Una imagen del encuentro del CITAC, en la terraza de la sede de Google. SUR

El Citac fija su hoja de ruta para 2026: avanzar en el objetivo de reducir la mortalidad por cáncer

El comité científico asesor externo de la fundación, integrado entre otros por Bernardo Quintero, se reúne en la sede de Google en Málaga

Matías Stuber

Matías Stuber

Viernes, 31 de octubre 2025, 16:04

Comenta

La Fundación Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer (CITAC) ha fijado este viernes el horizonte de su actividad para 2026 y ha perfilado ... los objetivos a cumplir para avanzar en la reducción de la mortalidad por cáncer. El CITAC, cuyo director científico es el oncólogo Emilio Alba, cuenta con un comité de expertos asesor integrado por algunos de los nombres más destacados de la provincia en el ámbito de la ciencia. Entre ellos, nombres como el director de Patología Molecular del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz, Federico Rojo, el director del centro de seguridad de Google en Málaga, Bernardo Quintero, y el rector de la UMA, Teodomiro López. Este viernes, este comité se reunió, precisamente, en la sede de Google en Málaga.

