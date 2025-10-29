Diego López Zúñiga, lo malo empaña lo bueno

La calle Diego López Zúñiga, ubicada en la Colonia Santa Inés, es un ejemplo de cómo la atención al detalle puede transformar un entorno urbano. ... Su parque, un verdadero pulmón verdey deportivo para los vecinos, se mantiene impecable. Los jardines bien cuidados, las áreas de césped perfectas para el descanso y los caminos despejados invitan a disfrutar del aire libre, contribuyendo significativamente a la calidad de vida de quienes habitan la zona.

No obstante, a pesar de este esmero en el mantenimiento del espacio público, existe un problema recurrente que empaña la imagen de la calle: las zonas de contenedores.

En muchas ocasiones, alrededor de estos puntos se acumulan desechos, muebles viejos y otros objetos que no corresponden a los contenedores. Este tipo de residuos no solo deteriora el entorno, sino que también genera un foco de insalubridad que afecta tanto la estética como la salubridad.

El problema resulta aún más evidente por la cercanía de estas zonas con el Centro de Atención Ciudadana, un espacio de vital importancia para los residentes de Santa Inés. La acumulación de basura cerca de este centro, que a menudo recibe a ciudadanos que necesitan trámites o asistencia, resulta una contradicción con el esfuerzo por mantener la limpieza en otros puntos de la colonia. Aumentar la frecuencia de recogida de basura o habilitar contenedores de mayor capacidad podría ser una solución efectiva para mantener la zona limpia y seguir mejorando la imagen de esta importante calle de Santa Inés.