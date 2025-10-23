Compraventas, hipotecas y pago al contado: así está la vivienda en Málaga

Las compraventas de viviendas siguen al alza en Málaga. También la firma de hipotecas. Pero el dinamismo del mercado hipotecario en la provincia parece mayor ... que el de las transacciones y eso provoca que el pago al contado esté perdiendo algo de cuota. Sea como sea, la proporción de las personas que pueden permitirse adquirir una casa a tocajeta continúa siendo muy importante en la provincia, mucho más que en el conjunto de España, lo que es síntoma de que el componente inversor en la Costa del Sol sigue siendo más relevante aquí que en otras geografías.

24.691 compraventas de viviendas ha habido en Málaga entre enero y agosto, un 8,3% más que en el mismo periodo del año pasado. El crecimiento en el conjunto de España ha sido de un 16% interanual.

Pongamos números concretos. Entre enero y agosto, en la provincia hubo 24.691 compraventas de viviendas, de acuerdo con los últimos datos publicados por el INE este jueves. Esto supone un incremento del 8,3% con respecto a las 22.793 casas que se vendieron en el mismo periodo de 2024. Si bien parece una evolución positiva, sana, en realidad sólo cuatro provincias españolas tuvieron evoluciones más discretas: Girona, Soria, Las Palmas y Navarra. En el conjunto de España, las 469.960 compraventas realizadas en los ocho primeros meses de 2025 son un 16% más que las de idéntico periodo del año anterior. Así que en Málaga las compraventas crecen la mitad que en el conjunto de España.

Si tomamos como referencia lo sucedido en el último mes, en agosto, las compras de casas en Málaga se limitaron a las 2.402, lo que supone una caída interanual cercana al 14%, mientras que en el conjunto de España el descenso fue de un 3,4%.

14.313 hipotecas se firmaron en Málaga en los ocho primeros meses del año, un 15,3% más que en idéntico periodo de 2024. En el conjunto de España la expansión ha superado el 22%.

En cuanto a la firma de hipotecas, en la provincia se asistió a un total de 14.313 hasta agosto, lo que supone un ascenso del 15,3% respecto a las 12.412 que se suscribieron en la provincia en los ocho primeros meses del año anterior, de acuerdo también con datos hechos públicos este jueves por el INE. En el conjunto de España, el crecimiento de la firma de hipotecas se ha acercado al 23%, lo que muestra, por tanto, una evolución algo más fría en la Costa del Sol.

Si nos ceñimos a Málaga, la contratación de créditos para financiar viviendas ha crecido el doble que las compraventas en lo que llevamos de ejercicio. Esto implica que los pagos al contado, aunque siguen siendo muy relevantes en la provincia, han perdido terreno en favor de la financiación bancaria.

Un inciso: la caída en las compraventas de viviendas registrada en agosto tiene su réplica también en el mercado hipotecario, con un descenso del 11,5% interanual. De menor proporción, por tanto, que la sufrida por las transacciones.

Peso de los pagos al contado

Veamos con mayor detalle los datos. En lo que llevamos de ejercicio, las 24.691 compraventas comparan con las 14.313 hipotecas, lo que implica que éstas financiaron el 58% de las viviendas compradas, frente al 42% de las operaciones que se pagaron al contado.

Frente a esto, el año pasado por estas mismas fechas se habían contratado 12.412 créditos, que representaban el 54,5% de las 22.793 viviendas compradas, así que el pago a tocajeta superaba el 45,5%.

En todo caso, en Málaga las compras en metálico siguen suponiendo una mayor proporción de la que representan en el conjunto de España. De esta manera, en el país entre enero y agosto las 321.595 hipotecas suscritas suponen el 68,4% de todas las compraventas, que han rozado las 470.000. En el año 2024, el mercado hipotecario financiaba el 64,5% de todas las operaciones de compraventa, lo que significa que recurrir al banco está siendo más frecuente este año que el pasado en el conjunto de España.

214.000 euros es el importe de la hipoteca media suscrita en Málaga. Es la tercera más cara del país, por detrás de Baleares y Madrid. La media española apenas supera los 160.000 euros.

¿Qué nos dicen los datos que ha publicado este jueves el INE de los precios de la vivienda? El organismo da pistas, puesto que también recoge el importe total concedido por los bancos para financiar viviendas, indicador con el que es posible calcular la hipoteca media. En lo que llevamos de año, el importe del crédito promedio en Málaga ha sido de 214.000 euros, lo que le convierte en el tercero más abultado de toda España por detrás apenas de Baleares (278.743 euros) y de Madrid (cerca de 250.000 euros) y por delante de Barcelona (alrededor de 175.000 euros).

El año pasado por estas mismas fechas, el préstamo medio firmado en Málaga se limitaba a los 195.000 euros y era el segundo más caro tras el de Baleares, ya que se situaba por delante del de Madrid.

Las hipotecas más baratas son las que se suscriben en Cáceres, Ciudad Real, Zamora y Jaén, donde no llegan a los 90.000 euros.

El crédito hipotecario promedio que se ha suscrito en España este año es por valor de algo más de 160.000 euros, frente a los 141.450 euros de 2024.