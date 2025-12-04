Día de la Bandera de Andalucía en Málaga: por un trato de igualdad entre territorios

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, y el titular andaluz de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, han presidido este jueves ... el acto institucional que se ha celebrado en Málaga para conmemorar el Día de la Bandera de Andalucía, una efeméride que se celebra después de que el Consejo de Gobierno aprobara en noviembre de 2022 el decreto por el que se declaraba oficialmente el 4 de diciembre como fecha para este homenaje. «Hoy Andalucía evoca su bandera y reivindica el respeto institucional que debe tener nuestro pueblo», ha afirmado Rocío Blanco.

Celebrado en los Jardines de Picasso de la capital, también ha asistido al acto el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación provincial, Francisco Salado; la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, así como numerosos alcaldes, delegados territoriales, diputados, senadores, parlamentarios y miembros de distintos sindicatos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, militares y otros representantes de la sociedad civil.

Ampliar

La cantante Rocío Alba ha interpretado el himno de Andalucía en un acto que ha terminado con el izado de la bandera de la Comunidad Autónoma por parte de Andrea Moreno Gavilán y Alejandro Muñoz Pérez, dos jóvenes estudiantes que han obtenido el mejor expediente de acceso a la universidad y el premio especial de bachillerato.

Reconocimientos

Durante su discurso, Rocío Blanco ha subrayado que conmemorar el 4D sirve para celebrar y reconocer a los hombres y mujeres que lucharon, defendieron y reivindicaron igualdad, equidad y justicia para Andalucía, siendo las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977 la primera expresión masiva de este anhelo común. «Homenajeamos a aquellos que hicieron de la bandera un emblema de dignidad y esperanza», ha agregado. Como ha destacado, la bandera de Andalucía es un símbolo que evoca familia, raíces, territorio, pueblo y, en definitiva, «nos identifica con una Andalucía que no excluye, sino que es inclusiva». «Andalucía es acogedora, tiene valores, tiene talento, es una tierra luchadora y muy trabajadora», ha proseguido Rocío Blanco, para añadir que es un territorio en el que no sobra nadie y que un día como este «tenemos que reivindicar la igualdad y solidaridad entre todas las comunidades autónomas».

La bandera de Andalucía, en palabras de la consejera de Empleo, «es símbolo de lo mejor que somos, y hoy tenemos que reivindicar equidad para nuestra tierra con el resto de comunidades autónomas». «Andalucía es un pilar de España», ha abundado Rocío Blanco, quien ha reivindicado «igualdad de trato con resto de comunidades autónomas» para evitar que haya ciudadanos de primera y de segunda, para evitar que los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan acceso a oportunidades o servicios diferentes en función de su vecindad.

Ampliar

Aprobación del Día de la Bandera

El Consejo de Gobierno aprobó en noviembre de 2022 el decreto por el que se declaraba oficialmente el 4 de diciembre como Día de la Bandera de Andalucía, con el que se impulsan iniciativas educativas, sociales e institucionales que contribuyan a garantizar la máxima difusión de los valores y significados que encarna dicho emblema.

De esta forma, se conmemoran las manifestaciones celebradas el 4 de diciembre de 1977 como expresión de la voluntad del pueblo andaluz de acceder a las máximas cotas de autonomía bajo el símbolo común y de unión que representa la bandera de Andalucía y que desde entonces identifica a los andaluces como una comunidad con sus aspiraciones y reivindicaciones.