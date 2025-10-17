Las cuatro escaleras mecánicas del Cercanías en el aeropuerto de Málaga llevan meses rotas

La célebre «escalera coreana» está más presente que nunca. El apelativo jocoso se refiere a una historia que tuvo lugar entre los años 2023 y ... 2024, cuando Renfe alegó que se estaba a la espera de una pieza procedente del país asiático para poder reparar una de las escaleras mecánicas de la estación del Cercanías en el aeropuerto de Málaga.

Entonces era una, pero en lo que va de año han ido cayendo como fichas de dominó los cuatro elevadores de este tipo que hay en esta importante parada del Cercanías, que es clave para la imagen turística de la Costa del Sol. Entre febrero y abril fueron cerrando una tras otra hasta que todas ellas quedaron inutilizables... Y lo que queda.

Ampliar Dos de las escaleras averiadas en la estación del aeropuerto; las otras dos están al otro lado. ÑITO SALAS

Por ahora, los viajeros con problemas de movilidad tienen que esperar a los ascensores, que tienen una capacidad limitada, y más con el trasiego de maletas. Y para el resto, toca subir y bajar a pie, con las maletas a cuestas. Ante esta situación, entra en escena Paco Moya, usuario destacado de la línea C1 del Cercanías de la Costa.

El vecino de Torremolinos, conocido por sus continuas reivindicaciones para mejorar el servicio público (por las que se ha ganado el sobrenombre del «azote de Renfe»), se decidió a interpelar directamente a través de la red social X a Álvaro Fernández Heredia, presidente de la empresa pública ferroviaria desde enero de este año.

Y el alto directivo respondió a sus dudas. Según explica Fernández Heredia en la conversación de tuits, los trabajos se iniciaron en julio, aunque la previsión de puesta en servicio será el próximo diciembre. ¿Por qué tanto tiempo? «Algunas averías de escaleras requieren de elementos que necesitan piezas hechas a medida, y no es tan fácil como comprar otras nuevas», asegura.

Tras la invitación de Paco Moya, el presidente de Renfe se muestra dispuesto a venir a Málaga y conocer los problemas del Cercanías de la Costa, de la mano de este destacado pasajero.

Ascensores saturados

Por tanto, todavía habrá que seguir esperando dos meses. «Se puede ver cuando hay un pico de gente que llega en el tren, el ascensor absorbe el flujo que absorbe, se forman colas y da mala imagen», se lamenta. «Algo así no se termina de entender: ¿se imagina alguien un centro comercial con una escalinata rota durante tanto tiempo?»

Entre unas cosas y otras, los elevadores mecánicos van a estar fuera de servicio entre ocho y diez meses. «Dicen que tienen que elaborar las piezas a medida, que no sé de qué tipo serán, pero ahora tenemos impresoras 3D que hacen este tipo de componentes muy rápido», sugiere.

Usuarios piden a Renfe una solución técnica definitiva para las escaleras problemáticas

Además, ante los problemas reiterados, Moya invita a Renfe a sustituir las antiguas escaleras por otras nuevas. «Es cuestión de tomar una decisión técnica porque estamos haciendo el ridículo con este tema. Si una pieza tiene que venir de Corea, como la otra vez, nadie garantiza que se pueda romper otra igual y otra vez tarde meses en llegar».

Ampliar el horario

En cambio, este usuario reconoce que las incidencias técnicas en la línea en general han bajado últimamente, y la nota destacada es que los trenes ya viajan llenos casi a cualquier hora. En cuanto a la puntualidad, también ha mejorado en la C1 (Costa), aunque observa más retrasos y supresiones de servicios en la C2 (Guadalhorce).

En este punto, la principal demanda de los usuarios habituales como él es que se amplíe el horario comercial por las noches, sobre todo los fines de semana y festivos. «Tenemos los mismos horarios de hace 30 años, pero ahora la gente lleva otro ritmo de vida». «No sólo en feria y Semana Santa, qué menos que haya un tren cada hora a la una y a las dos de la madrugada, para que podamos volver a casa después de cenar en Málaga...», reivindica.

«Eso es solo cuestión de voluntad política y apenas cuesta dinero. A veces, ponen la excusa del mantenimiento de las vías por las noches, pero eso se hace habitualmente más tarde en la madrugada». A lo que apostilla: «Sabemos que las obras de ampliación ya se verán, pero esto es muy necesario y se puede hacer ya».