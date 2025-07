El Colegio de Médicos de Málaga, pionero en la formación sobre inteligencia artificial a los facultativos

El Colegio Oficial de Médicos de Málaga ha sido pionero en España en la formación a sanitarios y en la divulgación de la inteligencia artificial ... aplicada a la práctica médica. Esa es la premisa que ha llevado a la institución colegial a potenciar diversos tipos de programas docentes para sus colegiados desde 2023.

Prueba de ello es que el curso de verano 'MálagaIA Summer Talks: la inteligencia artificial al servicio de los médicos' cuenta ya con 130 inscritos, una cifra que seguirá subiendo pues el plazo de inscripción finaliza el 31 de julio. Se trata de una actividad online y gratuita dirigida a médicos; el alumnado no sólo es de Málaga sino que procede de toda España.

«Llevamos dos años ofreciendo a los médicos diferentes cursos de formación centrados en Inteligencia Artificial porque no es que sea el futuro sino que ya es el presente y se aplica en medicina. Tenemos que estar preparados pero sin perder nunca de vista el humanismo y la relación médico-paciente, que para nosotros es primordial», afirma el vicepresidente primero del Colegio de Médicos, director del curso de verano y responsable de todo lo relacionado con IA en el Commálaga, el doctor José Antonio Trujillo.

Trujillo ha explicado a SUR que la IA «es un tema emergente en la sociedad y en la medicina; fuimos sensibles a esta revolución en 2023 y nos convertimos en el primer colegio de España en formación y divulgación sobre la IA aplicada a la medicina. La idea es sensibilizar a los médicos de lo que supone esta tecnológica, que es un tema de presente, impulsar la transformación y divulgar a la sociedad cómo nos relacionamos los médicos con la IA, que además beneficia al paciente y a sus derechos».

La IA ha cambiado, o está cambiando, la práctica médica en tres frentes: como asistente «magnífico» para el diagnóstico, sobre todo en asuntos relacionados con el laboratorio, la anatomía patalogógica o la radiología, así como en temas que tienen que ver con la imagen diagnóstica; en al docencia, ayudando a construir nuevos materiales y metodologías, y en la investigación, al poder gestionar la IA «millones de datos», explica Trujillo. «Es una obligación fomentar el humanismo digital», dice.

Una muestra de la evolución tecnológica es el artículo publicado el pasado 15 de mayo bajo el título 'SRT-H: A Hierarchical Framework for Autonomous Surgery via Language-Conditioned Imitation Learning' (2025), cuyo objetivo es mostrar los resultados del desarrollo de un robot quirúrgico autónomo capaz de realizar pasos completos de colecistectomía (exvivo) sin intervención humana, mediante aprendizaje por imitación y control jerárquico basado en lenguaje natural. Hasta ahora, el robot ha sido probado en tejidos ex vivo, sin sangrado ni movimiento respiratorio, pero si su evolución logra que las operaciones en vivo sean un éxito, estaríamos hablando de un cambio de paradigma en la cirugía.

El doctor José Antonio Trujillo dirige también el curso online 'Innovación Digital y Gestión de la Información en el Entorno Sanitario', que comenzará el 29 de septiembre y cuyo plazo de inscripción ya está abierto para médicos y médicas de todo el territorio nacional.

Asimismo, en breve saldrá a la luz la guía 'Ingeniería de Prompts en medicina: de la teoría a la práctica clínica, docente e investigadora' elaborada por el doctor Trujillo y por Alejandro Trujillo.

Commálaga Health Club

Commálaga Health Hub es una iniciativa pionera en España promovida por el Colegio de Médicos de Málaga cuyo principal objetivo es consolidar al Colegio como referente en el ámbito de la salud y la innovación tecnológica en el sur de Europa. Este hub pretende ser un espacio de convergencia entre los profesionales de la salud, la investigación biomédica, la tecnología aplicada, el emprendimiento en el sector sanitario y la deontología.