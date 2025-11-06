Coín registra la máxima más alta de toda España en octubre El hito de temperatura nacional se dio en este municipio del Valle del Guadalhorce el día 4, cuando se llegó a los 37,6 grados

El cambio de armario se ha resistido este año en Málaga. Y lo de que en octubre ha hecho mucha calor no ha sido solo ... el tema central de las conversaciones de muchos ascensores. La Agencia Estatal de Meteorología avala esta impresión con datos. En muchos puntos de la provincia, el verano se ha prolongado durante la décima hoja del calendario, en la que se ha batido un nuevo récord histórico de temperatura en el termómetro del aeropuerto. Como publicó SUR, la cifra provisional es de 22,7 grados de media, lo que supone 2,8 grados más de lo normal para el periodo de referencia 1990-2020 según las cifras aportadas por esta institución. Pero hay más: Coín registró la máxima más elevada de todo el país: 37,6ºC el día 4 de octubre, según ha detallado el organismo estatal en un mensaje en 'X' en el que enumera los fenómenos meteorológicos «extremos» del mes.

La máxima más baja fueron los -1,4ºC registrados en Astún (Huesca) el día 26, mientras que la precipitación máxima mensual cayó en Casas do Porto (A Coruña), donde se recogieron 368,2 litros. La racha máxima de viento fueron los 167 kilómetros por hora de Cabo Matxixako (Vizcaya) del día 23. 📈 De los -6.6 °C de Cap de Vaquèira, en el Pirineo de Lleida, a los 37.6 °C de Coín (Málaga)



☔️ Destacan también los más de 174 l/m² en 24 horas en Tortosa (Tarragona)



Estos son los datos extremos de octubre de 2025 👉 pic.twitter.com/qPqCh0BDsC — AEMET (@AEMET_Esp) November 6, 2025 Volviendo a Málaga, como recogió el experto en meteorología local José Luis Escudero en su blog 'Tormentas y rayos', la estación de Aemet del aeropuerto batió el pasado mes los tres valores extremos absolutos de temperatura media, media de las máximas y media de las mínimas más altas desde el año 1942. El director de Aemet explica que esta situación se ha debido a un cúmulo de circunstancias, pero sobre todo al hecho de que «las mínimas han estado altísimas, sobre todo en la costa», vinculado a las temperaturas del agua del mar. A lo que se suma la estabilidad general con la predominancia de una masa de aire más cálida.

