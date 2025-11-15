Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entrega del reconocimiento a Diana Navarro, en el AC Málaga Palacio.

La cantante Diana Navarro, reconocida como «Malagueña de Pura Cepa»

En la entrega del galardón, concedido por la Federación Malagueña de Peñas, se recordaron los inicios de la artista en los escenarios de estos colectivos de la ciudad

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Sábado, 15 de noviembre 2025, 19:06

Comenta

Ya con nueve años cantaba en un coro. Y desde bien pequeña recuerda el folclore de Málaga en los lugares más castizos de la ciudad. ... Uno de ellos, las peñas. El flamenco y la copla forman parte de su ADN y su ciudad también. Diana Navarro es «Malagueña de Pura Cepa», título con el que acaba de ser reconocida por la Federación Malagueña de Peñas en su XLIV aniversario. Este galardón fue entregado en una cena de gala en el AC Málaga Palacio junto a la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles, y el alcalde, Paco de la Torre, además de los miembros de las peñas de la provincia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga, en aviso amarillo por riesgo de hasta 20 litros en una hora
  2. 2 El segundo premio de la Lotería Nacional cae íntegro en Málaga por segundo sábado consecutivo
  3. 3 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  4. 4 Rescate en La Malagueta: un hombre asegura que lo lanzaron al mar desde un espigón tras robarle
  5. 5 Internan al autor del crimen de Ismail, el conductor de Bolt que recibió 46 puñaladas en Fuengirola
  6. 6 Protección de Datos multa con 2.000 euros a una comunidad por el controvertido sistema de recogida de paquetes acordado por los vecinos
  7. 7 Resuelto el asesinato de los Jardines de Picasso: detenido por matar a golpes a un indigente mientras dormía
  8. 8 El Hospital de Día Oncohematológico del Clínico entra en funcionamiento con el triple de su capacidad actual
  9. 9 En libertad el detenido por el accidente en el que murió un joven de 18 años en Coín
  10. 10

    Un club de remo de Málaga restaura y devuelve al mar una jábega centenaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La cantante Diana Navarro, reconocida como «Malagueña de Pura Cepa»

La cantante Diana Navarro, reconocida como «Malagueña de Pura Cepa»