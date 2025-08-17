Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ana Sánchez, María López y Ángeles Sánchez, feligresas de la parroquia de Santa Catalina (Sayalonga), junto a su párroco, José Mariano Pérez. SUR

Más de cien feligreses de la Iglesia de Málaga han recibido la Medalla Pro Ecclesia Malacitana

Fue instituida por Mons. Catalá el 2 de febrero de 2014 como reconocimiento a la valiosa labor y al trabajo que realizan tantos fieles en favor de la Iglesia de Málaga sirviendo en una parroquia o institución eclesial

ENCARNI LLAMAS

Málaga

Domingo, 17 de agosto 2025, 02:00

El pasado viernes 15 de agosto, fiesta de la Asunción de María, se entregaron las últimas ocho Medallas, en varias parroquias, con las que son ... ya 108 las recibidas por mujeres y hombres de toda la geografía diocesana por la provincia de Málaga y la ciudad de Melilla.

