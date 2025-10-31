El Citac fija su hoja de ruta para 2026: avanzar en el objetivo de reducir la mortalidad por cáncer

La Fundación Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer (CITAC) ha fijado este viernes el horizonte de su actividad para 2026 y ha perfilado ... los objetivos a cumplir para avanzar en la reducción de la mortalidad por cáncer. El CITAC, cuyo director científico es el oncólogo Emilio Alba, cuenta con un comité de expertos asesor integrado por algunos de los nombres más destacados de la provincia en el ámbito de la ciencia. Entre ellos, nombres como el director de Patología Molecular del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz, Federico Rojo, el director del centro de seguridad de Google en Málaga, Bernardo Quintero, y el rector de la UMA, Teodomiro López. Este viernes, este comité se reunió, precisamente, en la sede de Google en Málaga.

En el inicio del encuentro, estuvo presente el rector de la UMA que, como presidente del patronato de la Fundación CITAC, dio la bienvenida a los integrantes y compartió impresiones acerca de la investigación con el comité. Durante la jornada, los miembros trabajaron junto a Alba, Javier Pascual, vicedirector del centro, e Itziar Ochotorena, gerente de la institución, en la identificación de prioridades científicas, oportunidades de colaboración y mecanismos de transferencia de conocimiento que refuercen el papel del instituto de investigación malagueño como nodo de investigación traslacional y cooperación público-privada.

Según se informa en un comunicado emitido por el CITAC, la reunión «ha supuesto un nuevo paso hacia la consolidación del plan estratégico científico 2026, con lo que se reafirma así el compromiso de CITAC con una ciencia abierta, colaborativa y arraigada en Málaga como territorio de innovación y liderazgo biomédico».

Esencia del CITAC

El CITAC es una entidad sin ánimo de lucro constituida en 2024. Su finalidad es el impulso y la promoción de actividades de investigación, innovación, desarrollo tecnológico y transferencia de conocimiento en el ámbito de la oncología, con vocación de colaboración nacional e internacional.

El objetivo principal de la Fundación CITAC es contribuir a disminuir la mortalidad por cáncer en la Unión Europea de cara a 2030, mediante la investigación traslacional que permita una aplicación rápida de los resultados en la prevención, diagnóstico y tratamiento.

Para lograrlo, la Fundación se estructura como una alianza público- privada. Forman parte del CITAC la UMA, Fundación Unicaja, el Ayuntamiento de Málaga, Unicaja Banco, Diputación de Málaga, la Fundación General de la UMA (FGUMA), Fundación Kareema; Fundación SANDO, Famadesa y Fundación Mecenas Casa Natal Picasso conforman el patronato de la Fundación CITAC.