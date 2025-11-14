Diez empresas malagueñas, entre las 500 con mayor crecimiento en España en 2025

El tejido empresarial malagueño suma un nuevo motivo de orgullo. CEPYME (Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas) ha dado a conocer el nombre de las ... 500 empresas líder en crecimiento empresarial en España en el año 2025 entre las que se encuentran diez compañías malagueñas.

Esta iniciativa conocida como CEPYME500, identifica, selecciona y promociona a estas empresas basándose tanto en sus resultados económicos, como en su capacidad para generar valor añadido, empleo, innovación y proyección internacional. En definitiva, empresas con un crecimiento sostenible.

La función principal de esta iniciativa es otorgar reconocimiento y proyección nacional e internacional a las empresas que han sido seleccionadas contribuyendo a impulsar su potencial de crecimiento.

Las diez empresas malagueñas son la distribuidora de hostelería Picking Málaga, Construcciones y Proyectos RAMFRAN, Gespipafri, Heco Developments, Juan Antonio Díaz, Los molinos de Mijas, Mansion Design, Rofez Construcciones, Tour Diez Travel y Vacaciones para mayores.

El reconocimiento de CEPYME a Picking Málaga pone en valor el esfuerzo de esta empresa malagueña por combinar tradición e innovación, adaptarse a las nuevas tendencias y mantener un crecimiento sostenido. «Este reconocimiento nos impulsa a seguir trabajando con pasión y excelencia, reafirmando nuestro compromiso con el sector hostelero y con cada uno de nuestros clientes. Es un orgullo para nuestro equipo y para la provincia de Málaga», ha destacado Rocío López, gerente de Picking Málaga.

La selección de las empresas CEPYME500 se realiza en colaboración con Informa D&B, mediante un análisis exhaustivo de indicadores financieros, capacidad de innovación, generación de empleo y solvencia.