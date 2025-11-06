Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la Unidad de Ictus del Regional, que tiene casi dos décadas y es referencia absoluta. SUR

Uno de cada cuatro malagueños está en riesgo de sufrir un ictus

Los accidentes cerebrovasculares en menores de 45 años son casi el 20% por estilos de vida «insanos»

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:17

Comenta

Los neurólogos repiten mucho este aserto: tiempo es cerebro. Actuar rápido frente al ictus es clave para minimizar las secuelas, pero tanto la Sociedad Andaluza ... de Angiología Vascular como la Sociedad Española de Neurología (SEN) alertan de que una de cada cuatro personas está en riesgo de sufrir un ictus a lo largo de su vida, estimaciones relacionadas con Andalucía y España, respectivamente, datos que son extrapolables al caso de Málaga y provincia, según fuentes médicas consultadas por SUR.

