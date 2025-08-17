Más de cien feligreses de la Iglesia de Málaga han recibido la Medalla Pro Ecclesia Malacitana

El pasado viernes 15 de agosto, fiesta de la Asunción de María, se entregaron las últimas ocho Medallas, en varias parroquias, con las que son ... ya 108 las recibidas por mujeres y hombres de toda la geografía diocesana por la provincia de Málaga y la ciudad de Melilla.

Con la Medalla Pro Ecclesia Malacitana, la Diócesis reconoce públicamente todo ese servicio y trabajo en pro de esta Iglesia particular. Tiene forma elíptica y recoge el escudo de la Diócesis, presidido por la imagen de la Patrona, Santa Maria de la Victoria y adornado con una cinta azul.

«La Medalla Pro Ecclesia Malacitana pretende reconocer todo ese trabajo que realizan los fieles por amor a Dios y a su Iglesia; una labor que, en ocasiones, tiene una extraordinaria transcendencia para la Diócesis, o que, con más frecuencia, se ha realizado durante años de entrega y sacrificio, de forma constante, callada, silenciosa, incluso anónima, en tareas que muchas veces pasan desapercibidas, pero que han dado abundantes frutos de amor a Dios y a los hermanos», explica el Vicario General, Antonio Coronado.

La entrega de esta medalla es una entrañable sorpresa para quienes la reciben. Este verano, Ana Sánchez Ruiz, María López Fernández y Ángeles Sánchez Fernández, feligresas de la parroquia de Santa Catalina, en Sayalonga, pensaban que iban a darle una sorpresa a su párroco, José Mariano Pérez, con motivo del 13 aniversario de ordenación, pero la sorpresa fue para ellas, que recibieron la Medalla.

Y es que, «D. Mariano es muy especial», afirma Ana, «y le estoy muy agradecida a él y al Obispo D. Jesús (por el que hemos rezado mucho durante su enfermedad) por haberse acordado de mí y por habernos enviado a este párroco tan maravilloso».

A sus 77 años, Ana está siempre dispuesta a colaborar «al máximo porque somos poquitos pero, si participamos, todo sale bien, con la ayuda de Dios».

«Todas preparando la iglesia para darle la sorpresa a nuestro párroco, con una merienda incluida, para que no se fuera esa noche del pueblo con el estómago vacío... y resulta que la sorpresa fue para nosotras. Hasta fotógrafo y cantante tuvimos», recuerda María con cariño, para quien su parroquia «es la más bonita que hay. Tenemos una imagen de la Virgen del Rosario que es una preciosidad, cara como esa hay pocas y tenemos un párroco que es una bendición. Queremos que la iglesia esté siempre abierta para recibir a todo el que quiera venir».

También fue una gran sorpresa para Ángeles, cuyo marido ese día tenía prisa por llegar a misa: «Desde hace un tiempo tiene menos movilidad pero ese día no hacía más que darme prisa para que llegásemos pronto a la parroquia. Cuando escuché el nombre de mis dos compañeras, me dio mucha alegría porque están haciendo mucho por la parroquia, pero cuando escuché el mío, me quedé de piedra, no me lo esperaba».

A sus 74 años, ha dedicado a la parroquia los últimos 20, con más intensidad, porque antes «he tenido que cuidar de mis mayores, mi padre que estaba en silla de ruedas, mi suegro y mi tía. Tenía menos tiempo pero todo el que podía se lo dedicaba porque siempre me ha gustado mucho colaborar en ella».

«Mi parroquia es todo y nos da mucha alegría colaborar en arreglar todo lo posible, ya sea una de las naves del edificio, la pintura del templo, o el retablo que estamos preparando, que me gustaría poder verlo terminado. A mí me da la vida mi parroquia. En estos dos últimos años estamos un poco menos dedicados a ella porque a mi marido le están poniendo un tratamiento, pero estamos ahí para todo lo que haga falta. Entre todos estamos ayudando a que nuestro templo esté lo mejor conservado posible», explica Ángeles.

Feligreses de Monda, Marbella, Melila, Vélez-Málaga, Sayalonga, Algarrobo, Salto del Negro y varias parroquias de la ciudad de Málaga han recibido en 2025 este pequeño homenaje. Las medallas la solicitan al Obispo los párrocos y consejos parroquiales para esos feligreses que tanto bien han hecho, y siguen haciendo, a la parroquia y a la Iglesia de Málaga, de forma callada y anónima, a pesar de su edad y achaques, cuidando del templo y de los vecinos más necesitados, movidos sólo por el bien común y el amor a Dios.