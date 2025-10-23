Cerca de un millón de personas en Málaga están cubiertas por el seguro de decesos

Se acerca el 1 de noviembre, el Día de los Santos, cuando los cementerios se llenan de personas que se acercan a las tumbas para ... recordar a sus familiares y amigos fallecidos. También por estas fechas cunden las noticias sobre cuánto cuesta morirse, el entierro, y la conveniencia -o no- de tener un seguro que cubra el sepelio. Este tipo de productos que comercializan las aseguradoras es uno de los más populares y extendidos entre la población. Además, hasta hace no mucho los cobradores iban puerta por puerta por las casas a cobrar y en los domicilios, luego, en la mesa durante el almuerzo o la cena, se comentaba: «Ha venido el de los muertos».

Un estudio publicado este jueves por Unespa, la Asociación Empresarial del Seguro, que reúne a casi 200 empresas del sector, ha concluido que el número de vecinos de Málaga cubiertos por el seguro de decesos asciende a los 977.082, lo que supone una cobertura del 55,1% de la población total de la provincia. En el conjunto de España son 22,3 millones los asegurados, es decir, el 45,6% de los habitantes del país.

La provincia con mayor presencia de este seguro es Cádiz, donde cubre al 77,1% de sus habitantes, a más de 970.000 personas. Y también por encima del 70% se encuentran las provincias de Ávila y de Badajoz.

En Andalucía, con mayor porcentaje de sus vecinos con el sepelio asegurado que Málaga se encuentran también Jaén (63,8%), Huelva (62,2%) y Córdoba (60,6%).

En el extremo opuesto del ránking estatal se encuentran Teruel y Soria, donde el porcentaje de la población con un seguro de estas características contratado ronda apenas el 20%.

Hasta a los menores de cinco años

Las pólizas de este tipo de seguros suelen cubrir a varias generaciones de una misma familia. Eso es lo que explica que las tasas de cobertura sean tan elevadas en general en todo el país y en todas las cohortes de edad. Así, entre los menores de cinco años, están cubiertos en un 18,7% en todo el país. Aunque es a partir de los 55 cuando los porcentajes suben por encima del 50%, para llegar al 62,1% en el caso de las personas de 85 y más años, de acuerdo con el mismo estudio publicado por la patronal del seguro.

En cuanto a la tipología del hogar que tiene contratado este tipo de seguro, éste es más prevalente entre las parejas sin hijos en que al menos uno de sus componentes sea mayor de 65 años: estos hogares están asegurados en un 56,8% de los casos. A continuación se encuentran los hogares unipersonales con personas de 65 o más años: también más de la mitad están asegurados. Después se sitúan los hogares monoparentales con al menos un hijo de 16 o más años (46,9%). Mientras, un 22,5% de las parejas con hijos de hasta 16 años tienen contratado un seguro de este tipo. Sin embargo, este producto es menos habitual entre los jóvenes menores de treinta años que viven solos: en ese caso sólo el 1,6% están cubiertos.

De acuerdo con los datos de Unespa, el seguro de decesos tiene aceptación tanto en las grandes ciudades como en los pueblos más pequeños. Así, están cubiertos el 37,8% de los vecinos de los municipios de menos de 10.000 habitantes y el 38% de quienes viven en localidades de más de 100.000 habitantes.

La función principal de este producto es hacerse cargo del sepelio del asegurado. Aunque algunas aseguradoras incluyen en sus pólizas protecciones complementarias como el apoyo psicológico, el asesoramiento legal o, incluso, el final de la vida digital.