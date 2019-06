La constitución de la Diputación se retrasa tras un recurso del PP en Riogordo Imagen de archivo de un pleno de Diputación. Los populares denuncian que un error de transcripción de los datos le ha quitado un edil en este municipio. Se baraja que el pleno de la institución provincial se celebre como muy pronto a partir del 12 de julio ANTONIO M. ROMERO Miércoles, 12 junio 2019, 15:04

El pleno de constitución de la Diputación Provincial de Málaga, que en un principio estaba previsto para finales de mes, se retrasa después de que el PP haya presentado un recurso contra la distribución de los concejales en el municipio de Riogordo, según han confirmado fuentes consultadas.

Según los datos oficiales, el PP obtuvo en Riogordo siete concejales por cuatro del PSOE. Sin embargo, cuando los populares han acudido a la Junta Electoral a recoger las acreditaciones de sus ediles sólo recibieron seis. Ante este hecho indagaron y comprobaron, según fuentes consultadas, que en la transcripción de los datos finales se les había adjudicado a los socialistas unos 200 votos más, y por ende, un nuevo edil hasta conseguir cinco, de una mesa en la que tradicionalmente gana el PP.

Ante esta situación, los populares han presentado un recurso cuya primera consecuencia es que este sábado no se constituirá el Ayuntamiento de Riogordo -será el único de la provincia que no lo haga- ya que aún no se ha recibido la respuesta de la Junta Electoral, según las fuentes.

El hecho de que el pleno de Riogordo no se constituya hasta más tarde, la ley da un plazo de veinte días por lo que la fecha límite sería el 5 de julio, y el hecho de que los diputados provinciales no puedan acreditarse hasta que estén constituidos todos los ayuntamientos de la provincia provoca que se retrase la constitución de la Diputación Provincial como ya sucedió en 2015 cuando hubo un recurso en Fuente de Piedra.

Las fuentes consultadas han explicado que por los plazos normativos se terminaría el proceso el 5 de julio y debe haber cinco días hábiles para poder constituir la Diputación. Dado que el 5 de julio es viernes, no sería como mínimo hasta el viernes 12 de julio cuando se podría conformar el pleno de la institución provincial, aunque otras fuentes barajan la fecha del 15 de julio.