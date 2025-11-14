Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un camión averiado en la A-7 provoca el corte de un carril de la autovía. SUR

La DGT no cuenta con medios para retirar los camiones que quedan averiados en las autovías de Málaga

La Guardia Civil ayuda a coordinar la asistencia con las empresas que disponen de grúas pesadas, pero el proceso se prolonga durante horas

Matías Stuber

Matías Stuber

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:38

Comenta

Un camión de 40 toneladas se avería en la A-7 que conecta a los municipios de la Axarquía con la capital. El conductor aparta ... el vehículo en el arcén cuando el reloj marca que son las siete de la tarde de un miércoles. Llega el aviso a la centralita de la Dirección General de Tráfico (DGT), pero la retirada efectiva del camión no se produce hasta las diez de la mañana del jueves. La consecuencia de esta demora, un atasco gigante en plena hora punta y otra jornada más en la que se pone a prueba la paciencia de miles de conductores. Este hecho se podría evitar si la DGT contara con medios propios para retirar los camiones averiados. Sin embargo, el organismo no dispone de grúas que puedan realizar la labor de retirada, según confirman fuentes oficiales de la propia DGT a este periódico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ampliado al sábado el aviso amarillo por lluvias en Málaga
  2. 2 Trasladado al Clínico un conductor herido tras el vuelco de otro camión en Torremolinos
  3. 3 Fallece en Málaga a los 93 años Fosforito, el último genio del cante
  4. 4

    El bocadillo moruno: el campero que se convirtió en desayuno por petición de los clientes en Málaga
  5. 5 Agresión mortal en Fuengirola: la víctima estuvo dos semanas en coma tras recibir un puñetazo
  6. 6 El Supremo condena a los propietarios de un chalet a quitar el cierre de una terraza: las viviendas unifamiliares adosadas también están sujetas a la LPH
  7. 7

    Nuevo diseño de la Torre del Puerto de Málaga, misma polémica de siempre
  8. 8

    Renfe vuelve a estar obligada a indemnizar a los viajeros por retrasos de 15 minutos en los AVE
  9. 9 Renfe lanza billetes por 7 euros para viajar de Málaga a Madrid en Avlo
  10. 10 Detectan listeria en quesos de varias marcas vendidos en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La DGT no cuenta con medios para retirar los camiones que quedan averiados en las autovías de Málaga

La DGT no cuenta con medios para retirar los camiones que quedan averiados en las autovías de Málaga