebasa el 62%. Y por encima del 60% también se encuentran Pontevedra, A Coruña, Alicante, La Rioja, Zamora o Asturias. En el otro extremo, los únicos territorios del país donde los mayores de 45 años suponen menos de la mitad del total de parados son Ceuta y Melilla (alrededor de un 45%). Después, Huesca, Granada, Navarra, Teruel, Jaén o Almería, donde ronda el 50%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando la Policía lo reducía en un locutorio de Torremolinos
  2. 2 El TSJA avala el despido de un trabajador tras pillarlo un detective actuando con una murga en el carnaval de Málaga durante su baja médica
  3. 3 Una nueva dana llega esta semana a Andalucía
  4. 4 Un gran pozo de 30 metros de profundidad bajo La Malagueta surtirá de agua de mar a los lavapiés de la playa
  5. 5

    Más reservas bajo tierra que en los embalses: el mapa de las aguas subterráneas en Málaga
  6. 6

    El taller de los trenes de Málaga se reinventa
  7. 7 Condenado en Málaga por abusar de una hija cuando tenía 4 años y absuelto de la agresión a otra al prescribir el delito
  8. 8

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6
  9. 9 El cura plurilingüe de Torremolinos
  10. 10

    «Hablo desde el dolor y desde esta casa vacía, porque es insoportable no ver a mis hijas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Edadismo laboral: casi el 60% de los parados de Málaga son mayores de 45 años

Edadismo laboral: casi el 60% de los parados de Málaga son mayores de 45 años