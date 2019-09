Concentración de Marea Verde en defensa de la escuela pública Un momento de la concentración de esta mañana. / FRANCIS SILVA Reclaman la estabilidad de las plantillas y la disminución del número de alumnos por profesor FRANCISCO GUTIÉRREZ Viernes, 6 septiembre 2019, 11:42

La plataforma Marea Verde se ha concentrado esta mañana ante la sede de la Delegación de Educación y Deportes en la capital en defensa de la educación pública. Reclaman el mantenimiento de los grupos o unidades escolares, así como la disminución de la ratio alumno/profesor. Otra de las reivindicaciones de la plataforma por la enseñanza pública es la estabilización de las plantillas.

El PSOE denunció esta semana el cierre de 53 unidades, once en segundo ciclo de Infantil y 42 en Primaria, de centros públicos, una medida que afecta sobre todo a municipios del interior, en zonas de la Serranía de Ronda o la Axarquía, donde el problema de la despoblación es mayor. Solo en Málaga capital se suprimen 23 unidades en Primaria (en Cerro Coronado y Ramón del Valle Inclán pierden hasta dos clases). Solo cuatro colegios ven incrementadas las unidades de Primaria. En cuanto al segundo ciclo de Infantil, también en la capital, se crean seis unidades, pero se suprimen otras once. Por otro lado, se han autorizado siete unidades para educación especial. Entre los que se han suprimido y los que se han creado, el balance es de 53 unidades o clases en total. En la provincia se han perdido unidades en municipios como Alfarnate, Algarrobo, Colmenar, Comares, Arenas, Carratraca, Istán, Cortes de la Frontera, Yunquera o El Borge (dos), entre otros. No obstante, desde la Çonsejería se aclaró que si bien se cierran unidades en Primaria por el descenso de alumnos, se incrementan en Secundaria (219), Educación Especial (130) o en ciclos de FP (125).

Desde la Consejería de Educación y Deporte se asegura que el curso arrancará este año con la mejor ratio de alumnos por aula de la última década, con una media de 21 escolares por clase de media. En concreto, esta ratio será de 20,76 alumnos por aula para la Educación Infantil y 21,33 para la Educación Primaria. Esta ratio se sitúa tanto en Educación Infantil como en Primaria en más de cuatro puntos menos del límite establecido por ley, que fija en 25 el máximo de alumnos por aula.