Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España

Una carretera de curvas, que serpentea por bellos acantilados al lado del mar, ideal para los motoristas que salen a rodar los fines de semana. ... Hasta aquí la parte bonita. Pero hay una cara B que no es tan conocida para los usuarios de las dos ruedas.

Un tramo de la antigua carretera N-340, en el límite entre Nerja y el término municipal de Almuñécar (Granada), está considerada una de las vías con más riesgo de accidentes de España. En concreto, se trata del punto kilométrico 302, donde ha habido en cuatro años tres accidentes con víctimas, de los que resultaron cuatro personas heridas o fallecidas.

Así lo pone de relieve el informe titulado: Las 270 carreteras más peligrosas de España (2025), elaborado por el colectivo Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que toma como periodo de referencia los años 2019 a 2023 y datos oficiales del Índice de Peligrosidad Medio, del Ministerio de Transportes.

Lejos del top 100

La parte positiva, si es que puede tener alguna este resultado, es que la provincia sale bastante bien parada, desde luego, mucho mejor que el resto. En primer lugar, porque este es el único tramo que aparece dentro de esta clasificación, cuando otras zonas tienen hasta una decena de puntos catalogados. Y en segundo, porque la vía malagueña aparece clasificada en la posición 105 del ránking nacional, por lo que no está ni siquiera entre las 100 peores.

105 Es la posición de esta carretera en el ránking de las más peligrosas de España, según la organización AEA.

La organización de defensa de los conductores AEA elabora todos los años este ránking de puntos negros de la Red de Carreteras del Estado, en el que en esta edición figuran 270 kilómetros de carreteras convencionales y autovías, localizados en 71 vías de 45 provincias españolas, cuyo índice de peligrosidad medio registrado en el quinquenio 2019-2023 ha sido, como mínimo, diez veces superior al de la media nacional. En estos, se han contabilizado 1.563 accidentes y 2.169 víctimas.

El más peligroso de España

En el caso de las carreteras convencionales, el tramo más peligroso se ha localizado este año en el kilómetro 243 de la N-4a, en la provincia de Ciudad Real, con un índice de peligrosidad que supera en 598 veces la media nacional.

Respecto al tramo de carretera que contabiliza un mayor número de accidentes y víctimas, se encuentra en el km 0 de la A-77a, en Alicante, con 104 accidentes y 150 víctimas. A este punto le siguen los tramos de carretera situados en el kilómetro 17 de la autovía T-11, en Tarragona (90 accidentes y 139 víctimas); y el situado en el km 12 de la A-55, a la altura de Mos, en Pontevedra, con 54 accidentes y 100 víctimas.

En cambio, este último no aparece entre los más peligrosos en esta edición, porque ha mejorado su índice de peligrosidad respecto a periodos anteriores. De los 270 tramos localizados este año, 78 ya aparecían en el informe anterior y en 45 ha aumentado su peligrosidad, advierten desde Automovilistas Europeos Asociados.