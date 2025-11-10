Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El alcalde, durante la visita a la sede de la Comisión de Pesca en Málaga. SALVADOR SALAS

La Comisión de Pesca de la ONU advierte: el besugo está en riesgo por sobreexplotación en el Mediterráneo

Este organismo internacional también alerta sobre la situación de varias especies locales de gambas y tiburones, mientras que la merluza se recupera

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:05

Comenta

El Hospital Noble de Málaga es la sede de la oficina subregional para el Mediterráneo occidental, dentro de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo. ... Se trata de un organismo de la FAO y Naciones Unidas que vela por el equilibrio de las pesquerías en esta zona. La visita que ha hecho hoy el alcalde, Francisco de la Torre, a estas oficinas ha permitido hacer una radiografía de la conservación de las especies de mayor consumo.

