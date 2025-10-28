Málaga es pionera en Andalucía en recibir a Proyecto Hombre, una iniciativa italiana que se trajeron a la Costa del Sol el obispo Ramón Buxarrais ... y el monje terciario capuchino Benito Gil. En estas fechas la ONG está celebrando sus cuatro décadas en la provincia. Este martes ha llenado el auditorio Edgar Neville de la Diputación de personas que querían escuchar su historia, asistir a un avance del documental que se ha grabado para conmemorar la efeméride y escuchar testimonios tanto de antiguos beneficiarios como de sus profesionales. La directora de la organización en Málaga, Belén Pardo, comparte con SUR la filosofía de la organización y también el estado de la cuestión de las adicciones en la actualidad.

-¿En qué se basa la filosofía de Proyecto Hombre?

-En mirar a la persona, ver qué necesita y acompañarla cuando hay un proceso de adicción y una necesidad de salir de donde se encuentra. Nuestra misión es acompañar a personas, prevenir por un lado, pero si están ya inmersas en el problema, acompañarlas y que salgan de ahí si ellas quieren.

-Y sin juicios.

-Sin juicios, sin interpretaciones y sin culpabilizar a la persona. Nosotros entendemos que la persona es responsable y es capaz de salir. Así que entendiendo que es una persona adulta y con todo el respeto del mundo, la tratamos para que salga.

-La organización data de esos duros años ochenta.

-Entonces había una gran crisis social, la pandemia de la heroína. Había una gran alarma social asociada a ese consumo; primero, porque había mucha delincuencia, y segundo, porque empezó el sida, que entonces tampoco sabíamos de qué iba, pero sí que había mucha gente muriendo de este colectivo. Entonces empezaron a crearse muchas asociaciones, una de las cuales es Proyecto Hombre.

-¿Cómo está la situación ahora?, ¿mejor que entonces?

-Por una parte, muy bien, porque ya no hay el estigma social que había, porque ya a las personas que tienen un problema de adicción no se les nota como se les notaba hace cuarenta años. Pero también es verdad que hay un reto social porque pensamos que esto no nos corresponde porque es algo individual que está invisibilizado: las drogas parece que no existen, pero están en todo su auge.

-También son más sofisticadas y hay más variedad, ¿no?

-Sí, está muy diversificado el uso de drogas. Y, aparte, hay otro tipo de problemáticas de adicción que no tienen que ver con una sustancia, que tienen que ver con el mal uso de redes sociales, con la sexualidad, con las compras, relacionadas con el vacío que están experimentando muchas veces las personas en este momento.

-¿De qué es síntoma una adicción?, ¿qué subyace?

-Es síntoma de que hoy te propones no hacerlo más y vuelves a caer, o que te propones tener un límite y no eres capaz de respetarlo. Y hay múltiples factores. El fenómeno de las adicciones es multifactorial: puede haber factores personales, familiares, sociales, comunitarios. Y, dependiendo de la fortaleza o debilidad que tenga la persona, aumenta la probabilidad o se reduce de caer en una adicción.

-Durante estos cuarenta años, ¿cuánta gente ha pasado por Proyecto Hombre en Málaga?

-Una media de mil personas anualmente atendemos. Multiplica por cuarenta años.

-¿De qué perfiles?

-Pues ha ido variando a lo largo de los cuarenta años. Cuando se inició, era un perfil de persona consumidora de heroína, en el paro, muy desestructurada. Ahora el perfil mayoritario son hombres que presentan una adicción o un consumo problemático de cocaína, de alcohol o de ambas, o también al cannabis, que es una droga muy prevalente. Ahora no está tan deteriorada la persona, está muy inmersa en la sociedad: en más de un 70% están trabajando.

-¿Cómo se trabaja con estas personas ahora?

-Desde diversos recursos. Los hay para personas que necesitan hacer un parón en sus vidas y que requieren de mayor intervención terapéutica, pero también hay programas en los que la intervención es semanal durante un año y la persona no tiene que abandonar los hábitos positivos de su vida. Dependiendo del perfil, damos una respuesta u otra.

-¿Por qué hay menos mujeres en Proyecto Hombre?, ¿es que caen menos en las adicciones?

-Es una pregunta un poco difícil. Sí hay menos mujeres que hombres que consuman algún tipo de sustancia ilegal. Pero en las prevalencias que estamos viendo en las encuestas que hace el Gobierno español cada dos años, observamos que el tabaco y el alcohol lo consumen más las mujeres y las niñas que los hombres. Pero es verdad que los hombres hacen consumos más fuertes, más graves. Otro elemento es que la mujer ha estado doblemente estigmatizada, ya no sólo por el hecho de consumir, sino por ser malas madres, por abandonar a sus familias, cosa que no ocurre con los varones. Entonces, cuando llegan a nuestros programas, llegan más rotas, más solas, más dependientes físicamente de fármacos que tengan que ver con consecuencias negativas por ese consumo. Aunque sabemos también que tienen más estudios que ellos y que podrían tener una vida profesional mejor. Además, ellas vienen acompañadas de otras mujeres que igual están más rotas que ellas, pero que entienden que necesitan acompañar. Hay pocas mujeres que vengan acompañadas por varones; sin embargo, la mayoría de varones vienen acompañados por mujeres.