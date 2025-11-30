Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Realización de un electrocardiograma. Sur

Científicos de la Universidad de Málaga crean un sistema que detecta anomalías cardíacas en los electrocardiogramas

La combinación de la detección automatizada con la revisión de los sanitarios podría mejorar la precisión diagnóstica en los pacientes

Sur

Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:45

Comenta

El grupo de investigación Video and Image Processing (VIP) del Departamento de Arquitectura de Computadores de la Universidad de Málaga (UMA), junto con expertos del ... Laboratorio de Sistemas Embebidos en la École Polytechnique Fédérale de Lausana (Suiza), han desarrollado un sistema inteligente que detecta anomalías cardíacas en los electrocardiogramas con una precisión del 84% frente a los sistemas convencionales. Estos necesitan la interpretación manual de las señales de los gráficos de la actividad cardíaca, lo que requiere mucho tiempo y depende de la experiencia previa de los profesionales sanitarios. La combinación de la detección automatizada con la revisión de los sanitarios podría mejorar la precisión diagnóstica en los pacientes.

