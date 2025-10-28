Cortan la circulación de trenes entre entre Los Prados y Málaga María Zambrano por la presencia de una persona en la vía
El tráfico se restableció pasadas las 22.30 horas
Málaga
Martes, 28 de octubre 2025, 22:48
Nuevo incidente en el tráfico ferroviario con salida o destino a Málaga. En este caso fue en Málaga capital y no se trató de una ... avería. La circulación de trenes entre dos de las principales estaciones de Málaga, Los Prados y María Zambrano se tuvo que cortar este martes por la noche, sobre las 22.00 horas.
¿El motivo? Según informó ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), la presencia de una persona en la vía. Por causas que se desconocen, una persona accedió a la vía del tren, lo que hizo encender todas las alarmas y parar la circulación por seguridad. El paro afectó a los trenes que circulaban en ese momento por la línea Madrid-Andalucía.
El incidente no duró mucho y apenas una hora después el tráfico se reanudó con normalidad, aunque generando algunos retrasos.
