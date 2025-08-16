Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Divorcios en Málaga: la mayor probabilidad es de los cinco a los ocho años de casados

Las rupturas de matrimonios de distinto sexo aumentan un 15% y las del mismo sexo se duplican en 2024 en la provincia

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:36

Cada pareja es un mundo, pero la estadística permite hacer algunas generalizaciones sobre los momentos con mayor probabilidad de ruptura y también sobre cómo se ... suele canalizar ésta. Así, si se analizan los 2.921 divorcios que se registraron el año pasado en Málaga entre parejas de distinto sexo, salta a la vista que el mayor número se concentró entre matrimonios que llevaban entre cinco y ocho años de duración. Concretamente es a los cinco años de casados cuando más divorcios se produjeron: 164. Con seis años de duración se rompieron 130 parejas; y con siete y ocho años, 136 respectivamente. Es el tramo de duración del matrimonio en el que más disoluciones se concentraron, aunque también fueron numerosos los divorcios entre los 15 y los 20 años de duración.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El día que Francisco Santamaría volvió a nacer en La Rosaleda
  2. 2 Una trabajadora se jubila a los 57 años tras ganar en los tribunales a la Seguridad Social
  3. 3 El autor de seis incendios forestales en Teba: un exfontanero municipal que «odia» al equipo de gobierno
  4. 4 Los fuegos artificiales inauguran hoy ocho días de feria en Málaga
  5. 5 La ola de calor también asfixia a Málaga: aviso naranja para este fin de semana por máximas de hasta 42ºC
  6. 6 Cuatro grandes yates se citan en el puerto para asistir al inicio de la feria de Málaga
  7. 7 ¿Las empresas pueden obligar a los trabajadores a contestar llamadas y WhatsApp fuera de su horario?: sí, en estos casos
  8. 8

    El Málaga cambia de objetivos
  9. 9

    La Feria de Málaga arranca hoy con una previsión de menos ocupación en hoteles y viviendas turísticas
  10. 10 La última serie de mafiosos que fascina a Arturo Pérez-Reverte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Divorcios en Málaga: la mayor probabilidad es de los cinco a los ocho años de casados

Divorcios en Málaga: la mayor probabilidad es de los cinco a los ocho años de casados