El confinamiento de granjas por la gripe aviar apenas afecta a la provincia de Málaga

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha ordenado, a partir de este jueves, el confinamiento de todas las explotaciones de aves de corral que ... se crían al aire libre en España para la prevención y control del contagio por gripe aviar. En la provincia de Málaga, esta medida apenas ha tenido impacto, según ha confirmado Asaja a SUR. «El número de explotaciones al aire libre es mínimo, por lo que podemos decir que la afección en la provincia es muy poca», se detalla.

En Asaja están preocupados por la alarma que se está creando en el consumidor e insisten en que la gripe aviar no se contagia a través del consumo de huevos y carne. «Los productos que se comercializan se pueden consumir sin ningún tipo de dudas», añaden.

La decisión del Ministerio de Agricultura amplía a todo el país el confinamiento de las aves de corral. Esta medida tiene como fin evitar el contacto con aves silvestres migratorias contagiadas. La Junta de Andalucía también apela a la tranquilidad.

«Las medidas no son restrictivas sino de precaución, con el objetivo de que las aves de producción no tengan contacto con aves silvestres. Las medidas no afectan en el día a día de la producción de la provincia. La situación de riesgo especial se encuentra en las pequeñas granjas de autoconsumo, pero lo más importante es destacar que no hay riesgo para las personas», comentan fuentes oficiales a SUR.

A nivel económico, el confinamiento de estas granjas tampoco se hace notar en la provincia. Las granjas que tienen que tomar medidas son, en su mayoría, pequeñas explotaciones que mantienen los animales al aire libre para una producción que no pasa del autoconsumo.

Prohibición

En todo caso, en estos momentos, se prohíbe la cría y el mantenimiento al aire libre de aves de corral y otras aves cautivas, aunque cuando esto no sea posible las autoridades podrán autorizar el mantenimiento de las aves de corral al aire libre bajo una serie de condiciones.

Cuando no se pueda confinar la granja, las autoridades podrán autorizar la colocación de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres, y siempre que se alimente a las aves en el interior de las instalaciones o en un refugio que impida la llegada de aves silvestres y su contacto con los alimentos o el agua destinados a las aves de corral.