Divorcios en Málaga: la mayor probabilidad es de los cinco a los ocho años de casados

Cada pareja es un mundo, pero la estadística permite hacer algunas generalizaciones sobre los momentos con mayor probabilidad de ruptura y también sobre cómo se ... suele canalizar ésta. Así, si se analizan los 2.921 divorcios que se registraron el año pasado en Málaga entre parejas de distinto sexo, salta a la vista que el mayor número se concentró entre matrimonios que llevaban entre cinco y ocho años de duración. Concretamente es a los cinco años de casados cuando más divorcios se produjeron: 164. Con seis años de duración se rompieron 130 parejas; y con siete y ocho años, 136 respectivamente. Es el tramo de duración del matrimonio en el que más disoluciones se concentraron, aunque también fueron numerosos los divorcios entre los 15 y los 20 años de duración.

Si se suman todas las parejas rotas el año pasado en la provincia y se hace la media de los años que duraron sus matrimonios, el resultado es de 16,2 años. A nivel andaluz, es la duración más baja: la más alta es la de Jaén, con 19, y el promedio regional es de 16,9. Pero una cosa es la media estadística y otra, la realidad, que es muy heterogénea. Así, en esa media se engloban tanto las 43 parejas que se divorciaron menos de un año después de casarse como las 38 que lo hicieron cuando llevaban más de medio siglo de historia común. Concretamente, las parejas más veteranas que se divorciaron el año pasado en Málaga llevaban 56 años casadas (fueron tres).

En cuanto a la edad, el tramo en el que más divorcios se produjeron en el caso de las mujeres fue el de los 40 a los 44 años (con 577 disoluciones, casi un 20% del total), seguido del de los 45 a 49 años (con otro 19%). Esto quiere decir que cuatro de cada diez mujeres que se divorciaron tenían entre 40 y 50 años. En el caso de los hombres, la edad más habitual para divorciarse es de los 45 a los 49 y de los 50 a los 54. Hay que reseñar que año a año aumenta el número de personas que ponen fin a su vida en pareja a edad avanzada: en 2024, por ejemplo, hubo 35 mujeres y 76 hombres en Málaga que se divorciaron con más de 75 años cumplidos.

Aumento de rupturas

Según la Estadística de Divorcios, Separaciones y Nulidades en Andalucía (que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía) durante el año 2024 se produjeron en Andalucía 15.383 casos de separación y divorcio (un 11,3% más que en el año anterior). De ellos, 14.579 fueron divorcios (94,8%) y 803 separaciones (5,2%). En Málaga se registraron 3.022 divorcios, un 15% más que en 2023, de los que 101 se produjeron entre parejas del mismo sexo. Llama la atención que estas rupturas concretamente se duplicaron respecto al año anterior, cuando hubo 51.

La tasa bruta de disoluciones en Andalucía fue de 1,8 por cada 1.000 habitantes (1,6 en 2023), siendo la tasa nacional idéntica. En la desagregación provincial, se observa que Cádiz y Córdoba presentan la mayor tasa (1,9 por mil), así como Almería y Jaén las menores (1,5 por mil y un 1,6 por mil respectivamente).

¿Cómo se divorcian los malagueños?

Cerca del 19% de las demandas de disolución matrimonial en Andalucía fueron presentadas por la esposa, mientras que en un 12,4% de los casos lo hizo el esposo. La gran mayoría de los divorcios (el 69%) se produjeron por mutuo acuerdo.

El 54% de los divorcios se produjeron en matrimonios que no tenían hijos menores, mientras que en el 24% existía un único hijo menor de edad y en el 22%, dos o más.

En relación al total de sentencias con hijos menores, la custodia fue otorgada a la madre en el 56,4% de los casos de divorcio o separación (porcentaje algo superior a la media andaluza), al padre en un 3,8% y fue compartida en el 39,5% de los casos (algo por debajo de la media regional).