Uno de cada cuatro malagueños está en riesgo de sufrir un ictus

Los neurólogos repiten mucho este aserto: tiempo es cerebro. Actuar rápido frente al ictus es clave para minimizar las secuelas, pero tanto la Sociedad Andaluza ... de Angiología Vascular como la Sociedad Española de Neurología (SEN) alertan de que una de cada cuatro personas está en riesgo de sufrir un ictus a lo largo de su vida, estimaciones relacionadas con Andalucía y España, respectivamente, datos que son extrapolables al caso de Málaga y provincia, según fuentes médicas consultadas por SUR.

Asimismo, los especialistas tienen claro que la hipertensión arterial es el factor de riesgo más habitual entre los pacientes que padecen de ictus. No en vano, según un estudio internacional denominado Interstroke, está presente en el 64% de los casos y es responsable de más del 50% de las muertes por ictus. Su impacto se multiplica si se combina con factores tales como tabaquismo, diabetes, colesterol, obesidad o fibrilación auricular: en personas hipertensas que fuman el riesgo de ictus se multiplica por seis y si padecen diabetes, por más de 30.

Málaga registró doce ictus al día en 2024, es decir, un total de 4.400 frente a los 4.700 de 2023

Los datos oficiales de la Consejería de Sanidad apuntan a la existencia de 4.400 ictus en 2024 frente a los 4.700 de 2023 en la provincia de Málaga. Es decir, el pasado ejercicio se produjeron doce ictus al día en la Costa del Sol.

Cada vez más casos en jóvenes

La Sociedad Andaluza de Angiología y Cirugía Vascular destaca que este trastorno es más habitual en edades avanzadas: de hecho, el 75% de los ictus ocurren en personas de más de 65 años. No obstante, aclara, «cada vez se registran más casos entre adultos jóvenes, debido a los hábitos de vida incorrectos e insanos que adoptan». De hecho, hoy día entre el 15% y el 20% de estos accidentes cerebrovasculares afectan a individuos menores de 45 años, según la misma fuente.

El jefe de Servicio de Neurología del Hospital Clínico, Carlos de la Cruz, explicó, en una entrevista realizada en abril a SUR, que «los hábitos de vida impactan mucho, la sociedad tiene mucho estrés. Hay estudios que demuestran claramente que un estrés prolongado y agudo incrementa el riesgo de padecer un ictus y eso, junto con el consumo de tóxicos, con tóxicos me refiero sobre todo a anfetamina, cannabis, cocaína, algo que vemos con frecuencia en pacientes con 30 o 40 años que ingresan con ictus a nuestro hospital, hace que en los últimos años la prevalencia de la gente joven esté aumentando, lo que no pasa en otras enfermedades».

La prevención es esencial

Lo cierto es que la prevención en este campo es esencial: el 90% de los ictus podrían prevenirse con actos de vida saludables y control de los factores de riesgo cardiovascular. Más del 30% de los supervivientes vive con secuelas. «El ictus es una enfermedad cerebrovascular que se produce cuando el flujo de sangre que llega al cerebro se interrumpe o reduce. Existen dos tipos principales de ictus: el isquémico, que representa el 80% de los casos, y el hemorrágico, el 20% restante. El primero se produce cuando un trombo impide u obstaculiza la llegada de sangre al cerebro, mientras que el segundo se genera por la rotura de los vasos sanguíneos del cuerpo», explica María del Mar Freijo, coordinadora del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la SEN, quien añade que el tiempo de actuación es determinante: por cada minuto que pasa sin que la sangre llegue al cerebro, se pierden dos millones de neuronas. Ante la sospecha de ictus, hay que llamar al 112 de inmediato o acudir a su hospital de referencia.

Ampliar Personal de la Unidad de Ictus del Regional. SUR

Rafael Bustamante es neurólogo del Hospital Regional Universitario de Málaga y prescribe un estilo de vida saludable, «tener una alimentación sana, variada, sin muchos procesados, evitar el tabaco a toda costa y otros tipos de sustancias, y tener cierta actividad física, al menos moderada», además de vigilar la hipertensión, la diabetes y la dislipemia (alteración de los niveles de lípidos en sangre, como colesterol y triglicéridos). También aconseja socializar: «Esta es una excelente actividad cognitiva para personas mayores y jóvenes».

Los tratamientos han mejorado mucho en una década

«El diagnóstico del ictus no tiene nada que ver ahora con hace 20 años, ahora de la inmensa mayoría de los pacientes sabemos la causa desde que entran por urgencias», precisa Bustamante, quien recuerda que el cambio de perspectiva clínica a mejor se dio primero con la introducción de la fibrinólisis, un fármaco que se administra a la persona que sufre un ictus y que trata de disolver el trombo y la trombectomía, «un tratamiento mediante cateterismo, llegan hasta donde está el trombo y lo extraen», de modo que restituyen el flujo y evitan, en la medida de lo posible, el daño cerebral. «Cuanto antes se llegue al hospital más posibilidad hay de que estos tratamientos se puedan aplicar y ser efectivos», relata.

Por todo ello se instauró el código ictus, un programa que trata de que discurra el mínimo tiempo posible entre el inicio de los síntomas y el tratamiento.

Málaga centraliza la trombectomía en el Regional para ictus graves garantizando una atención especializada y rápida

Hoy en día, tanto el Hospital Regional como el Clínico cuentan con Unidades de Ictus, el primero desde 2006 y el segundo, desde hace un lustro. Una vez activado el código ictus, ya sea por el 061 a domicilio o en otro lugar o desde las urgencias de cualquier hospital, se valora la entidad del accidente cerebrovascular. Si se sospecha, explican fuentes del Regional, que hay una obstrucción en un gran vaso, la persona es llevada a este hospital, que es el de referencia y el único que hace trombectomías en Málaga. Si lo que debe aplicarse es una fibrinólisis, esta puede administrarse en cualquier hospital al ser, de alguna manera, el tratamiento inicial. En el caso de que el paciente necesite una trombectomía pero se encuentre en el Clínico, es trasladado al Regional para volver después al primero de los centros.

En el Regional se realizan también tratamientos secundarios como la angioplastia carotídea (un 30% de los ictus en Málaga se deben la estenosis carotídea, el estrechamiento de la principal arteria que abastece de sangre al cerebro por acumulación de grasa y colesterol, asegura la Sociedad Andaluza de Angiología), es decir, una vez pasado el accidente (pero también en fase aguda) se coloca un stent, gracias a un cateterismo, o la llamada endarterectomía (tanto en el Clínico como en el Regional), una operación más invasiva que implica abrir al enfermo.

Ampliar Un enfermo ingresado en la Unidad de Ictus. SUR

Si es el 061 el que valora el estado del enfermo, el médico de la unidad es el que decide su destino.

El riesgo de muerte es de un 20%. Una vez que el paciente es atendido en las urgencias, ingresa en la Unidad de Ictus. «Se dan cuidados regularizados a los enfermos y tratamos de que entre la tecnología y lo que nosotros sabemos, y sobre todo con los cuidados de enfermería, adelantarnos en lo posible o tratar las situaciones que puedan aparecer», relata. Después de ese periodo, la lesión permanece, aunque cuanto antes se comience la rehabilitación más rápida será la mejoría. A los afectados se les realizan numerosos estudios y esa monitorización se consolida después en la planta de hospitalización.

En 2024, la Unidad de Ictus del Regional atendió a 694 personas.

La Unidad de Ictus del Clínico ha atendido a 5.000 pacientes en un lustro y, según explica el hospital, «ha supuesto un antes y un después» para el centro.

Síntomas del ictus

Asegura la SEN que sólo la mitad de la población en España sabe identificar los síntomas del ictus, lo que provoca retrasos críticos en la atención. Estos son los básicos: pérdida brusca de fuerza o sensibilidad en cara, brazo o piernas, especialmente en un lado del cuerpo; la dificultad repentina para hablar o entender, la pérdida súbita de visión en un ojo o ambos, problemas de coordinación o equilibro y dolor de cabeza intenso y repentino, distinto al habitual.

Alimentación sana y ejercicio regular, pilares para la salud cardiovascular: abandonar el tabaco y moderar el consumo de alcohol es necesario

Hay medidas de prevención básicas: seguir una dieta baja en sal, grasas, colesterol y sodio, y alta en verdura, fruta y fibra, llevar a cabo actividad física de manera regular: al menos 30 minutos diarios entre tres y cinco días en semana, abandonar el tabaco, evitar la ingesta abusiva de alcohol y llevar un estricto control de la tensión arterial, así como de la glucosa en sangre si se padece diabetes. En este último caso, debe controlarse con dieta, ejercicio y los fármacos adecuados con el objetivo de mantener la hemoglobina glicosilada por debajo del 7%.

El ictus es la primera causa de mortalidad en las mujeres y la segunda en hombres y provoca el 10% de la total.