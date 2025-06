Denuncian la anulación de citas de endocrinología en la unidad de trastornos alimentarios de Málaga Familias critican la suspensión de las consultas externas con una especialista para sus hijas en junio y julio y afirman que aún no les han dicho cuándo las atenderán: «La enfermedad de nuestras hijas e hijos no descansa en verano»

José Antonio Sau Jueves, 26 de junio 2025, 00:40 Comenta Compartir

Varias familias se han puesto en contacto con este periódico para denunciar la supresión de citas de endocrinología este verano en las consultas externas de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria (UTCA), ubicada en el Centro Guadalmedina del Civil y bajo la gestión del Regional Universitario de Málaga. Las niñas y niños, aquejados de graves desequilibrios relacionados con el peso, fueron vistos por la endocrina que atendía las consultas externas en febrero o marzo y ahora debían volver para constatar su evolución, pero han llamado a las madres para anulares las citas sin darles otra fecha alternativa, explican.

Tanto para las pacientes hospitalizadas como para las que acuden al hospital de día, que duermen en casa, continúa existiendo tratamiento endocrinológico, dicen las madres, pero desconocen si se ha prescindido de la endocrina para estas consultas externas y se pretende que ahora acudan a otros especialistas ajenos a la UTCA. Al menos, eso es lo que sospechan, porque les ha pasado a muchas de ellas, que han compartido su experiencia al estar en contacto con más familias atendidas en esta unidad.

Susana Sabroso, por ejemplo, es madre de una joven de 18 años. «Mi hija estuvo hospitalizada tres meses hace un año y, desde septiembre, va a la consulta externa, al endocrino y al psicólogo. Tenía cita el 26 de junio con la endocrina para que le viera una analítica; me dijeron: 'Ahora mismo tienes cita, pero te llamaremos para cambiarla'. No la veía desde marzo».

Añade Sabroso que su hija sufre un trastorno de restricción, hacía mucho deporte y dejó de comer: «Pesaba 40 kilos y mide 1,60 metros». «Nos han quitado todas las citas», afirma, en referencia a un grupo de 35 familias que reportan un problema similar. Sabroso ha puesto una queja: «Quiero hacer formalmente una queja por la cancelación desde este mes de junio, y sin fecha prevista de incorporación, del servicio de endocrino de esta unidad, siendo esta imprescindible para el tratamiento de nuestros hijos e hijas. La enfermedad no descansa en verano, siendo esta una época de mayor riesgo de recaídas», consta en la reclamación interpuesta ante la Junta de Andalucía.

«Solicito la incorporación inmediata de una endocrina a la unidad y el restablecimiento de las citas canceladas, espero que no suframos un nuevo desmantelamiento para el verano», reseña esta madre en la queja.

Almudena Díaz Torres tiene una hija de 18 años con anorexia nerviosa, que cursa con depresión y ansiedad. «Me llamaron por teléfono para decirme que la cita actual del endocrino estaba anulada y que ya se pondrían en contacto con nosotros. Han anulado todas las consultas. Nuestra endocrina sigue atendiendo a las hospitalizadas, pero no las consultas externas, queremos siempre a la misma. No queremos ir a otro hospital o pasar consulta con otro endocrino que no sepa nada de la evolución clínica y personal de las niñas», afirma, para añadir: «Ella conoce a mi hija, la trata desde el principio, sabe todo su historial. Es indefinido, porque no hay fecha de vuelta de la endocrina». «Esto, que yo sepa, le ha pasado a cuatro madres más». «Las niñas no pueden esperar un verano, lo necesitan ya, hay casos muy graves».

Ana Carvajal relata la misma historia: tenían cita para la endocrina este mes y se lo han anulado y dice que hay muchos más casos. A su hija, de 14 años, la vieron en febrero, ahora le tocaba revisión y evaluación de su analítica. «No sabemos cuándo se va a restaurar la endocrina, son trastornos muy complejos, más mentales que físico. No sabemos cuánto se va a alargar esto, mucha gente se ha quedado sin cita».

Este periódico ha consultado a la Junta por la situación de las consultas de endocrinología anuladas sine die, sin que haya habido respuesta hasta el momento.