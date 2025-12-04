Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Día de la Bandera de Andalucía en Málaga: por un trato de igualdad entre territorios

Dos jóvenes estudiantes izan la bandera de Andalucía en un acto institucional al que asisten Rocío Blanco y Arturo Bernal

SUR

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:02

Comenta

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, y el titular andaluz de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, han presidido este jueves ... el acto institucional que se ha celebrado en Málaga para conmemorar el Día de la Bandera de Andalucía, una efeméride que se celebra después de que el Consejo de Gobierno aprobara en noviembre de 2022 el decreto por el que se declaraba oficialmente el 4 de diciembre como fecha para este homenaje. «Hoy Andalucía evoca su bandera y reivindica el respeto institucional que debe tener nuestro pueblo», ha afirmado Rocío Blanco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  2. 2 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  3. 3 Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga
  4. 4 Se reabre la A-92M, afectada por el vuelco de un camión, aunque se mantiene cortado uno de los carriles a la altura de Antequera
  5. 5 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  6. 6 Muere un hombre de 79 años en un choque en Rincón de la Victoria
  7. 7

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  8. 8 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  9. 9 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  10. 10

    Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Día de la Bandera de Andalucía en Málaga: por un trato de igualdad entre territorios

Día de la Bandera de Andalucía en Málaga: por un trato de igualdad entre territorios