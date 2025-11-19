Uno de cada cuatro adolescentes no llega al nivel básico en matemáticas y comprensión lectora

Los docentes llevan tiempo avisando sobre un fenómeno en las aulas que se puede describir con varios adjetivos. Inquietante podría ser uno de ellos. Cada ... vez son más los adolescentes que no alcanzan un nivel básico en matemáticas y en comprensión lectora. Dos aptitudes que se consideran elementales para el desarrollo personal y también para contar con ciertas oportunidades en el mercado laboral. Esta realidad la acaba de corroborar la Comisión Europea con un informe en el que se compara el nivel de los alumnos en los distintos países miembro. A nivel global, España cosecha un suspenso. Demasiados puntos negativos figuran en este análisis, titulado como 'Monitor de la Educación y la Formación 2025'. El más llamativo apunta a que el 25% de los adolescentes de 15 años saben resolver los problemas matemáticos más sencillos ni son capaces de leer un texto y comprender lo expuesto.

Este análisis se basa en los principales informes internacionales, como puede ser el de PISA, y apunta a que España, a pesar de haber mejorad algunos parámetros en el pasado, sigue a la cola a nivel de educación. El informe en cuestión también señala posibles causas. Una de las principales, según la Comisión Europea, es la tasa de abandono escolar. Aunque se ha logrado mitigar en la última década, se mantiene tres puntos por encima de la media europea.

Los adolescentes que salen de las aulas sin tener completada una formación básica está en el 13% en España. Frente a ello, la media europea es del 9,4% y se acerca al objetivo planteado desde Bruselas para 2030: rebajar la tasa de abandono al 7%. Con estos datos, parece improbable que, a nivel nacional, se consigan alcanzar las metas fijadas por la Unión Europea. El informe en cuestión revela también que la tasa de abandono escolar es mayor en chicos (15,8%) que en chicas (10%).

La Unión Europea formula una recomendación precisa para España: elevar la edad de escolarización obligatoria hasta los 18 años, elevar el gasto en educación hasta el 5,5% del PIB y aumentar la inversión en becas y ayudas a los jóvenes que permanecen en el sistema educativo. Aunque el informe se centra en las competencias en matemáticas y comprensión lectora, también hay un apartado para ciencias. Tampoco salen mucho mejor parados los alumnos españoles. El 21,3% tampoco alcanzan un conocimiento básico en la materia.

La Comisión Europea recomienda elevar la edad de escolarización obligatoria hasta los 18 años

España también suspende en competencias digitales. «Demasiados alumnos no son capaces de realizar tareas sencillas en un ordenador», se concluye. Esto es un 44% de los adolescentes de 15 años frente a una media europea de 42,5%. Los expertos inciden en que estos jóvenes no saben crear documentos ni tampoco utilizar el ordenador para la recogida de información de algún tipo.

Tiempo de pantalla

Por último, el informe también profundiza en el tiempo de pantalla que pasan los adolescentes. En este punto, los alumnos españoles cuentan con más control por parte de los padres que la media europea. El documento de la Comisión Europea señala que el 58% de los adolescentes españoles declara tener algún tipo de restricción de uso. La media europea, en este punto, es del 41%.

Los malos datos en matemáticas también tienen su efecto a la hora de las matriculaciones universitarias. Las carreras relacionadas con matemáticas y tecnologías son el 24,7% frente al 27% en Europa. En este sentido, la Comisión Europea también resalta que España debería ampliar la oferta de formación profesional en estas áreas.