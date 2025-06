«En el Corpus Christi en Marbella hay previstos 14 altares, lo que es un récord»

La Hermandad Sacramental de Marbella está celebrando 500 años de vida desde que se instituyera en 1525. Su hermano mayor, Javier Montero, se muestra agradecido ... por lo vivido y esperanzado con el futuro.

-500 años de una Hermandad que celebra el amor a la Eucaristía y a los hermanos más necesitados, con cultos y actos de caridad, ¿son esos sus objetivos?

-Claro que sí, en la Sacramental tenemos claro que son objetivos que cualquier hermandad o asociación religiosa debe fomentar y tener como finalidad para dar testimonio del Evangelio. Nuestro carisma nos impulsa especialmente a ello, sin ninguna duda. Todos los actos que la Junta de Gobierno ha programado para este año, su estructura y organización, están diseñados con esa dualidad; y desde siempre en todos los eventos que organizamos procuramos que la oración y la caridad sean los elementos principales y protagonistas de los mismos, junto con la alabanza a Jesús Eucaristía. Al ser un año tan especial, queremos lograr que el componente benéfico sea especialmente significativo en todos los actos programados. De hecho, el día 29 de junio celebraremos la solemne Misa de acción de gracias como clausura de los actos conmemorativos y haremos entrega a Cáritas de un donativo con lo recaudado durante el V Centenario.

-También tiene como objetivo el aunar a todos los fieles, pertenezcan al grupo que pertenezcan.

-Por supuesto, si por algo se caracteriza nuestra hermandad es por su carácter parroquial y comunitario. No tenemos casa hermandad sino que nuestra sede es la propia parroquia, en la que desarrollamos nuestra actividad. Por ello, todos los actos y cultos están abiertos siempre a la comunidad parroquial y a los fieles en general sin limitar su participación, aunque no pertenezcan a la hermandad. De hecho, en el día grande de la hermandad, que no puede ser otro que la procesión por las calles de Marbella en la Solemnidad del Corpus Christi, todos los años hacemos extensiva una invitación para los fieles, sacerdotes y parroquias del municipio a acompañar a Jesús Sacramentado en su recorrido.

-Este año, la celebración es especial, por ese V Centenario. ¿Qué destacaría de los actos organizados?

-Destacaría la belleza que va a tener la procesión este año, de forma extraordinaria será el sábado 21 de junio por la tarde. Gracias a la implicación y entusiasmo de todas las hermandades y cofradías de Marbella será muy lucida. Todos van a instalar altares efímeros para rendir honores al Santísimo al paso de la carroza, la mayoría con sus titulares. Tenemos previstos 14 altares, lo que es un récord con respecto a otros años. Sin embargo, quiero destacar también la exposición fotográfica que se va a realizar en el propio templo de la Encarnación del 13 al 29 de junio, y que ha sido un auténtico reto para el comisario director, Escolástico Martín Jiménez, rescatando de archivos públicos y privados documentos antiguos e históricos de la hermandad que se van a exponer escaneados y que aportan una visión curiosa de los avatares y situaciones por las que ha atravesado la hermandad. Además, es destacable la implicación de toda la comunidad y fieles del municipio que han buscado en el fondo de los cajones de sus casas, aportando fotografías antiguas que ya quedarán para siempre en el archivo histórico de la hermandad.

-Después de estos 500 años, ¿cómo se plantea su futuro esta Hermandad Sacramental?

-Realmente, me honro en presidir una Junta de Gobierno que tiene claro que el V Centenario es un hecho circunstancial que nos ha tocado vivir y del cual no tenemos ningún mérito, la responsabilidad que asumimos es delegada, gracias a todos los creyentes y adoradores del Santísimo que supieron mantener encendida la vela en el Sagrario a pesar de las dificultades atravesadas en tanto tiempo, y que no han sido pocas, incluyendo desastres, invasiones napoleónicas o la propia Guerra Civil. Por ello, el futuro inmediato que nos planteamos es sencillo: intentar, en la medida de lo posible, ayudar a difundir el amor a la Eucaristía, facilitando los medios para que cualquiera que desee ser adorador y rendir culto a Jesús Sacramentado lo tenga fácil. El resto será por la gracia de Dios que podamos llevar a cabo la labor que nos hemos propuesto y, cuando termine nuestro tiempo en primera línea, la hermandad tenga las herramientas y recursos necesarios para seguir. Al igual que hicieron tantas generaciones de hermanos anteriores, que con su esfuerzo y devoción hicieron que hoy podamos celebrar estos 500 años de amor y culto a la Eucaristía establecidos en nuestra Parroquia Ntra. Sra. de la Encarnación de Marbella.