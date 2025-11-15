«Me dijeron que estaba gravísimo y que tenía pocas esperanzas de vivir»

José Antonio Sau Sábado, 15 de noviembre 2025, 23:49 Comenta Compartir

Rafael Santiago Martín de las Mulas tiene 69 años y es un tipo risueño al que le gusta conversar. Hace cuatro años, con 65, le detectaron un cáncer de pulmón en estadio 4. «He estado luchando entre la vida y la muerte un año y medio aproximadamente», explica a SUR sentado en una de las salas de reuniones de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga (AECC). No le dieron buenas perspectivas: «Me dijeron que el estado era gravísimo y que tenía pocas esperanzas de vivir». ¿El causante? Su oncólogo se lo ha confirmado repetidas veces: el tabaco.

Comenzó a fumar «de muy crío, fui fumador compulsivo. Dejé el tabaco con 39 años después de que me diera un ataque de asma», relata. Entre los 39 y los 65 años llevó un estilo de vida muy sano, comiendo bien y yendo al gimnasio, pero el mazazo que recibió hace tan solo un cuatrienio lo puso contra las cuerdas, aunque ha superado el envite. «La verdad es que gracias a los ensayos clínicos en los que entré y las pruebas tan brutales que me pusieron, con quimio e inmunoterapia, y a las ganas de vivir que tenía, he podido superarlo, porque he pasado por momentos muy duros en mi vida personal», indica.

Marilú Báez

Ruth Mª Vega «Nunca he hecho caso de las cosas malas que te pueden pasar»

Le detectaron el cáncer después de una neumonía que él pensaba que era de los más normal. «Justo el día que me daban el alta, la oncóloga vino a decirme que tenía un cáncer gravísimo. He preguntado varias veces si el tabaco es el causante y el doctor Cobo me ha dicho que sin dudarlo, o no sale el cáncer al poco tiempo o puedes dejar de fumar a los 39 años y surgirte el cáncer a los 69», explica, dado que él ha tenido una vida sana. Ha sufrido hasta tres neumonías, la última muy grave, de modo que comenzaron a ponerle morfina. Desde hace un par de años, no toma ningún tipo de tratamiento. Sigue con sus revisiones. «La experiencia te cambia radicalmente la forma de ver la vida, no sabemos lo que es estar a punto de irte al otro barrio», recalca.

Trinidad Contreras Ojeda tiene 73 años y comenzó a fumar «de jovencita, en las reuniones sociales». Engañaba a su madre comprándose caramelos, pero nunca ha podido abandonar el humo. «He intentado dejarlo muchísimas veces, la que más estuve ocho meses sin fumar, me cuesta trabajo mantenerme sin el tabaco». Contreras sufre, desde hace nueve años, de leucemia crónica linfática, tras lo que se sometió a quimio. «Me vine abajo, con la reacción de la quimio, el cansancio y todo eso, quería hacerme la fuerte delante de mi familia. Después tuve una depresión grande», cuenta a SUR. Con el tiempo, en una de las revisiones le detectaron cáncer de vejiga y, en una colonoscopia, le sacaron cáncer de colon, pero sigue adelante.

Marilú Báez

Rafael Santiago «La verdad es que gracias a los ensayos clínicos en los que entré y a las ganas de vivir que tenía, he podido superarlo»

¿Alguno de estos cánceres tiene su origen en el tabaco? «Yo pienso que todos», sentencia. Trinidad tiene dos hijos y pronto va a ser abuela. Ha tenido muchas peleas con su hijo por fumar. «Digo: no vuelvo a venir a tu casa hasta que no deje de fumar y vine y me apunté a los cursos de la AECC. Luego me dieron la noticia de que voy a ser abuela, ya tengo unos alicientes, pero lo voy a hacer cueste lo que cueste», explica orgullosa. Lleva un mes sin fumar, aunque dice que ha engordado cuatro kilos. «Estoy con un tratamiento experimental». Llegó a pesar 47, pero ahora, confirma, tiene muchísimas ganas de vivir. «Tengo ganas de salir, de entrar, que yo con 47 kilos me estaba muriendo poco a poco, no podía tirar de mi alma y yo la culpa de todo esto se la hecho al tabaco», precisa.

Ruth María Vega tiene 49 años y también se ha apuntado a los cursos de la AECC. «Yo he crecido entre gente muy fumadora», dice en referencia a sus padres. Ella era muy deportista, pero a los 18 años, con el estrés de la selectividad y otros problemas, «empecé a fumar como algo autodestructivo». «Nunca he hecho caso de nada de las cosas malas que te pueden pasar, eso nunca va con uno, pero en 2023 me detectaron a un cáncer de mama, yo no lo asocié al tabaco». Pero la pérdida de una amiga con cáncer de colon y de otro allegado que sufre esta enfermedad, la han sumido en una reflexión. «Poco a poco me he ido concienciando. He perdido, además, dos muelas seguidas», relata, y el dentista las achaca al tabaco. «Mi pareja se enteró de este curso de la AECC y estoy viniendo y superagradecida. Ya he terminado mis revisiones del cáncer y gracias a Dios todo va bien».

Marilú Báez

Trinidad Contrejas Ojeda «Me dieron la noticia de que voy a ser abuela: dejaré de fumar cueste lo que cueste»

Ana Marín Bueno es la psicóloga de la AECC que coordina estos dos cursos desde hace un par de años. Más de 500 personas se apuntan cada anualidad para dejar de fumar. «Es un programa combinado, es decir, recomendamos que vayan al médico de cabecera para solicitar la medicación que ayuda a dejar de fumar, es lo que científicamente está demostrado que es más efectivo», aclara.

Una vez que toman la medicación, comienzan la terapia grupal y las sesiones individuales. El curso dura, aproximadamente, cinco meses, con revisiones. «Ellos ya tienen todas las estrategias, el grupo también se apoya mucho cuando ellos ya notan que casi no se acuerdan del tabaco». La media de éxito es del 70%, aunque puede haber recaídas puntuales cuando dejan de acudir de forma presencial, pero la AECC realiza un seguimiento personalizado a los exfumadores. En los próximos dos años, van a realizar un ambicioso estudio.

¿Qué afecta a la deshabituación? Factores de personalidad, explica. «También influye mucho el haber seguido todas las sesiones del programa o no, en cada sesión se dan herramientas y técnicas», precisa la psicóloga Ana Marín, quien añade que el 80% de las recaídas se dan por factores emocionales o sociales. Se trabaja mucho una técnica llamada exposición en imaginación, usada mucho en fobias y trastornos de personalidad, para que los fumadores se pongan en la situación de lo que sucedería en un evento en el que van a estar presentes el tabaco y el alcohol como sucederá muy pronto con las fiestas y cenas de Navidad.

Hay también sesiones en línea y asisten muchas más mujeres que hombres, pese a que hay más fumadores. Pueden apuntarse a estos cursos llamando al teléfono de Infocáncer: 900-100-036. La llamada de la salud.

Reporta un error