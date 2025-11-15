La cantante Diana Navarro, reconocida como «Malagueña de Pura Cepa» En la entrega del galardón, concedido por la Federación Malagueña de Peñas, se recordaron los inicios de la artista en los escenarios de estos colectivos de la ciudad

Cristina Pinto Sábado, 15 de noviembre 2025, 19:06

Ya con nueve años cantaba en un coro. Y desde bien pequeña recuerda el folclore de Málaga en los lugares más castizos de la ciudad. ... Uno de ellos, las peñas. El flamenco y la copla forman parte de su ADN y su ciudad también. Diana Navarro es «Malagueña de Pura Cepa», título con el que acaba de ser reconocida por la Federación Malagueña de Peñas en su XLIV aniversario. Este galardón fue entregado en una cena de gala en el AC Málaga Palacio junto a la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles, y el alcalde, Paco de la Torre, además de los miembros de las peñas de la provincia.

Este premio de la Federación Malagueña de Peñas se entrega desde el año 1999 y para Diana Navarro fue un orgullo recogerlo. Sobre todo, un momento especial de esos que no se olvidan. Le acompañó el compositor Pedro Gordillo, quien fue su primer maestro de canto. Él le dedicó unas emotivas palabras y recordó sus primeros años en los que los escenarios de las peñas malaguistas fueron de sus primeras oportunidades de actuar en directo. Diana Navarro también viajó a ese bonito pasado artístico e incluso se arrancó con uno de esos primeros temas que le compuso Gordillo. Momentos del acto. Sur En este XLIV aniversario de la federación se dieron cita representantes de las entidades que conforman el colectivo, además de figuras institucionales y ediles como Teresa Porras o Mar Torres o los concejales socialistas Pablo Orellana y Salvador Trujillo. En el acto se pudo disfrutar de una cena de gala para no perder la tradición de celebrar y realzar las tradiciones de la ciudad con las personas que son, como Diana Navarro, «malagueños de pura cepa».

