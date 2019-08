«Dignidad para el transporte sanitario» Trabajadores del transporte sanitario en una marcha de protesta por las calles de Málaga, en el octavo día de la huelga indefinida. / Germán Pozo Unos 200 profesionales del sector de las ambulancias protagonizan una marcha de protesta en la octava jornada de huelga MATÍAS STUBER Miércoles, 7 agosto 2019, 14:16

«Dignidad para el transporte sanitario». «Más unidades, mejor equipadas». «Más ambulancias y ambulancias equipadas correctamente». Son algunos de los principales lemas que se han coreado esta mañana en la marcha de protesta que han protagonizado los trabajadores del transporte sanitario en Málaga. En el octavo día de paro, desde que se convocó la huelga indefinida el pasado 31 de julio, los profesionales del sector han querido trasladar su reivindicación por un nuevo convenio colectivo a las calles. Unos 200 profesional han partido desde la Delegación de Salud, ubicada en la calle Córdoba, y han emprendido una marcha que les ha llevado hasta las puertas del Hospital Regional, donde han vuelto a pedir a las empresas del sector un acercamiento de posturas y a la Junta de Andalucía una mayor implicación para resolver una situación que se ha enrocado.

Varias negociaciones entre ambas partes no han servido para que el comité de empresa de Asistencia Sanitaria Malagueña (ASM) perciban avances significativos que les permitan sopesar la posible desconvocatoria de la huelga. Al contrario, fuentes del comité han asegurado a este periódico que tienen la sensación de que «va para largo». Entre las principales reivindicaciones de los trabajadores, aseguran, no está exclusivamente un aumento salarial. La prioridad, que se ha vuelto ha expresar durante la marcha de protesta, está la dotación de las asistencias con dos técnicos sanitarios. Ahora mismo, muchos servicios se realizan por una sola persona. Algo que es considerado «absolutamente insuficiente» por parte de los trabajadores. «Es necesario que las unidades lleven sus dos técnicos», se sentencia que hasta que no exista una plena garantía sobre esta circunstancia, no habrá una desconvocatoria de la huelga.

Las reivindicaciones de los trabajadores también pasan por una modificación en el reconocimiento que ostentan en su categoría oficial. A día de hoy, son considerados como meros conductores y ellos exigen que en el nuevo convenio colectivo se les reconozca como «técnicos sanitarios». Esto conllevaría un aumento salarial de entre el 12% y el 14%.

Una imagen de la protesta de esta mañana en las calles de Málaga. / Germán Pozo

La huelga fue convocada el pasado 31 de julio. Desde entonces, las incidencias están marcadas por el cumplimiento de los servicios mínimos. Estos contemplan el 50% del transporte programado y el 100% en la asistencia de urgencias y emergencias, y de pacientes altamente dependientes. También se están cubriendo al 100% los traslados en casos de tratamientos oncológicos, hemodiálisis y traslados urgentes diferidos intercentros y de pacientes críticos, así como las altas hospitalarias que se generan en los servicios de atención urgente.

Nueva reunión, mañana

No obstante, los trabajadores advierten de que las incidencias aumentarán significativamente en el mes de septiembre, cuando se retome la normalidad en el transporte sanitario. Para mañana, está convocada una nueva reunión entre los representantes de los trabajadores y la empresa. Aunque las expectativas de dar con una solución satisfactoria para ambas partes, por ahora, son muy moderadas.