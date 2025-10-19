Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente de Bancosol, Diego Vázquez, antes de la entrevista con SUR, en la sede de Bancosol. Migue Fernández
Presidente de Bancosol

Diego Vázquez: «Hay gente que si paga la hipoteca no come, y si paga la comida tiene que vivir en la calle»

La Gran Recogida se celebra el 7 y 8 de noviembre en 330 supermercados de la provincia y suma un día más, el 15, aunque este sólo en Mercadona

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:40

Comenta

Bautizada como 'La fiesta de la solidaridad malagueña', la Gran Recogida de Bancosol vuelve como cada mes de noviembre a la provincia. Un total de ... 330 supermercados de toda Málaga se convertirán en el templo solidario el fin de semana del 7 y 8 de noviembre para recaudar dinero que se transforma durante todo el año en comida para el colectivo más vulnerable de la provincia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

