Duras críticas del subdelegado en Málaga a la iniciativa del PP de congelar las tasas aeroportuarias

Arrecia la contienda política en Málaga. No hay proyecto que se libre de los rifirrafes continuos entre populares y socialistas, tanto en el marco institucional ... como en el de los partidos. Este sábado ha sido el turno para el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, que se hacía eco de la polémica adelantada por SUR: si se congelan las tasas aeroportuarias, se compromete la ampliación del aeropuerto.

Salas, en un mensaje difundido en su perfil oficial en redes sociales en el que dice que el PP «está en contra de Málaga. Así, en primer término, se refiere a los 'populares' como quienes «nos dejaron -a los malagueños- sin Mundial y sin estadio, nos dejan sin Sanidad, sin tercer hospital, sin metro al PTA o Rincón». Y a continuación señala: «¡¡Y ahora votan en contra en el Senado de la medida que hará posible la ampliación del aeropuerto Málaga Costa del Sol!!».

Salas se refiere así a la enmienda introducida por parte del PP al texto del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible y que supondría la congelación de las tasas aeroportuarias 2027-2031.

En un comunicado distribuido este pasado miércoles, Aena advertía que la nueva disposición legislativa «obligaría al consejo de administración a reexaminar la propuesta de inversiones reguladas de 9.991 millones de euros en el período 2027-2031».

En dicha propuesta se contemplaban 1.500 millones para la ampliación del aeródromo malagueño, tratándose de una de las actuaciones «más significativas» y que lleverían a que la superficie sea un 45% superior a la actual.

«La propuesta legislativa debería conducir a una reflexión grave, ninguna pugna política excusaría un daño al buen funcionamiento de los aeropuertos», advertían desde Aena.

El operador aeroportuario mostró su sorpresa. De hecho, recordó que la «paternidad» del marco regulador del sistema aeroportuario español y del modelo empresarial de Aena, «que constituyen un éxito indudable, corresponde al PP, y de justicia es reconocerlo».