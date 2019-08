Daniel Pérez: «La Feria de Málaga está sin rumbo» Daniel Pérez, con parte de sus concejales antes de hacer balance sobre la feria El portavoz socialista en el Ayuntamiento critica el formato alargado a once días y reclama «una respuesta» al equipo de gobierno para «recuperar la esencia tradicional» de la fiesta ANA PÉREZ-BRYAN Lunes, 26 agosto 2019, 13:10

Si el pasado sábado era el alcalde, Francisco de la Torre, junto a gran parte de su equipo de gobierno, quien tomaba la palabra para hacer el tradicional balance de la Feria de Málaga, esta mañana le ha tocado el turno al principal partido de la oposición, cuyo portavoz Daniel Pérez también se ha rodeado de los suyos a las puertas del Ayuntamiento para dejar clara su sensación tras once días intensos de fiesta. Y esa sensación no pasa, desde luego, por la de la satisfacción de haber asistido a una celebración «histórica».

Muy al contrario, Pérez ha sido contundente a la hora de considerar que «la Feria de Málaga ha perdido el rumbo». En su exposición de motivos, no sólo el hecho de que «la ampliación del número de días no ha sido una buena decisión», sino la «falta de implicación» que percibe por parte del equipo de gobierno en el modelo de fiesta, dividida en torno al centro histórico y el real de Cortijo de Torres: «La feria tiene una singularidad que es la de contar con dos recintos, y nosotros no atendemos a esa seña de identidad no seguiremos perdiendo personalidad», ha destacado el portavoz socialista, que ha dibujado además las sombras frente a las luces en cada uno de los dos espacios. En este sentido, Pérez ha destacado que «el centro necesita un nuevo impulso, porque es un lugar que se está diluyendo por la falta de espacios que atraigan desde el punto de vista cultural y gastronómico». Su visión del real del Cortijo de Torres también dista de ser la ideal, ya que a su juicio «aquí no ha habido actuaciones de primer nivel y tampoco una atracción para animar a los malagueños a que vayan». «Hemos podido ver que se empieza a alzar la voz sobre la pérdida de calidad y de casetas (...), y algunos días estaba el recinto ferial y las casetas vacías».

En este «cambio de rumbo» que propone el líder socialista también han de jugar un papel destacado los propios malagueños, a los que ha hecho «un llamamiento para que se involucren en su fiesta». «En otras provincias es impensable que los ciudadanos se vayan durante la feria; y sin embargo este año he escuchado a cada vez más malagueños decir que en feria se van de Málaga porque entienden que no es la feria que quieren». Y ha insistido cargando de nuevo contra el equipo de gobierno del PP y Cs: «Son los malagueños los que tienen que hacer su propia feria y que no se convierta en una máquina de hacer caja».Para tratar de remediar esta situación que denuncia el PSOE, Pérez ha insistido en «sentarse en una mesa para definir el modelo que queremos». También ha subrayado en un par de momentos que el ánimo del principal partido de la oposición es «constructivo», de ahí -ha pedido el portavoz- la necesidad de «impulsar un plan estratégico donde tomen parte todos los actores implicados en la feria de Málaga». Es decir, los partidos con representación en la Casona con el equipo de gobierno a la cabeza, los representantes hosteleros y hoteleros, la federación de peñas «y los colectivos sociales que han empezado a ocupar un espacio en la feria para recuperar esa esencia tradicional». «Hay que poner en marcha ya este plan estratégico para que la de Málaga sea la gran feria del sur de Europa», ha insistido Pérez, quien dejaba también sobre la mesa un dato concreto que a su juicio ilustra esa pérdida de afluencia de los malagueños a su fiesta mayor: «Una cifra que pone de manifiesto esa pérdida de visitantes es que la EMT ha registrado un descenso de viajeros de 3,5% si el análisis se hace por días».

Sobre los horarios del centro

El portavoz municipal socialista también se ha referido, a preguntas de SUR, a la cuestión de los horarios en el centro histórico durante los días de feria, con la música y actividades al aire libre finalizadas desde las seis de la tarde. Y a pesar de que esta es una de las principales quejas por parte de los malagueños y visitantes que disfrutan de la fiesta en esta zona de la capital, Pérez se ha mostrado algo más equidistante en este sentido: a su juicio, «es un tema complejo porque ahí se engloba el derecho del vecino a descansar y el de las personas de disfrutar». «Este año se ha aumentado una hora la música en vivo pero eso no ha dado respuesta a las necesidades», ha añadido el líder socialista, quien ha hecho un llamamiento a los «actores implicados» para que esa cuestión se aborde en la mesa de trabajo que propone su grupo. Aun así, sí ha querido dejar claro que el PSOE, «a priori, no está a favor de que se amplíe ese horario».

Para avanzar en esos retos de futuro con respecto a la Feria de Málaga, Pérez ha dejado un último mensaje al equipo de gobierno de que se ponga a «trabajar para enderezar el rumbo de la feria». Y con crítica incluida: «Con el equipo de gobierno y la persona que está al frente de la delegación de fiestas es prácticamente hablar nada porque no hay diálogo.