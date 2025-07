José Antonio Sau Miércoles, 16 de julio 2025, 00:33 Comenta Compartir

Emilio Alba es jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria y catedrático de Oncología de la Universidad de Málaga. Es uno de nuestros grandes médicos y ha hecho del humanismo, la investigación y la excelencia, tres claves esenciales para ayudar a los pacientes en el momento más duro de sus vidas. Desde hace un año, impulsa como director científico la Fundación Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer (CITAC), de carácter público-privado y que cuenta con un enorme apoyo institucional y empresarial. La estructura de la Fundación CITAC permite atraer fondos privados para aplicarlos a la investigación con el fin de lograr una supervivencia del cáncer del 70% para 2030. El objetivo es también crear un bioclúster en Andalucía, es decir, unir a los hospitales, los centros de investigación, la industria farmacológica y la de diagnóstico en un esfuerzo dirigido a impulsar estudios oncológicos de alto impacto y trasladar sus resultados con rapidez al día a día de los enfermos.

–¿En qué momento se encuentra la Fundación un año después de su nacimiento?

–La Fundación CITAC se constituyó hace precisamente un año, en julio del 2024, y desde esa fecha hasta aquí, fundamentalmente se han hecho dos cosas: un proceso de consolidación a nivel jurídico y hemos construido su estructura administrativa y el comité científico externo con científicos de un gran prestigio a nivel nacional. Tenemos ya una unidad de datos de bioinformática y nos gustaría a lo largo de este año atraer un grupo o a un investigador principal de alto rendimiento, fundamentalmente en el campo de cáncer y envejecimiento.

–En Málaga, el apoyo parece total, pero también sería interesante la participación de la Consejería de Salud y Consumo...

–El apoyo en Málaga es total, es un proyecto de ciudad, y así lo ve el alcalde, Paco de la Torre, al que estamos enormemente agradecidos. Esto se nota en cuáles son los patronos de la fundación. La Universidad de Málaga es fundamental, con su rector al frente, Teo López. El Ayuntamiento de Málaga, la Diputación y, luego a nivel privado, están la Fundación Unicaja y el banco, que son el músculo financiero. También están Famadesa, la Fundación Sando, la Fundación Kareema, la Fundación Mecenas Casa Natal y la Fundación General de la UMA. Esta es una fundación que tiene el interés de trasladar rápidamente la investigación a la clínica, a los pacientes, el objetivo está inmerso en el fin de la Comisión Europea de conseguir una supervivencia del cáncer del 70% dentro de cinco años, en 2030. Evidentemente, la Consejería de Salud sería muy bienvenida en un proyecto de este tipo. Estamos en negociaciones con ellos. Estas relaciones están ya inventadas. Si miramos a Cataluña, la región de España donde la ciencia biomédica ha avanzado más y tiene un papel de liderazgo francamente obvio, tenemos el VHIO en el Hospital Vall d'Hebrón, IrsiCaixa en enfermedades infecciosas, la Fundación Josep Carreras de Investigación de la Leucemia, etc. Son fundaciones público-privadas que han ayudado mucho en el ecosistema catalán a alcanzar esa posición de liderazgo. Aquí en Andalucía es muchísimo menos frecuente, pero tenemos ejemplos también: el Instituto Ricardo Valle, que es una fundación público-privada, en el que están la Junta de Andalucía, la Universidad de Málaga y empresas privadas; o el Centro de Inteligencia Artificial de Granada, que es de la Universidad de Granada. Está la Junta también y hay instituciones como la Caixa. O sea que ese modelo en otros campos en Andalucía está, y está probablemente en lo que Andalucía es líder, como son las Tics. La idea es que a nivel biosanitario seamos capaces de construir este proyecto de ciudad y transformarlo en un proyecto regional.

–¿Por qué no ha participado hasta ahora?

–Supongo que hay una serie de circunstancias que hacen que cuando una estructura de este tipo es nueva, se cree una cierta prudencia en el enfoque de la colaboración. Es una institución público-privada, y es verdad que la mayoría de los fondos son privados, pero la gobernanza es fundamentalmente pública. El presidente del patronato es el rector de la Universidad de Málaga. Este tipo de estructuras lo que hacen es atraer de una forma mucho más ágil fondos privados para que se investigue habitualmente en instituciones públicas, como son centros de investigación públicos u hospitales. Entiendo que es una cierta prevención o prudencia, pero entiendo también que esto es el futuro. Ahí tenemos estructuras o ecosistemas como el Biocat en Cataluña, que han conseguido tener un ecosistema entre universidades, hospitales, centros de investigación, industrias, que son líderes en ciencias biosanitarias, uno de los líderes a nivel europeo. Me gustaría pensar que en Andalucía somos capaces de construir algo parecido entre todas las instituciones que tienen que ver algo en la investigación del cáncer.

Emilio Alba durante la entrevista.

–Si no participa, ¿qué sucede?

–Bueno, si no participa sí se pueden hacer cosas. Se puede hacer investigación traslacional, se puede hacer mucha investigación de ciencia de datos con compañías, aquí tenemos a Google, por ejemplo, que es una compañía líder a nivel mundial en esto. Tiene incluso grupos como Verily que investiga, o DeepMind, en ciencias de la vida. Evidentemente, la velocidad de crucero no es la misma. Pero sería un error estratégico a medio plazo. Hace unos días, la Comisión Europea ha hecho un documento que se llama 'Cómo hacer que Europa sea un sitio atractivo para las ciencias de la vida en el año 2030'. Una especie de plan estratégico, aprovechando lo que está pasando en América, con estos problemas que tienen con la Administración Trump y los investigadores extranjeros. Y ellos proponen crear bioclústers de hospitales, centros de investigación, industrias, fondos públicos y privados, para hacer que la investigación florezca en Europa. Si se lee uno este documento, parece que es obvio por dónde van los tiros.

–Querían crear un hub de excelencia médica en Málaga…

–Sí. Esto trasciende lo que es un centro de investigación puro. Tenemos un ejemplo aquí en Málaga, que es una historia de éxito también: el PTA. El Parque Tecnológico, probablemente con el turismo, sobre todo el cultural, es uno de los dos grandes pilares sobre los que se ha fundamentado la Málaga moderna. Este Parque Tecnológico está basado, fundamentalmente, en las TIC, las tecnologías relacionadas con la información, la computación, los datos, etc. Y ahí Málaga es importante. En Ciencias Biosanitarias estamos bien, pero esto podría ser como un punto con otras instituciones, otros centros de investigación, que en Málaga hay muy potentes, que ayuden. No solo crear conocimiento, sino crear riqueza, crear un hub que atraiga a la industria y a las compañías de farmacología y de diagnóstico. Por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando en Cataluña y en Madrid? En Cataluña y en Madrid se están comportando como centros de atracción de compañías farmacéuticas y de diagnóstico, que son muy importantes ahora, de diagnóstico de biomarcadores genéticos, etc. Nosotros nos estamos quedando un poquito afuera de esa película, a pesar de que somos la comunidad más poblada de este país. Por eso, Andalucía tiene un gran potencial a este nivel y en Málaga se dan los mimbres para intentarlo.

–La detección precoz del cáncer es uno de los objetivos fundamentales del centro. ¿Cómo se va a conseguir eso?

–Esto viene de la mano de la tecnología. Ahora mismo, la mortalidad por cáncer va por barrios, en el sentido de que hay tumores en los que hemos conseguido una tasa de curación muy alta: cáncer de mama, cáncer de próstata, de tiroides; pero hay otros tumores en los que la tasa de curación desgraciadamente es más baja, como pueden ser los digestivos, tipo cáncer de hígado, cáncer de vías biliares, cáncer de páncreas, etc., o los tumores de pulmón. Aquí vamos más lento. ¿Por qué? Porque para detectar la enfermedad habitualmente eso ocurre cuando el paciente ya tiene síntomas, y cuando el paciente ya tiene síntomas, en muchas ocasiones la enfermedad ya está muy avanzada. Queríamos trabajar bastante en lo que se llama el diagnóstico temprano del cáncer, no solo basado en pruebas de imágenes, sino también en pruebas genómicas como la biopsia líquida. Nuestra idea es lanzar un proyecto a gran escala de biopsia líquida para detección muchísimo antes de lo que se hace ahora, que el número de células tumorales sea tan pequeño que los tratamientos sean más efectivos. Queremos diagnosticar el cáncer muchísimo antes de lo que se hace ahora y de una manera proactiva.

–¿Envejecimiento y cáncer suelen ir de la mano o no tiene por qué?

–Sí, envejecimiento y cáncer claramente van de la mano. El factor de riesgo más importante para tener un cáncer es cumplir años. Pero los años no son solo una cuestión cronológica. Estamos acostumbrados a que los años de cada uno de nosotros sean los años que pone el carnet de identidad. Esto no es así. Nosotros tenemos cada uno una edad biológica que es diferente, en muchos casos, a la edad cronológica que viene en el carnet. Y hay métodos para identificarlos, que se llaman los relojes biológicos, que te dicen qué edad tienes, más o menos, no la edad que a ti te parece que tienes. Este año nuestro primer objetivo es atraer un grupo de alto rendimiento en este campo. Porque si bien es verdad que el cáncer es una enfermedad de la edad, estamos asistiendo a otro fenómeno que es muy curioso, que es que ciertos tumores digestivos, fundamentalmente el carcinoma de colon, están aumentando de una manera muy importante en menores de 50 años. Los motivos no están del todo claros, pero parece que están relacionados con la dieta. Eso lo hemos podido demostrar incluso nosotros en nuestro medio. No sabemos si es porque ocurre algo en la dieta que hace que esto ocurra, o porque el reloj biológico de esas personas no es el que les toca. A eso vamos a ir.

–¿Se puede hablar de cura o debemos hablar de cronificación?

–Cronificación a 25 años sería cura, depende de la edad que tenga el paciente. Yo creo que vamos a ir a un control de la enfermedad, cura en algunas enfermedades y a una cronificación suficiente como para que no le complique la vida a los pacientes en otras. El cáncer es una cosa muy antigua en contra de lo que piensa mucha gente piensa. En los dinosaurios y eso había cáncer. O sea que algo que existe desde antes incluso probablemente de que esté en los humanos, erradicarlo va a ser muy complejo. Tenemos que estar alineados con la Comisión Europea en el sentido de, al menos, intentar que el 70% de las personas sobreviva al cáncer.

–¿Hay algún ejemplo concreto de aplicación de IA que esté revolucionando la práctica?

–Sí. La Inteligencia Artificial está revolucionando de momento el campo de la imagen. A nivel radiológico y a nivel de análisis patológico ya hay programas, por ejemplo de mamografía o de análisis de TAC, que te predicen la probabilidad de que una lesión sea maligna. Lo hacen con bastante eficacia. Nos queda un paso adelante que es aplicarlo a grandes masas de datos para encontrar patrones que desde el punto de vista humano, intuitivo, no somos capaces de encontrar. En imágenes yo creo que va a tener una gran aplicación rápidamente, sobre todo en radiología y en anatomía patológica, y en lo otro tenemos que desarrollarlo. Hay una gran esperanza, pero ahora mismo resultados concretos, no. En Málaga tenemos una oportunidad que probablemente no tienen en muchos otros sitios. Tenemos aquí un gran número de personas que trabajan en compañías como Google, que son líderes a nivel mundial, los tenemos al lado. No sé a qué velocidad irá la Inteligencia Artificial, pero nosotros deberíamos aprovechar que los tenemos aquí.

–Málaga se puede convertir, por tanto, en...

–En la capital de la inteligencia artificial aplicada a la medicina. No sería mal proyecto.