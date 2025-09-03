El colectivo de enfermería reclama más plazas de especialistas en Salud Mental en Málaga

El Consejo General de Enfermería (CGE) y la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental (AEESME) han aprovechado que el pasado lunes se celebró el ... día internacional de estas profesionales para reclamar tanto al Ministerio de Sanidad como a las comunidades autónomas que incrementen la plantilla de sanitarias formadas en este área para trabajar de forma conjunta en la prevención del bienestar psíquico de la población. La falta de enfermeras especialistas es un problema que atañe a todo el Estado y sus regiones; de hecho, este llamamiento se hizo para ser debatido en un ámbito nacional, pero lo cierto es que en Málaga el Sindicato de Enfermería SATSE reclama un total de 35 de estas profesionales para la provincia «como mínimo».

Así, tanto la CGE como AEESME instan a crear más plazas de enfermería especialista para abordar la salud mental desde la infancia, lo que ayudará a identificar los problemas durante la edad adulta, explican.

En este sentido, reclaman reconocer a las especialistas y convocar oposiciones en todas las comunidades, así como aumentar el número de puestos ofertados en el examen de Enfermera Interna Residente (EIR) para este área de conocimiento. «En la próxima convocatoria, tan sólo se han ofertado 356 para todo el país, un número irrisorio», dice el CGE. El presidente de AEESME, Francisco Megías, destaca que se ha aumentado progresivamente la cifra de psiquiatras y psicólogos y, sin embargo, «las de enfermeras especialistas son las mismas desde la época de la reforma psiquiátrica». Además, afirma que muchas comunidades recurren a contratar enfermeras no especialistas para estas unidades.

Datos de Málaga

En Málaga hay actualmente 52 enfermeras especializadas en Salud Mental (Sevilla es la que más tiene con 66; seguida de la Costa del Sol y Cádiz, con 51), frente a las 295 de toda Andalucía. Para el EIR de 2025 se ofertan en la comunidad 56 plazas, las mismas que en 2026, siendo 11 para Málaga en cada una de las anualidades.

La petición, por tanto, es generalizada en el país y también, claro está, en la provincia. El secretario general de SATSE, Juan José Sánchez, subraya: «La realidad es que, tras formarse, no trabajan de especialistas, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tarda mucho en implantar la especialidad de Salud Mental. En 2017 se crearon las primeras plazas en Atención Primaria, pero no se ha terminado de desarrollar en el ámbito hospitalario, en las unidades terapéuticas y de agudos». Para él, es fundamental que estos pacientes sean atendidos por expertas en la materia. «Las residencias son dos años, saldrán con un título y no podrán ejercer en Andalucía», reseña.

Idealmente, dice el responsable de SATSE en Málaga, tendría que haber servicios de Salud Mental, con sus correspondientes enfermeras, en todos los centros comarcales y en el Hospital Costa del Sol, que atiende a más de medio millón de personas. En este último caso, y a la espera de que concluya la reforma que se impulsa ahora, «harían falta como mínimo 20 enfermeras especialistas». A ello hay que sumar 15 más para el Regional y el Clínico, ambos en la capital. «Cómo mínimo hacen falta 35 enfermeras especialistas en Salud Mental para Málaga», dice.

Respuesta de la Junta de Andalucía

La Junta, por su parte, recuerda que en 2018 no había enfermeras especializadas en Salud Mental en el SAS. «En 2019, se incorporaron 58 y ahora tenemos 295 en toda Andalucía. Tanto en la convocatoria de plazas MIR para 2025 como para 2026 se ofrecen 11 plazas de enfermeras de salud mental para Málaga; 56 para el conjunto de Andalucía».

La Consejería de Salud afirma que, desde 2019, se ha incrementado el número de enfermeras en el SAS, «se ha dado estabilidad laboral y mejorado las condiciones». De esta manera, la plantilla es de 37.700 efectivos medios, «lo que supone 8.500 más que 2018, de las que 7.341 son incorporaciones fijas e integradas estructuralmente» en el sistema público. «Nunca habían trabajado tantos profesionales de enfermería en el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) y nunca había habido tanta estabilidad laboral».

Asegura la Junta que se han reforzado diferentes especialidades: 102 enfermeras gestoras de casos en centros de mayores, 44 de prácticas avanzadas en diabetes, 36 para el manejo de heridas crónicas, 32 en Ostomías, 43 en Oncología, 411 en familia y comunitaria, y otras 411 referentes en centros educativos.

Asimismo, se han producido mejoras salariales y tres cuartas partes del «personal de enfermería eventual tienen contratos de larga duración», de manera que se han convocado Ofertas de Empleo Público de 2022, 2023 y 2024, con exámenes para enfermería el pasado 17 de mayo, lo que permitirá la estabilización de 6.267 enfermeras de diferentes especialidades y niveles asistenciales.