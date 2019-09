Ecologistas en Acción alerta de que 17 depuradoras de Málaga vierten aguas con escaso tratamiento Vertido de aguas residuales sin depurar al río Guadalhorce en Cártama. / Ñito Salas. Archivo Antequera es el municipio más grande en esta situación, que afecta a casi el 40% de las Edar de la provincia IGNACIO LILLO Málaga Martes, 10 septiembre 2019, 12:17

El drama de la depuración en Málaga no es ya sólo que falten instalaciones, como el gran punto negro de Nerja, sino que muchas de las que hay no funcionan convenientemente o no tienen capacidad para atender a toda la población del territorio que sirven. El informe anual de depuración de Ecologistas en Acción advierte de que la provincia es una de las que tiene una peor situación en Andalucía, con 17 de las 44 Edar no conformes a la normativa. Es casi el 40%.

En el estudio, dirigido por Antonio Amarillo, coordinador Área de Agua Ecologistas en Acción Andalucía, se han tomado datos de las plantas que atienden a más de dos mil habitantes en 2018. La de mayor población entre las que no salen bien paradas es la de Antequera, donde la organización asegura que es necesaria una ampliación para eliminar correctamente los elementos contaminantes. «Esta población está afectada por la declaración de zona sensible de las cuencas intracomunitarias», cita el documento, por lo que la Junta declaró de interés la construcción de una nueva, así como los colectores para conectar los distintos núcleos. En cambio, la ONG denuncia que siguen sin acometerse esas obras, motivo por el cual se ha denunciado en varias ocasiones los vertidos de aguas sin el tratamiento adecuado al Río de la Villa. «Es urgente llevar a cabo la ampliación de la existente para que se implante un tratamiento terciario que elimine la carga orgánica residual y aquellas otras sustancias contaminantes no eliminadas en los tratamientos secundarios».

Las otras Edar que están en la lista negra en la provincia son las de Alcaucín, Alozaina, Archidona, Ardales, Campillos, Canillas de Aceituno, Casabermeja, Casares, Cuevas de San Marcos, Frigiliana, Fuente de Piedra, Humilladero, Teba, Villanueva de la Concepción y Yunquera. En casi todos los casos las razones son similares: se necesita, o bien una reparación, o bien la ampliación o adecuación para un correcto tratamiento biológico.

Evolución negativa

El informe de Ecologistas también tiene en cuenta la evolución del cumplimiento de la depuración en cada provincia desde que comenzaron estos análisis, en 2013, y Málaga sale de nuevo mal parada, con la segunda peor tendencia en Andalucía y con una bajada en el grado de cumplimiento del 7% respecto al año anterior, sólo por detrás de Almería. Es además la cuarta con peores niveles.

De esta forma, Ecologistas en Acción denuncia que no sólo la falta de infraestructuras para depurar correctamente es motivo de gran preocupación, con procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea contra España, sino que sigue habiendo un alto porcentaje de depuradoras que, estando en funcionamiento, no están cumpliendo la normativa. «Estos vertidos pueden estar provocando un daño en las aguas receptoras, lo que supone un riesgo sustancial para el sistema natural de los cursos de agua como ausencia de oxígeno disuelto, aumento de tóxicos para los organismos acuáticos, presencia de microorganismos patógenos, procesos de eutrofización (proliferación de algas),aumento de la turbidez, modificación del lecho de río, presencia de plaguicidas, metales, disruptores endocrinos, fármacos, etc».

Además, la ONG lanza una advertencia, y recuerda que estos informes anuales han dado lugar a denuncias de las fiscalías provinciales por presuntos delitos contra el medio ambiente derivados del mal funcionamiento de la depuradoras o por su ausencia, con los consecuentes vertidos de aguas residuales sin depurar. «Numerosos municipios han sido denunciados y han declarado como investigados decenas de cargos públicos y técnicos de las empresas que gestionan la depuración». Al respecto, pone como ejemplo la Operación Vastum, que fue adelantada por SUR y en la que se recogieron imágenes del emisario submarino arrojando toallitas al mar en Nerja.