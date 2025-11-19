Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La imagen muestra un aula de un instituto en la provincia de Málaga. Josele

Uno de cada cuatro adolescentes no llega al nivel básico en matemáticas y comprensión lectora

La tasa de abandono escolar en España sigue por encima de la media europea y el 44% de los alumnos de 15 años no saben realizar tareas sencillas en un ordenador

Matías Stuber

Matías Stuber

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:24

Comenta

Los docentes llevan tiempo avisando sobre un fenómeno en las aulas que se puede describir con varios adjetivos. Inquietante podría ser uno de ellos. Cada ... vez son más los adolescentes que no alcanzan un nivel básico en matemáticas y en comprensión lectora. Dos aptitudes que se consideran elementales para el desarrollo personal y también para contar con ciertas oportunidades en el mercado laboral. Esta realidad la acaba de corroborar la Comisión Europea con un informe en el que se compara el nivel de los alumnos en los distintos países miembro. A nivel global, España cosecha un suspenso. Demasiados puntos negativos figuran en este análisis, titulado como 'Monitor de la Educación y la Formación 2025'. El más llamativo apunta a que el 25% de los adolescentes de 15 años saben resolver los problemas matemáticos más sencillos ni son capaces de leer un texto y comprender lo expuesto.

