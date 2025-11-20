El consenso sobre la violencia de género entre los partidos del Ayuntamiento de Málaga se aleja

Violaciones, asesinatos, 'ghosting', brecha laboral, agresiones sexuales… Todos son elementos que se aúnan bajo el 25-N, día marcado a nivel internacional para concienciar sobre ... la violencia contra la mujer y para reivindicar políticas que lleven a su erradicación. Este jueves, 'La Alameda', el programa que coproducen 101TV y SUR, y que presenta el director de este periódico, Manolo Castillo, se anticipó a esta jornada con un programa monográfico que giraba en torno a este asunto.

Lo hizo con un debate que sentó en la mesa a cuatro concejalas del Ayuntamiento de Málaga: Elisa Pérez de Siles (PP), Rosa del Mar Rodríguez (PSOE), Toni Morillas (IU) y Yolanda Gómez (Vox). Después de una primera aproximación individual de cada participante, en la que todas coincidían en que la violencia contra la mujer es una lacra para la sociedad, cristalizaron las diferencias para afrontar este problema.

Unas diferencias que se verbalizaban a través de acusaciones que iban desde el «promover un discurso negacionista» hasta el «fomentar el negocio de la ideología de género». Evidenciando así que el consenso sobre la violencia de género entre los partidos con representación en el Ayuntamiento de Málaga se aleja.

Segundo bloque del programa

En los primeros compases de un debate que todavía se movía en cierta calma inicial abría turno Elisa Pérez de Siles. Aludió a unas cifras que ponen relieve a la problemática y que reflejan una estadística fúnebre. «Desde 2003, se han asesinado en España 1.333 mujeres a manos de sus parejos o exparejas», lamentó.

En lo que va de 2025, las víctimas ya ascienden a 38. Para la portavoz popular, motivo suficiente como para buscar el consenso entre los partidos y trabajar en una misma dirección, buscando acuerdos mínimos para avanzar.

Rosa del Mar Rodríguez, representante socialista, aseguraba que «no son buenos tiempos para las mujeres». Lamentó que el «discurso negacionista está calando» y se alarmó del alto porcentaje de jóvenes que niegan la existencia de la violencia contra la mujer.

En una sintonía similar a Rodríguez se presentaba Toni Morillas, al asegurar que «la mujer se encuentra en un momento muy delicado». En España, abundó, se estaría fomentando el negacionsimo y «el negacionsimo es letal».

La diferencia más marcada llegó, como era de esperar, con Yolanda Gómez. La representante de Vox defendió una visión sobre la violencia de género que rompe con lo establecido, al vincular las actuales políticas que tratan de erradicarla a una ideología concreta.

En este caso, de izquierdas. «Las políticas y las leyes de género no han servido para nada. Los datos están ahí», dijo y llegó a calificar a algunas feministas de «fanáticas». La propuesta de Gómez está enfocada en endurecer las penas para los hombres que actuan con violencia contra la mujer. «Hay que cambiar de rumbo. Las actuales políticas son un negocio para determinados chiringuitos», denunció.

Tercer bloque del programa

Diferenciar discursos

En este punto, Pérez de Siles trató de marcar diferencias. El PP no quiere verse encasillado ni por Vox ni por los partidos de izquierdas. «Defiendo el feminismo que promociona la igualdad real entre el hombre y la mujer».

Morillas pedía más recursos públicos. «Habría que hacer un esfuerzo mucho mayor del que se hace», dijo y apeló a un feminismo que vaya más allá de «solo mirar cómo derribar los techos de cristal».

Lejos de lazos morados, Gómez aseguró que las mujeres «no le deben nada al feminismo y sí a la cultura del esfuerzo». Posturas enfrentadas en el plató de 'La Alameda' y en el salón plenario.