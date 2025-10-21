Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Diana Navarro, distinguida con el premio Malagueño de Pura Cepa de la Federación de Peñas

La entidad le entregará el galardón el próximo viernes 14 de noviembre durante una cena de gala con motivo de su aniversario

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Martes, 21 de octubre 2025, 13:01

La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales 'La Alcazaba' va a distinguir a la cantante Diana Navarro con el premio Malagueño de ... Pura Cepa 2025. La entrega del galardón se realizará el próximo viernes 14 de noviembre durante su XLIV aniversario

