Día Mundial del Urbanismo en Málaga: «No está resolviendo los problemas de las ciudades»

El auditorio del Museo Carmen Thyssen acoge este viernes un foro con motivo del Día Mundial del Urbanismo, que se celebra este sábado, organizado por ... vez primera por la Asociación Teatinos, una entidad que, desde hace una década, agrupa a más de un centenar de profesionales relacionados con el urbanismo en Málaga. Su presidente, Vicente Seguí, ha abierto la jornada con un mensaje en el que ha vuelto a poner de relieve la necesidad de dar a la actividad urbanística un nuevo impulso que la conecte con la sociedad.

«El urbanismo no está resolviendo los problemas de las ciudades. Hay que devolverle su razón de ser, regular el espacio que habitamos, poder ser útil a las personas, en lugar de servir al crecimiento», ha manifestado Seguí. «Una ciudad que no permite la igualdad y las relaciones humanas no es una ciudad democrática; no podemos expulsar a la población de los barrios porque no pueden pagar una vivienda», ha añadido.

Este economista ha apelado a «refundar» el urbanismo para reforzar su dimensión social, superar los discursos mercantiles, que sea algo al servicio de la felicidad y el bienestar, que integre la naturaleza con la ciudad, que coopere con otras disciplinas y favorezca la participación ciudadana y que ponga en el centro al ser humano y su derecho a la vivienda y a gozar de un entorno cuidado. «La ciudad no tiene que ver con el negocio del suelo, sino con el encuentro con la vida. La vivienda no es un producto del mercado inmobiliario, ni un valor financiero, es un derecho colectivo al que los urbanistas se deben enfrentar si queremos hacer ciudades democráticas», ha argumentado.

A preguntas de SUR sobre la situación de Málaga, Vicente Seguí ha afirmado que el urbanismo «está perdiendo capacidades administrativas, capacidades políticas y capacidades sociales». «Se nos está muriendo en las manos porque no es capaz de responder a los problemas que la sociedad le está demandando. Son problemas que tiene Málaga, pero que tienen otras ciudades y otras provincias de este país y de Europa. Es decir, no son nuevos, pero eso no quiere decir que no tengamos que enfrentarnos a ellos», ha abundado.

Ampliar Vicente Seguí, presidente de la Asociación de Estudios Urbanísticos y Territoriales Teatinos. Migue Fernández

A juicio del presidente de la Asociación Teatinos, las medidas que se están adoptando por parte de las administraciones públicas para afrontar la crisis de la vivienda, la insuficiencia de infraestructuras y el freno que supone la burocracia no están siendo suficientes. «No hay que ser enormemente inteligente ni listo para darse cuenta de que no solamente no se están tomando medidas, es que ni siquiera se está pensando realmente en ellas. Nuestra asociación lleva alertando de estos problemas desde hace más de una década. Primero hubo buenas palabras, luego buenas intenciones, pero seguimos sin ver un documento medianamente razonable, ni equipos realmente preparados para estos retos. No tenemos en este momento nada sobre la mesa para que podamos decir que el futuro que nos presenta sea en el mejor sentido halagüeño. Eso no quiere decir que seamos desesperanzados ni mucho menos, pero que tenemos que dar la voz de alarma y esto es lo que estamos haciendo con este Día Mundial del Urbanismo», ha concluido Seguí.