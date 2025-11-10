La Comisión de Pesca de la ONU advierte: el besugo está en riesgo por sobreexplotación en el Mediterráneo

El Hospital Noble de Málaga es la sede de la oficina subregional para el Mediterráneo occidental, dentro de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo. ... Se trata de un organismo de la FAO y Naciones Unidas que vela por el equilibrio de las pesquerías en esta zona. La visita que ha hecho hoy el alcalde, Francisco de la Torre, a estas oficinas ha permitido hacer una radiografía de la conservación de las especies de mayor consumo.

La reunión de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo de la FAO, que se celebró la semana pasada en Málaga, ha puesto de relieve que la situación más complicada en esta zona la sufre actualmente el voraz o besugo, según explica Miguel Bernal, secretario ejecutivo de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM).

«Es una pesquería que nos llama mucho la atención porque está en una situación muy delicada en el estrecho de Gibraltar, donde Marruecos y España han sido capaces de ponerse de acuerdo y aprobar un plan de gestión a largo plazo que creemos que va a conseguir recuperar la situación de estas poblaciones, que en este momento es bastante mala», explica el directivo.

«El Mediterráneo continúa siendo uno de los mares más sobreexplotados. Es un mar con una producción limitada y con un interés pesquero muy, alto, donde la pesca se ha desarrollado por milenios. Siempre digo que es imposible pensar en un Mediterráneo sin pescadores o sin puertos de pesca».

Tiburones amenazados

En otro orden, el experto advierte de que varias especies de tiburones que habitan en Alborán están en una «situación peligrosa», y para ello se trabaja en la mejora de las artes de pesca.

Aunque las especies de pequeños pelágicos, como la sardina y el boquerín, en general están bien, hay zonas donde se sobreexplota. Y lo mismo ocurre con las pesquerías de alto valor económico, como la citada del voraz, y algunas especies de gambas, «donde estamos adaptando y aplicando planes de gestión para evitar que la demanda de lugar a una pesca no sostenible».

La merluza también sufre mucha sobrecarga, porque todas las pesquerías de fondo apuntan hacia el mismo objetivo, con lo cual se mantiene en riesgo; aunque la parte positiva es que se ve «una mejora bastante evidente». «Hay algunas poblaciones de merluza que están llegando ya a niveles de biomasa, cercanos a la sostenibilidad».

La acuicultura es clave

En cambio, la situación ha mejorado mucho respecto a una década atrás, cuando era «crítica». «Las medidas de gestión están funcionando, este año hemos bajado de nuevo el porcentaje de stocks en sobreexplotación, mientras que los stocks sostenibles se ha duplicado prácticamente en los últimos años y vemos claramente una mejora también en la cantidad de peces que hay, que los pescadores también empiezan a apreciar», admite.

Para ello, ha sido clave la acuicultura: «En el Mediterráneo se ha duplicado en una década y está prácticamente llegando a los mismos niveles de producción de la pesca, que son muy elevados. Lo que es importante es que esto se haga de una forma sostenible, que respeta el medio ambiente». Por primera vez, está habiendo inspecciones en el mar que han dado lugar a infracciones; y a un seguimiento por parte de los países, «que son conscientes de que la lucha contra la pesca ilegal es una prioridad en la región».