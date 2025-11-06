Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Playas llenas este pasado octubre en Málaga. MARILÚ BÁEZ

Coín registra la máxima más alta de toda España en octubre

El hito de temperatura nacional se dio en este municipio del Valle del Guadalhorce el día 4, cuando se llegó a los 37,6 grados

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:11

Comenta

El cambio de armario se ha resistido este año en Málaga. Y lo de que en octubre ha hecho mucha calor no ha sido solo ... el tema central de las conversaciones de muchos ascensores. La Agencia Estatal de Meteorología avala esta impresión con datos. En muchos puntos de la provincia, el verano se ha prolongado durante la décima hoja del calendario, en la que se ha batido un nuevo récord histórico de temperatura en el termómetro del aeropuerto. Como publicó SUR, la cifra provisional es de 22,7 grados de media, lo que supone 2,8 grados más de lo normal para el periodo de referencia 1990-2020 según las cifras aportadas por esta institución. Pero hay más: Coín registró la máxima más elevada de todo el país: 37,6ºC el día 4 de octubre, según ha detallado el organismo estatal en un mensaje en 'X' en el que enumera los fenómenos meteorológicos «extremos» del mes.

