La ciudad del futuro ya está aquí

El futuro es lo que va a venir, lo que aún no ha sucedido, el tiempo que vendrá. Al menos, eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Sin embargo, los avances tecnológicos ha sido tantos en las últimas décadas y tan rápidos que a veces no da tiempo siquiera para ponerse al día. Pese a todo basta con darse un paseo por el X Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana, Greencities, que tiene lugar en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) hasta mañana jueves 28, para comprobar que el futuro lleva tiempo instalado en algunas grandes ciudades de todo el mundo y que, aunque aún no han llegado a la inmensa mayoría de los pueblos, ya está a nuestro alcance.

En ejemplo de ello es Airlite, un tipo de pintura 100% natural y con una tecnología revolucionaria aplicable a todo tipo de superficie, que mejora la calidad del aire y que es capaz de crear un espacio más saludable. Ello en un mundo en el que todos los expertos apuntan que cada vez más personas vivirán en las ciudades, es algo a tener en cuenta. Airlite es una de las 120 entidades y empresas que participan desde hoy y hasta mañana en Greencities. Según los responsable de esta compañía, la pintura está libre de compuesto orgánicos volátiles (COVs), absorbe el oxido nitroso que emiten los coches y elimina el 99,9 % de la bacterias, a la vez que elimina el 88% de la contaminación del aire, previene la aparición de moho y repele el polvo y la suciedad, reduciendo asimismo un 15% la temperatura. Airlite activa todos estos beneficios con la luz solar o con luces LED de espectro solar. Además su efectividad tiene una duración de 12 años. Se puede utilizar con pigmentos para pintar en color. Según la empresa 5.000 metros cuadrados pintados con este tipo de pintura elimina la emisión de 354 vehículos diesel.

Farolas inteligentes

Otro producto novedoso que se ha presentado por primera vez en Greencities es un tipo de farolas inteligentes para Smart Cities de la empresa ELT que no sólo es capaz de adaptar la intensidad del flujo lumínico a las necesidad es reales del entorno, teniendo en cuenta el tráfico y el tránsito de personas, sino que también es capaz de leer los contadores de consumo de agua potable. Según Carlos Amaro, de ELT, ubicada en Zaragoza, muchas veces los contadores de agua están situados en el interior de las viviendas y edificios, impidiendo su lectura a las empresas encargadas de gestionar este servicio. «Sin embargo, con estas farolas se pueden leer tales contadores sin necesidad de acceder a las viviendas», señala Amaro, que ha incidido en que se trata de un proyecto de éxito que ya está siendo utilizado en un municipio de la provincia de Teruel. «estamos hablando de una tecnología y una empresa cien por cien española», ha insistido Amaro.

Pero esta no ha sido la única novedad que se ha presentado en Greencities. Endesa X ha presentado una farola que incorpora un desfibrilador que se ha desarrollado a sugerencia del Ayuntamiento de Málaga y que se va a ser instalada en el Paseo Marítimo Antonio Benderas de la capital, en el laboratorio Smart Citie de Endesa. La farola incorpora una corona lumínica e al parte superior verde o roja que indica su ubicación. Según Juan Carlos Ruiz, gestor de proyectos de innovación de Endesa, el desfibrilador está homologado y va equipado con el manual de uso correspondiente. «Cuando se saca para ser usado la farola emite una señal sonora y la corona de luz verde pasa a roja», ha explicado Ruiz.

Endesa ha presentado también otro tipo de farola que incorpora un punto de recarga para vehículos eléctricos. Este modelo se instalará en la Tabacalera en Málaga y en la sede de Endesa en Málaga.

Signaled ha presentado un sistema de iluminación ideado para la señalización de tráfico vertical y que se está mostrando de manera piloto en las localidades sevillanas de Dos Hermanas y Camas y en otros municipios de la Sierra de Segura en Jaén. «Las señales de los pasos de peatones van dotadas de un censor que detecta la presencia de personas y que hacen que la señal comience a parpadear. La idea es mejorar la seguridad vial y evitar accidentes.

La firma americana Bigbelly por su parte ha mostrado una papelera inteligente equipada con un panel de energía solar para alimentar un compactador (ocho horas de energía solar le garantizan un mes de carga) que compacta la basura y que le permite tener una capacidad de 550 litros. Va equipada con sensores que avisan mediante una App al operario del servicio para que retire los residuos cuando este completa. Según Carlos Granado, responsables de venta de la firma en España, la compañía está tratando de alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento de la capital para implantar este sistema también en Málaga. Desde diciembre funciona en distintos puntos de Madrid.