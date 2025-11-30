Científicos de la Universidad de Málaga crean un sistema que detecta anomalías cardíacas en los electrocardiogramas

El grupo de investigación Video and Image Processing (VIP) del Departamento de Arquitectura de Computadores de la Universidad de Málaga (UMA), junto con expertos del ... Laboratorio de Sistemas Embebidos en la École Polytechnique Fédérale de Lausana (Suiza), han desarrollado un sistema inteligente que detecta anomalías cardíacas en los electrocardiogramas con una precisión del 84% frente a los sistemas convencionales. Estos necesitan la interpretación manual de las señales de los gráficos de la actividad cardíaca, lo que requiere mucho tiempo y depende de la experiencia previa de los profesionales sanitarios. La combinación de la detección automatizada con la revisión de los sanitarios podría mejorar la precisión diagnóstica en los pacientes.

Según has detallado desde la Junta, hasta ahora, los modelos convencionales de inteligencia artificial aprendían a clasificar los electrocardiogramas como señales normales o anómalas partiendo de datos etiquetados por un profesional. La novedad de este sistema, denominado FADE, es que se entrena con electrocardiogramas normales, evitando así la necesidad de partir de extensos conjuntos de anomalías cardíacas etiquetadas por cardiólogos. De esta forma, el sistema predice la señal futura y detecta anticipadamente las anomalías cardíacas como arritmias, isquemia o infarto de miocardio.

Esta ventaja ahorra tiempo y costes, ya que no se necesita una persona experta que supervise los datos para el primer entrenamiento del sistema. «Entrenamos el modelo con una base de datos de señales normales, lo que le permite aprender cómo es un electrocardiograma sano sin necesidad de que un cardiólogo indique si existen irregularidades en las señales del electrocardiograma en esta fase. A continuación, para poder diferenciar con precisión una anomalía, establecemos un umbral de detección. Este parámetro se fija usando un pequeño subconjunto de muestras conocidas, tanto normales como anormales. El método nos permite determinar con fiabilidad cuándo una señal debe considerarse anómala», explica la investigadora de la Universidad de Málaga y autora principal del estudio Paula Ruiz.

Según los expertos, FADE detecta eficazmente latidos cardíacos anormales. «Los resultados demuestran que nuestro sistema alcanza una precisión media del 83,84% en la detección de anomalías, al tiempo que clasifica correctamente las señales de ECG normales con una precisión del 85,46%», precisa Ruiz.

Estas conclusiones se detallan en el estudio FADE: Forecasting for anomaly detection on ECG publicado en la revista Computer Methods and Programs in Biomedicine. El enfoque de la Universidad de Málaga demostró buen rendimiento en la detección temprana de cualquier tipo de anomalía cardíaca en las señales de electrocardiograma. «A diferencia de trabajos previos que solo detectan un pequeño número de anomalías, principalmente relacionadas con la frecuencia, nuestro enfoque es más robusto, ya que permite detectar tanto latidos cardíacos anormales como arritmias», destaca la investigadora.

Al tratar el reconocimiento de anomalías del ECG, los modelos de última generación demuestran precisión y buen rendimiento dentro de conjuntos de datos controlados. Sin embargo, a menudo tienen dificultades para generalizar de manera efectiva a fuentes de datos nuevas. Esta brecha resalta una limitación para su implementación en el mundo real.