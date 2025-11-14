La DGT no cuenta con medios para retirar los camiones que quedan averiados en las autovías de Málaga

Un camión de 40 toneladas se avería en la A-7 que conecta a los municipios de la Axarquía con la capital. El conductor aparta ... el vehículo en el arcén cuando el reloj marca que son las siete de la tarde de un miércoles. Llega el aviso a la centralita de la Dirección General de Tráfico (DGT), pero la retirada efectiva del camión no se produce hasta las diez de la mañana del jueves. La consecuencia de esta demora, un atasco gigante en plena hora punta y otra jornada más en la que se pone a prueba la paciencia de miles de conductores. Este hecho se podría evitar si la DGT contara con medios propios para retirar los camiones averiados. Sin embargo, el organismo no dispone de grúas que puedan realizar la labor de retirada, según confirman fuentes oficiales de la propia DGT a este periódico.

El protocolo ante cualquier avería implica, como pasa con los turismos, a la Guardia Civil de Tráfico. Los agentes acuden al lugar de los hechos y tratan de garantizar la seguridad de la circulación. En muchos casos, al tratarse de vehículos con un ancho considerable, no queda otra que cortar un carril. En vías tan concurridas como la A-7, el atasco está cuasi asegurado. Inmaculada Rodríguez es la secretaria general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Málaga y atiende a SUR para detallar los pasos que se dan para la retirada de un camión: «La Guardia Civil ejerce un papel de coordinación. Facilitamos las empresas que tiene grúas a los transportistas. No podemos hacer nada más».

Es un proceso que se prolonga durante horas y al que hay que sumar otro problema añadido, que dificulta la retirada de camiones. Según explican varias empresas de grúas consultadas por este periódico, la mayoría de empresas transportistas no contarían con el complemento de asistencia en tráfico en sus seguros. Ello implica que cada retirada se tenga que contratar de manera individual. «Piden presupuesto, se lo pasamos, hasta que nos dan el ok pasan horas», comenta un conductor de grúa con años de experiencia.

Las dudas y las esperas aumentan cuando se trata de camiones extranjeros. Por experiencias del pasado, las empresas de grúas saben que la trazabilidad de una placa extranjera se complica y aumenta el riesgo de impagos. «Muchas veces hemos realizado el servicio y no hemos cobrado, o hemos cobrado a los tres años. Es algo inviable. Sin una garantía de pago, ya no acudo a un servicio», detalla otro conductor.

Soluciones

Estos profesionales creen que una solución sería que la DGT estableciera algún tipo de convenio con la empresa de grúas. «Al final, por mucho que se quiera, el perjuicio económico de mantener una autovía colapsada es mayor que el coste que puede tener retirar el vehículo», mantiene el mismo profesional.

Fuentes oficiales del Gobierno comentan a SUR que la responsabilidad de retirar los camiones recae sobre el transportista, igual que tampoco se ponen medios públicos para que un ciudadano pueda remolcar su turismo en caso de avería.