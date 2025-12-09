Edadismo laboral: casi el 60% de los parados de Málaga son mayores de 45 años

El desempleo se concentra en los trabajadores que han traspasado la mediana edad. La incidencia del paro se dispara entre las personas de más de ... 45 años. De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el número de individuos en situación de desempleo en la provincia el pasado mes de noviembre superaba los 110.800. De ellos, 64.546, es decir, algo más del 58%, son mayores de 45 años. No es algo excepcional que ocurra en Málaga. En el conjunto de España sucede cosa semejante: del total de 2,4 millones de parados que hay en el país, 1,4 millones han cumplido ya los 45 años. Las provincias en las que más alto porcentaje supone la población mayor de 45 años en el conjunto del desempleo son Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, donde esta cohorte de edad rebasa el 62%. Y por encima del 60% también se encuentran Pontevedra, A Coruña, Alicante, La Rioja, Zamora o Asturias. En el otro extremo, los únicos territorios del país donde los mayores de 45 años suponen menos de la mitad del total de parados son Ceuta y Melilla (alrededor de un 45%). Después, Huesca, Granada, Navarra, Teruel, Jaén o Almería, donde ronda el 50%.

Para certificar la mayor ponderación de los mayores en el paro hay que efectuar otra operación: medir cuánto pesan en el empleo. De acuerdo con el Ministerio de Inclusión también con datos de noviembre la cifra de afiliados medios superaba los 743.000 en Málaga, de los que más de 367.000 tienen edades a partir de los 45 años, lo que significa que suponen alrededor de la mitad, por lo que, efectivamente, su peso en las colas del servicio público de empleo es mayor (diez puntos superior) al que le corresponde por su presencia en el mercado laboral.

«La bajada del paro no es uniforme: a medida que se produce, se va concentrando en la gente que tiene más dificultades para estar en el mercado laboral, bien por edad, bien por formación, bien por ambas» Marcel Jansen Investigador de Fedea

Son éstas cifras «relevantes», afirma Marcel Jansen, investigador de Fedea. «En los últimos años estamos viendo tasas de crecimiento del empleo bastante relevantes y reducción del paro. Pero la bajada del desempleo no es uniforme: a medida que se produce, se va concentrando en la gente que tiene más dificultades para estar en el mercado laboral, bien por edad, bien por formación, bien por ambas», explica Jansen. Alberto Montero, profesor de Economía de la Universidad de Málaga (UMA), une las dos cuestiones y concluye que quizás lo que hay detrás de la mayor tasa de paro de los mayores es la obsolescencia de su formación, fenómeno que pronostica que se va a ir incrementando.

A su vez, Marcel Jansen certifica la existencia de «edadismo» en el mercado laboral español: «A más edad, menor es la probabilidad de que te llamen». Y es algo que va agravando la situación de los mayores, porque cuanto más tiempo se pasa en el desempleo más difícil es volverse a colocar: después de un año en el paro, la probabilidad de encontrar empleo baja a la mitad y tras otro año cae otra vez a la mitad. En resumen: tras dos años de desempleo las opciones de colocarse son de apenas un 25%. Por eso los mayores ponderan más en el paro y también en el de larga duración. «La situación de los mayores en España es particularmente mala por las instituciones: los servicios públicos de empleo se centran en el pago de rentas, pero falta que activen a los parados y con los mayores hay que empezar a trabajar de inmediato», sigue Jansen.

Edadismo y feminización del paro

Otro fenómeno. Ocurre en general, pero con mayor intensidad entre los mayores de 45 años: el paro está feminizado. En la provincia de Málaga hay 67.124 mujeres en desempleo y 43.713 varones. Esto supone que ellas representan el 60% de todas las personas que constan en las oficinas del SEPE. Entre las personas mayores de 45 años, las mujeres son más de 40.000 cuando ellos apenas superan los 24.500. Esto significa que ellas sufren más del 62% del paro que sufre la mediana edad, de la gente que tiene de 45 años en adelante y hasta el momento de su retiro.

El sector servicios explica el 72% de todo el paro de la provincia de Málaga: son 80.681desempleados en esta actividad de los 110.837 parados que hay en total. Entre los mayores de 45 años, el sector servicios representa el 60% de todo su paro: a esta actividad pertenecen 48.053 desempleados de los 64.546 que son en total de estas edades. Pero es justo en los servicios donde mayor brecha existe entre hombres y mujeres: las desempleadas (32.709) son más del doble que los desempleados (15.344).

En la industria, el paro también tiene mayor incidencia entre ellas (1.707 frente a los 1.414 que son los desempleados varones). Y la misma ecuación resulta en el colectivo de apuntados al desempleo sin que conste un puesto de trabajo anterior: entre los mayores de 45 años son un total de 4.510 y mientras los hombres apenas superan los 900, entre las mujeres son 3.593, lo que se explica porque muchas de ellas abandonaron sus carreras laborales para atender a sus hijos.

Al tiempo, hay dos sectores en los que el paro masculino es superior al femenino. Se trata, en primer lugar, del agrícola, donde los parados son 810, frente a las 633 desempleadas. En segundo lugar está la construcción, donde los apuntados en las oficinas del SEPE son 6.028 y multiplican por 4,3 veces a las mujeres en situación de desempleo.

El paro de los jóvenes

El contrarrelato de esta realidad que marca la mayor incidencia del desempleo entre los mayores es otra: la menor incidencia que tiene el paro entre los jóvenes. En la provincia de Málaga, los menores de 29 años son el 14,9% de los parados, ya que apenas se cuentan en 16.500. Y prácticamente lo mismo sucede en el conjunto de España, donde los más jóvenes son el 15,2% del total de los desempleados.

15% representan los jóvnes entre los parados también son ese mismo porcentaje de la fuerza laboral afiliada a la Seguridad Social en la actualidad

Y realizamos ahora la misma operación con la juventud: ¿sufren menos paro de lo que les correspondería por su peso en el mercado laboral? Afiliados a la Seguridad Social menores de 29 años son 115.000 en Málaga, es decir, el 15% del total. Por tanto, ponderan en el paro justo lo mismo que pesan en el mercado de trabajo de la provincia. De lo que se deduce que los menos propensos al desempleo son los trabajadores de entre 30 y 45 años: son el 35% de la fuerza laboral de Málaga mientras que sólo aportan el 27% de los parados.

La edad 'prime'

El experto Marcel Jansen precisa que esta última generación, la de los 30 a los 45 años, normalmente es la 'prime age', la edad en la que se está en mejores condiciones de trabajo, pero señala que en este caso esta generación lleva tres crisis a sus espaldas, con una incorporación al mercado laboral accidentada que sigue pagando a día de hoy. Agrega que los mayores de 45 años han tenido una buena vida laboral en su conjunto, porque han podido sortear las grandes crisis que ha habido en los últimos años dado que en general tenían largas antigüedades, pero que éstos, si caen en el paro, son los que más difícil lo tienen para recolocarse. A ello, Alberto Montero aporta otras ideas: que ya hay empresas que prefieren contratar a seniors que a juniors por la diferente actitud que les suponen hacia el trabajo (más comprometida con la empresa entre los mayores y más desapegada entre los jóvenes), si bien la gente de más edad también suele pedir más salario. Y otro punto para el análisis: la tasa de paro de la juventud siempre, no sólo en España, en toda Europa, es más alta que la de los mayores –llega a duplicar la media nacional–, pero los jóvenes también, hasta ahora, se colocan más fácilmente.