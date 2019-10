La UMA cifra en 5.000 las cotorras que viven en Málaga y pide medidas ya Bandada de cotorras en pleno vuelo en la capital malagueña. / Ñito Salas. Archivo El principal especialista en la especie propone al Ayuntamiento de la capital que inicie la retirada de huevos para controlar su rápida propagación IGNACIO LILLO Málaga Martes, 15 octubre 2019, 01:04

La colonia de cotorra argentina crece con el mismo nivel de vitalidad que en años anteriores en Málaga, donde sigue ocupando nuevos territorios. La población es vigorosa y ya está en el entorno de los 5.000 ejemplares en la provincia, de los que entre 3.500 y 3.700 viven en la capital. Así lo constatan los estudios de Antonio Román Muñoz, profesor de Biología de la UMA y ornitólogo experto en estas aves, que pretende actualizar próximamente el censo de esta especie invasora catalogada. Pero sólo con los datos actuales, ya es suficiente para que el científico reclame «medidas urgentes».

Este año se ha hecho un estudio por primera vez en el interior de los nidos, mediante cámaras endoscópicas en cien colonias de Málaga y Benalmádena. «Gracias a eso tenemos una de las explicaciones de por qué les va tan bien», comenta. La respuesta es que cada pareja pone una media de seis huevos, con dos puestas al año, de los que sobreviven por encima de cuatro individuos. Es un éxito reproductor muy alto. «Málaga es un lugar excelente ambientalmente, que en todo los modelos que tenemos sale como óptimo, con un clima muy benigno, con abundancia de alimento a lo largo de todo el año y sin depredadores, por lo que la población es de esperar que siga creciendo». Muñoz cuenta que en su área nativa, durante el invierno se produce una mortalidad natural de ejemplares juveniles, pero aquí es muy baja porque apenas llega a hacer frío.

«Hemos medido una velocidad de avance en Teatinos de unos 600 metros al año; ya han llegado al jardín botánico de la Facultad de Ciencias, al modo de una mancha de aceite va ocupando las zonas favorables, que son muchas«. Además, las cotorras tienen un espectro alimenticio muy amplio y variado: »Comen casi de todo, aunque son prácticamente vegetarianas y solamente meten algunos insectos a los pollos durante la época de cría«. Su dieta va desde el césped hasta frutos de los ficus y brotes de cualquier especie. »Queremos estudiar el efecto sobre los árboles en los jardines, que es considerable, porque construyen sus nidos con ramas y algunos ejemplares los machacan con unas podas brutales«.

La conclusión para este experto es clara: «El Ayuntamiento está obligado a hacer algo, solo o con la Junta, porque la situación de Madrid –donde ya se ha decidido el inicio de acciones– hoy puede ser el de Málaga dentro de dos años, o como mucho tres». Y continúa: «Mirar para otro lado y estar de brazos cruzados es una irresponsabilidad, cada año que pasa el problema es mayor y costará más caro solucionarlo».

En la capital española, una de las claves, según Muñoz, es que el Consistorio ha conseguido que Ecologistas en Acción reconozca que es necesario controlar la población, y ahora la discusión está en cómo hacerlo, esto es, si se sacrifican ejemplares o no. «Ya es un paso que se reconozca que es una especie que causa daños económicos y que tiene riesgos sanitarios, como transmisores de la neumonía aviar (con un caso de muerte en la capital malagueña) y que requiere actuar».

Medida «contraproducente»

El planteamiento que está llevando a cabo el Ayuntamiento de la capital, que incentiva la retirada de nidos en puntos donde molesta, es «contraproducente», porque dispersa los núcleos de cría y da lugar a nuevas colonias. «Los nidos nuevos se construyen en unos diez días. Es un modo muy poco eficiente de gastar el dinero para atajar el problema«. A su juicio el mejor planteamiento inicial no sería erradicarlas, pero sí limitar el éxito de la cría, mediante la retirada de huevos. No confía en otras propuestas, como la captura de ejemplares, su esterilización y suelta, porque en otros lugares del mundo no fueron efectivas, ya que es imposible acceder al 100% de la población. A la vez, aboga por hacer un ejercicio de concienciación ciudadana, para explicar a la gente que se hace y por qué. En el caso de la cotorra de Kramer, la otra especie similar que también está asentada en Málaga (aunque en menor medida que en Sevilla) Antonio Román Muñoz advierte de que ahora mismo se está en disposición de actuar de una forma «relativamente fácil» y evitar problemas mayores en el futuro.

Por su parte, el dirección general de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Málaga, Luis Medina-Montoya, explica que por ahora el Ayuntamiento ha aumentado el presupuesto para retirar nidos en zonas donde hay una gran concentración y afecta a los vecinos por el ruido, el riesgo de caídas, etc. En cambio, antes de ir más allá están a la espera de una directriz general a nivel nacional, autonómica «o al menos provincial», para tomar medidas que reconoce «impopulares», como es la de eliminar ejemplares. También se estudian otras propuestas, como la captura y castración de los machos, aunque son de difícil aplicación y muy costosas.

Amenaza para los cultivos

Hay zonas puntuales donde el biólogo Antonio Román Muñoz sí aboga por la eliminación directa, sobre todo en Antequera, donde ahora mismo hay una pequeña población de unas 30 cotorras, «y si no se hace nada en poco tiempo habrá varios cientos, en un entorno donde puede causar daños serios a la agricultura». También lo propone para el caso de Álora y, en el caso de la capital, en los núcleos más cercanos al Valle del Guadalhorce. Mientras, para los más asentados (Parque, Alameda de Colón y Carranque) aboga por empezar con la retirada de huevos.