Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varias gallinas en una explotación al aire libre en la provincia de Málaga. SUR

El confinamiento de granjas por la gripe aviar apenas afecta a la provincia de Málaga

El número de explotaciones de aves al aire libre es «mínimo» y los agricultores piden que «no se extienda el alarmismo» entre los consumidores

Matías Stuber

Matías Stuber

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:53

Comenta

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha ordenado, a partir de este jueves, el confinamiento de todas las explotaciones de aves de corral que ... se crían al aire libre en España para la prevención y control del contagio por gripe aviar. En la provincia de Málaga, esta medida apenas ha tenido impacto, según ha confirmado Asaja a SUR. «El número de explotaciones al aire libre es mínimo, por lo que podemos decir que la afección en la provincia es muy poca», se detalla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelve la lluvia a la provincia de Málaga: esta es la previsión de Aemet
  2. 2 Una familia deberá indemnizar con 7.000 euros a su empleada de hogar a la que despidió por faltar a trabajar tras una operación de apendicitis
  3. 3 Victoria Esperanza ya tiene donante de médula
  4. 4 Trasladado al Clínico un conductor herido tras el vuelco de otro camión en Torremolinos
  5. 5 Arrestan a un joven por matar a un hombre de 63 años tras una discusión en un bar de Fuengirola
  6. 6 El triángulo amoroso que acabó en tragedia en Gaucín: un crimen a garrotazos y mensajes falsos para despistar
  7. 7

    Ya huele a roscón de Reyes: una pastelería de Málaga prepara uno de los mejores de Andalucía
  8. 8 La calle Eugenio Gross, cerrada por las obras del metro en Málaga durante los próximos 30 meses
  9. 9 Agresión mortal en Fuengirola: la víctima estuvo dos semanas en coma tras recibir un puñetazo
  10. 10

    Giro judicial en las torres de Repsol: un auto obliga a Urbania a pagar si quiere los terrenos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El confinamiento de granjas por la gripe aviar apenas afecta a la provincia de Málaga

El confinamiento de granjas por la gripe aviar apenas afecta a la provincia de Málaga