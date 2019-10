El crecimiento de la economía malagueña pierde impulso El Colegio de Economistas rebaja del 2,8% al 2,4% la previsión para 2019, y apunta signos de desaceleración en la construcción y el mercado inmobiliario MATÍAS STUBER Viernes, 4 octubre 2019, 23:21

«Hasta ahora siempre hemos podido decir que la economía malagueña va como un tiro. Pues bien, ya no es así». El vicedecano del Colegio de Economistas de Málaga, Antonio Pedraza, sintetizó de esta manera tajante lo que ya se podía anticipar en función del actual escenario económico a nivel global: la economía de la provincia se enfrenta a un ciclo de desaceleración y pierde efervescencia. Ya no tiene ni el dinamismo ni la fuerza de los últimos años para seguir firmando registros al alza. Así lo constataron ayer los máximos responsables del Colegio de Economistas en la presentación de su Barómetro Económico de la provincia correspondiente al segundo trimestre de este año. En lugar del 2,8% de crecimiento del PIB, como se pronosticaba con los datos del primer trimestre, los economistas prevén un crecimiento del 2,4% para el 2019. «La economía en general, y en Málaga en particular, se está desacelerando», expuso el decano, Juan Carlos Robles.

En un principio, la rebaja en la previsión del crecimiento es de dos décimas y se situaría en el 2,6%. No obstante, la ralentización de la economía malagueña podría ser mayor cuando ya se tengan los datos del tercer trimestre. Pedraza incluso advirtió de que el 2,4% es una proyección «extremadamente positiva» y señaló la dificultad de hacer vaticinios precisos y exactos en un entorno cargado de incertidumbres para la economía, como son el 'Brexit', el freno en la economía alemana, el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, con la iniciativa de Trump de imponer aranceles a producciones europeas que castigarán de forma directa a la economía andaluza.

Pedraza, Robles y Del Alcázar España. / SALVADOR SALAS

El Barómetro, desglosado además de por Pedraza y Robles, por el director del Servicio de Estudios, Fernando del Alcázar, muestra las primeras cifras que corresponden al mencionado contexto de desaceleración. Los motivos que han llevado a los expertos a la corrección de las expectativas de crecimiento para 2019 son, principalmente, tres: el frenazo que ha sufrido la creación de empleo en el segundo trimestre, la caída de la construcción y la elevada dependencia que tiene la economía malagueña del sector de los servicios. «La tasa de paro ha repuntado. En el primer trimestre estábamos en Málaga en un 11% y ahora estamos en un 15%», detalló Pedraza en relación al mercado laboral de la provincia, que ya estaría acusando de forma palpable los síntomas de un enfriamiento. En la construcción se empieza a acusar el frenazo. En Málaga, el paro en este sector ha subido cuatro puntos en comparación con los datos del primer trimestre del año, un hecho que estaría relacionado directamente con la bajada en el número de proyectos visados en la provincia y la evolución de las compraventas de inmuebles. El 'Brexit' por sí mismo, añade otro elemento de incertidumbre al mercado inmobiliario en opinión de Pedraza, que alertó del riesgo de que se produzca una fuga de residentes británicos y una venta masiva de sus propiedades en la Costa del Sol. Por otra parte, las familias malagueñas siguen teniendo enormes dificultades para acceder a una vivienda por los elevados precios en un sector y la dificultad de acceder al crédito. Los bancos se han vuelto muy conservadores a la hora de conceder una hipoteca pese al momento de tipos bajos. En este contexto, Pedraza señaló que la vivienda es un mercado restringido, en gran parte, a los fondos de inversión.

Por ahora, es el turismo quien está salvando a la economía malagueña de una caída más pronunciada. El sector mantiene un comportamiento positivo tras cerrar un año récord y con aumentos de visitantes que siguen por encima de la media andaluza. El segundo trimestre deja en la provincia un nuevo crecimiento del 3,6% frente a una media regional del 2,2%. «Se está cerrando un bueno año turístico. Algo que no esperábamos con tanta fuerza», precisó Pedraza. Sin embargo, los economistas también advierten de que el turismo podría estar tocando ya su techo. Por la caída de los mercados emisores tradicionales, que en la Costa del Sol es el británico, por el resurgir de otros destinos del Mediterráneo como Túnez o Turquía. Está siendo especialmente positivo el comportamiento del turista nacional, que ha compensado en verano la caída del visitante extranjero. La ocupación hotelera ha caído, en términos globales, pero se han incrementado los viajeros (+10,5%) que se alojan en apartamentos turísticos, cuya oferta por otra parte no deja de crecer.