Málaga se rinde al terror: Halloween toma el Centro, Huelin y Churriana

Las calles de la capital se llenaron anoche de disfraces, luces y gritos de pánico. La celebración de Halloween volvió a conquistar la ciudad con ... una programación repartida por distintos distritos, entre ellos el Centro, el Parque de Huelin y Churriana, que ofrecieron desde pasajes del terror hasta actividades infantiles y espectáculos callejeros. La festividad, ya plenamente asentada entre los malagueños, reunió a miles de personas dispuestas a disfrutar del miedo entre familia y amigos.

El Centro se transformó en un escenario de miedo. El distrito Centro fue uno de los puntos neurálgicos de la noche. Desde las 21:00 hasta las 23:00 horas, la zona acogió talleres temáticos, pintacaras, concursos de disfraces y un pasaje del terror, organizado por el Área de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga en colaboración con asociaciones vecinales y comercios locales.

Las plazas y calles más transitadas, como Larios, Mitjana o la Plaza de la Constitución, se llenaron de ambientación especial y decoración luminosa, donde los más pequeños pudieron disfrutar de actividades seguras y adaptadas.

Entre los disfraces más repetidos destacaron los clásicos como el Joker, Harley Quinn o Miércoles Addams, mientras que las familias aprovecharon para recorrer los diferentes puntos de animación. La afluencia fue constante durante toda la franja horaria, con un despliegue municipal que incluyó presencia de Policía Local y Protección Civil para garantizar la seguridad.

Huelin vive una noche familiar

Además de las actividades organizadas en el centro de la ciudad o los ya tradicionales paseos por los decorados de Churriana, el Parque de Huelin se sumaba por tercer año consecutivo a la lista de zonas que más visitantes recibe en esta espeluznante festividad. Desde las 18:00 de la tarde hasta las 22:00 horas, este pulmón verde del litoral se transformó en un escenario donde la imaginación y el miedo caminaban juntos.

Organizada por el Ayuntamiento de Málaga, la cita celebró concursos de disfraces, talleres «escalofriantes» y zonas de vídeo 360º, en una propuesta pensada para disfrutar en familia.

Lo más esperado, sin embargo, fue el pasaje del terror, uno para adultos y otro adaptado para los más pequeños, que llegóa congregar largas colas desde el inicio. Dentro del recorrido, las luces parpadeaban sobre cabezas flotantes y pasillos cubiertos de humo. Los sustos venían de la mano de payasos dementes, figuras ensangrentadas y zombies que surgían de la oscuridad con precisión teatral, mientras los visitantes avanzaban entre gritos y risas.

Fuera, el parque se convertía en una corriente de color y movimiento. Niños disfrazados de brujas, esqueletos o Miércoles Addams corrían con cestas en forma de calabaza. Padres con máscaras sostenían bolsas de caramelos y grupos de jóvenes, transformados en Beetlejuice o en villanos de Disney, posaban para la cámara buscando el susto perfecto. Mientras tanto, el parque estaba disfrazado de Frankenstein gigante, arañas que sujetaban el faro del parque y un payaso hinchable vigilaba desde lo alto cómo los niños recibían globos con diversas formas.

Todo quedaba envuelto en luces naranjas, risas y un miedo compartido. El concejal de Vivienda, Paco Pomares, quiso subrayar la labor municipal en la organización de este tipo de actividades, resaltando el carácter familiar de la cita. «Queremos que los malagueños disfruten terroríficamente, y qué mejor ocasión que esta para hacerlo en familia, en un entorno tan especial como el Parque de Huelin», señaló.

Churriana celebra diez años de su 'Noche del terror'

La localidad de Churriana faltó esta noche a su cita habitual con Halloween. El barrio de Las Pedrizas se engalanó con calderos, calabazas y telarañas. Desde las 19:00 hasta las 24:00 horas, muertos vivientes, espíritus y payasos demoníacos rondaban las calles por décimo año consecutivo. Un ambiente tétrico que contrastaba con los niños y sus disfraces de piratas, esqueletos y Terrifiers que tocaban a las puertas de los vecinos en busca de caramelos, el ansiado botín de la noche.

Una de las zonas con mayor éxito fue el Mercado de los Horrores, donde carniceros psicópatas y científicos locos daban vida a un espectáculo tan grotesco como fascinante, entre gritos, risas y los nervios de los más pequeños. El bullicio se apoderó de la zona, haciendo el paso algo más lento y necesitando finalmente de ayuda por parte de la organización para dirigirse al público.

Entre los gritos desquiciados y las manchas de sangre hubo espacio para los bares y negocios que se animaron a participar en esta velada. El Ayuntamiento también aportó su grano de arena para hacer esta fiesta algo más segura con un puesto de Prevención de Riesgos, enfocado a los jóvenes, donde daban información y repartían preservativos.

Tanto los lugares más clásicos como los que se han incorporado de forma reciente a esta mortal festividad han visto cómo sus eventos han sido todo un éxito, mostrando en ellos la cara más amable del terror malagueño. Halloween volvió a demostrar que el miedo, en Málaga, también puede ser motivo de encuentro.