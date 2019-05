La Diputación ofrece hasta 13.000 euros por contratar a parados de larga duración Los desempleados deben estar inscritos como demandantes en el Servicio Andaluz de Empleo. / Sur La cuantía de la ayuda, para la que hay librada una partida de 800.000 euros, se fija en función del tipo de contrato y la edad del trabajador FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Lunes, 27 mayo 2019, 01:20

La Diputación repite fórmula para fomentar la contratación de parados de larga duración. Por segundo año consecutivo, la institución provincial convoca una línea de ayudas a empresas y autónomas con una cuantía de entre 4.000 y 13.000 euros en función del tipo de contrato y de la edad del trabajador que incorporen. En la primera convocatoria se formalizaron 42 subvenciones por un importe total de 412.400 euros (se concedieron otras siete a las que finalmente se renunció), a pesar de que se había librado una partida de 800.000 euros para tal fin. La mitad (20) e registraron en Málaga capital, mientras en Torremolinos, Vélez y Alhaurín de la Torre se incentivaron tres contrataciones, seguidas de las dos en Marbella, Benalmádena y Campillos, y de una en Antequera, Casabermeja, Colmenar, Comares, Fuente de Piedra, Nerja y Ronda.

Con idéntico presupuesto (800.000 euros), el ente supramunicipal ha vuelto a abrir el plazo (hasta el 31 de octubre o cuando se agote el montante) para acceder a este programa de apoyo a la contratación de parados mayores de 30 años, de modo que puedan volver al mercado laboral y mejorar sus competencias profesionales, ya sea a través de un contrato indefinido (se exige una duración mínima de dos años) o temporal (entre 6 y 12 meses), quedando excluidos los de formación y aprendizaje, así como los tramitados a través de empresas de trabajo temporal.

Tal y como reflejan las bases de la convocatoria, el importe de la subvención para el empresario o autónomo que contrate de forma indefinida durante al menos dos años y a jornada completa a un trabajador de hasta 44 años será de 10.000 euros, y de 13.000 cuanto se trate de mayores de 45 años. Un incentivo a partir de esa franja de edad que se justifica en que prácticamente la mitad de los 146.152 malagueños que actualmente están inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) como demandantes de empleo tienen más de 45 años. En cuanto a los contratos eventuales, el empleador percibirá 4.000 ó 6.000 euros según la franja de edad por los primeros seis meses, a los que se sumarán otros 400 ó 600 por cada mensualidad añadida hasta alcanzar una duración máxima de un año. En este sentido, cabe precisar que tanto en una como en otra modalidad el importe se reducirá a la mitad cuando el trabajo sea a media jornada.

Requisitos para la empresa y el trabajador

En cualquier caso, cabe remarcar que este programa sólo es válido para nuevos contratos . Además, el empleador tiene que cumplir varios requisitos como desarrollar su actividad en la provincia, que la persona contratada no sustituya a un trabajador que hubiese estado empleado en los tres meses anteriores para desempeñar esa misma labor o no haber sido condenados o sancionados por incumplir la normativa de prevención de riesgos laborales o tolerar prácticas discriminatorias durante los dos años previos a la presentación de la solicitud.

Por su parte, el trabajador tiene que estar empadronado en algún municipio de Málaga, no tener relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado del contratante y llevar al menos un año inscrito como demandante de empleo.

Según está estipulado, el abono de la subvención se realizará por anticipado precisamente para favorecer la contratación. Eso sí, el beneficiario está obligado a acreditar con la documentación necesaria (cotización a la Seguridad Social, vida laboral del trabajador y su nómina) que ha cumplido con todas las obligaciones, como la de mantener el puesto de trabajo que se subvenciona durante el periodo mínimo fijado en cada modalidad o que la actividad del empleado se desarrolle en la provincia de Málaga. Del mismo modo, también se exige que el sueldo no sea inferior al establecido según el convenio colectivo de aplicación en cada caso o, si no lo hubiera, al salario mínimo interprofesional (900 euros). En la misma línea, el coste total de la contratación entre salario y gastos sociales no puede ser menor que la subvención.