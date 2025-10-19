Diego Vázquez: «Hay gente que si paga la hipoteca no come, y si paga la comida tiene que vivir en la calle»

Bautizada como 'La fiesta de la solidaridad malagueña', la Gran Recogida de Bancosol vuelve como cada mes de noviembre a la provincia. Un total de ... 330 supermercados de toda Málaga se convertirán en el templo solidario el fin de semana del 7 y 8 de noviembre para recaudar dinero que se transforma durante todo el año en comida para el colectivo más vulnerable de la provincia.

En total son 23.181 personas a las que atienden a través de 131 entidades sociales malagueñas. Y hay que resaltar, como hace el presidente de Bancosol, Diego Vázquez, que «de ese total, 5.786 son población infantil». Por eso desde el banco de alimentos se vuelcan cada Gran Recogida para intentar recaudar la mayor cantidad posible con el nuevo método de recogida que hace años que llegó para dar un giro total e innovador a esta campaña.

Ya no existen bolsas de comida con leche y potitos que llegaban a caducarse, ahora la recaudación consiste en añadir a partir de un euro al ticket de la compra para que Bancosol pueda distribuir los alimentos según reclamen las entidades sociales y sin el riesgo de enfrentarse a caducidades o tener tan sólo miles de litros de leche, lo que suponía la ausencia de otros alimentos esenciales para el día a día de las familias.

–Cuenta atrás para la Gran Recogida... ¿Novedades este año?

–Pues estaremos como siempre en 330 supermercados de toda la provincia de Maskom, Mercadona, Lidl, El Jamón, Día, El Corte Inglés, Carrefour, Mas... Todos ellos estarán el 7 y 8 de noviembre con la campaña. Pero este año tenemos una ampliación de un día más, el 15 de noviembre, en el que también se recaudará para los alimentos, aunque este día sólo será en Mercadona.

–¿Qué dificultades se encuentran para obtener y distribuir alimentos?

–Desde hace dos años desapareció la ayuda de la FEAD (Fondo de ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas) y por lo tanto, no llegamos a tener tanta recaudación. Ellos nos ofrecían dos millones de kilos de alimentos y ahora eso no existe. Tenemos que ser conscientes de que para la compra de alimentos no hay ningún tipo de ayuda ni subvención local, provincial ni autonómica. Por eso, sí o sí, estas campañas de recaudación necesitan ser un éxito. Son la única ayuda que tienen los colectivos vulnerables.

–¿Qué historias y familias llegan a Bancosol?

–Familias que nunca se han visto en esta situación y que simplemente tienen que priorizar otros pagos antes que la compra del supermercado. Nos llega gente explicando que si paga la hipoteca no tiene para comer y si compra alimentos no tiene para pagar la hipoteca. Es una pena, pero nosotros siempre respondemos lo mismo: usted pague su hipoteca que nosotros intentaremos suministrarle alimentos para que pueda vivir dignamente. La realidad es que son muchas personas pasándolo mal, que incluso han encontrado trabajo pero es tan precario que no les da para casi nada.

–Vuestra relación con el usuario final es a través de las entidades sociales, ¿cómo funciona esa cadena?

–Siempre trabajamos con ellas y así es como vamos actualizando la base de datos de los usuarios totales a los que atendemos. Lo hacemos trimestralmente y tienen un equipo humano que da la cara por la solidaridad y se vuelca en repartir los alimentos para que estas personas puedan tener un plato de comida en la mesa.

–¿Cuál sería la recaudación ideal para esta Gran Recogida?

–Estoy seguro de que superaremos o por lo menos llegaremos a los 650.000 euros de la anterior. Hay que hacer un llamamiento a la sociedad civil malagueña para que aporte esperanza y corazón para mejorar la vida de los que menos tienen.

–¿Cuántos voluntarios se vuelcan con la campaña?

–Son alrededor de 4.000 personas. Pero ahora mismo estamos necesitando voluntarios para atender estos días de la Gran Recogida en Cártama, Rincón de la Victoria o Fuengirola. Animo a todos que formen parte de esto, se hacen turnos de cuatro horas y al final no se hace pesado, se va uno con el corazón más contento a casa después de haber colaborado.

–Hay mucha gente que aún cree que la Gran Recogida sigue con el método de recolectar alimentos en bolsas.

–Sí, todavía nos preguntan. Pero lo más cómodo y útil para los repartos de alimentos es este método, en el que el donante deja su dinero con el ticket de la compra y el supermercado guarda todo lo que recaude para que nosotros vayamos comprando según la demanda de cada asociación con la que trabajamos. Esta es la forma de no tener alimentos caducados y aportar más variedad y nutrientes en los repartos que hacemos.

–¿Qué le diría al malagueño que duda si donar o no?

–Que colaboren y se involucren. Y si no pueden económicamente, que se unan al voluntariado. Y que si sólo pueden donar un euro, pues un euro. Todo suma y lo bueno es que cada uno, en la medida que pueda, colabore para que algún día podamos decir que hemos acabado con esta situación de los colectivos vulnerables en la provincia de Málaga y en todo el territorio nacional.