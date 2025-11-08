Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El aeropuerto de Málaga debe afrontar su ampliación para no agotar su capacidad. Marilú Báez

Duras críticas del subdelegado en Málaga a la iniciativa del PP de congelar las tasas aeroportuarias

Aena había alertado de que tal medida pondría en riesgo la ampliación del aeropuerto de Málaga

Chus Heredia

Chus Heredia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:59

Arrecia la contienda política en Málaga. No hay proyecto que se libre de los rifirrafes continuos entre populares y socialistas, tanto en el marco institucional ... como en el de los partidos. Este sábado ha sido el turno para el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, que se hacía eco de la polémica adelantada por SUR: si se congelan las tasas aeroportuarias, se compromete la ampliación del aeropuerto.

