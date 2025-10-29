Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de la zona de contenedores.
Cosas de la ciudad

Diego López Zúñiga, lo malo empaña lo bueno

El buen estado del parque contrasta con basura alrededor de los contenedores

Emilio Morales

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00

Comenta

La calle Diego López Zúñiga, ubicada en la Colonia Santa Inés, es un ejemplo de cómo la atención al detalle puede transformar un entorno urbano. ... Su parque, un verdadero pulmón verdey deportivo para los vecinos, se mantiene impecable. Los jardines bien cuidados, las áreas de césped perfectas para el descanso y los caminos despejados invitan a disfrutar del aire libre, contribuyendo significativamente a la calidad de vida de quienes habitan la zona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  2. 2 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  3. 3 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  4. 4

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  5. 5 Una discusión en un bar y la burla de que llevaba una pistola «de juguete» desataron el último tiroteo en Málaga
  6. 6 El SAS aprueba una nueva Oferta de Empleo Público con 10.289 plazas, un 25% de ellas para Enfermería
  7. 7 Suspenden a un profesor del conservatorio profesional de danza de Málaga denunciado por propasarse con una menor
  8. 8 Málaga estará en alerta amarilla por lluvias mañana miércoles
  9. 9

    Emilio Alba abandona la jefatura de Oncología del Clínico: «En 35 años la supervivencia del cáncer ha pasado del 30% al 60%»
  10. 10 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Diego López Zúñiga, lo malo empaña lo bueno

Diego López Zúñiga, lo malo empaña lo bueno