Diana Navarro, distinguida con el premio Malagueño de Pura Cepa de la Federación de Peñas

La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales 'La Alcazaba' va a distinguir a la cantante Diana Navarro con el premio Malagueño de ... Pura Cepa 2025. La entrega del galardón se realizará el próximo viernes 14 de noviembre durante su XLIV aniversario

El evento consistirá en una cena de gala que se celebrará en el hotel AC Málaga Palacio y comenzará a las 21 horas. Durante la gala también se entregará un recuerdo a cada una de las entidades representadas.

Según acuerdo alcanzado en reunión de Junta Directiva , se proponía a la cantante Diana Navarro para recibir el Premio Malagueño de Pura Cepa 2025 que este colectivo viene entregando desde el año 1999 como su máximo reconocimiento.

En ese primer año, el galardón recaía en la entonces alcaldesa de la capital, Celia Villalobos. En ediciones sucesivas, con la única interrupción del 2020, han recogido esta distinción diferentes personalidades, instituciones y empresas destacadas en la vida social, política o cultural de Málaga. En 2024 se consideraba conceder este galardón a la Policía Nacional.

El presidente del colectivo, Manuel Curtido, ha asegurado que con este galardón pretenden «reconocer toda su trayectoria profesional, y el llevar siempre a Málaga por bandera en escenarios de todo el mundo». En este sentido ha asegurado que «para la Federación Malagueña de Peñas sería un gran honor que aceptaran este Premio Malagueño de Pura Cepa 2025, y que nos acompañara en el acto de entrega que se realizará coincidiendo con aniversario de este colectivo».