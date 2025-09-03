Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una enfermera atiende a un paciente. SUR

El colectivo de enfermería reclama más plazas de especialistas en Salud Mental en Málaga

SATSE pide 35 sanitarias más de esta naturaleza para la provincia que se sumarían a las 52 ya existentes, mientras que la Junta recuerda que 11 nuevas comenzarán a formarse en 2025 y una cifra idéntica, en 2026

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:23

El Consejo General de Enfermería (CGE) y la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental (AEESME) han aprovechado que el pasado lunes se celebró el ... día internacional de estas profesionales para reclamar tanto al Ministerio de Sanidad como a las comunidades autónomas que incrementen la plantilla de sanitarias formadas en este área para trabajar de forma conjunta en la prevención del bienestar psíquico de la población. La falta de enfermeras especialistas es un problema que atañe a todo el Estado y sus regiones; de hecho, este llamamiento se hizo para ser debatido en un ámbito nacional, pero lo cierto es que en Málaga el Sindicato de Enfermería SATSE reclama un total de 35 de estas profesionales para la provincia «como mínimo».

