La CEM y la Diputación premian a Fundación Unicaja, Soho Boutique Hotels, Grupo ORP y Primor

La Diputación y la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) entregaron este viernes los cuatro galardones 'Hacemos Málaga' de su edición de este año, que ... es ya la decimotercera. Los premiados han sido la Fundación Unicaja en su categoría de Acción Social; Soho Boutique Hotels, en la de Generando Futuro; el Grupo ORP, en el de Empresa del Año; y Primor, en el de Trayectoria Empresarial. Respecto a estos reconocimientos, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, afirmó que tienen «calado social» por «las instituciones o entidades que lo entregan» (el gobierno y la patronal provinciales) y por «la relevancia de quienes lo reciben» que son, estas últimas, «empresas y organizaciones que hacen de nuestra provincia un lugar mejor para vivir, para trabajar y para visitar». Además, Salado destacó que este evento, que se desarrolló a mediodía en un auditorio Edgar Neville cuajado de empresarios y personalidades, es un ejemplo de la alianza de las entidades públicas y privadas, de su «fructífera colaboración».

«Vivimos en un país en el que casi la mitad de los menores de 25 años quieren ser funcionarios. Con esto no quiero decir que la función pública no sea necesaria, es necesaria: ejercida con vocación es fundamental para el progreso de nuestra sociedad. Lo que quizás no es tan positivo es que el porcentaje sea tan alto, cerca de ese 50%, porque la sociedad también necesita unas empresas fuertes y eficaces, que son las que al fin y al cabo generan empleo y riqueza. Por eso creo que los jóvenes los que necesitan son referentes en el mundo de la empresa», se extendió Salado, para continuar: «Al empresario debería exponérsele como un ejemplo para el resto de la sociedad», agregó. Y ésa es la intención de la iniciativa de los galardones que se entregaban este viernes. De los de esta edición, Salado dijo: «Son grandes ejemplos de gestión, buenos referentes para toda la sociedad, generan un impacto muy positivo en nuestro territorio y fuera de él y por eso queremos reconocer su labor públicamente».

El presidente de la CEM, Javier González de Lara, por su parte, también ensalzó la colaboración con la Diputación: «Se habla de que Málaga es líder en el ámbito económico en toda Andalucía, es una provincia especialmente dinamizadora de la actividad económica y no es por casualidad: es porque hay buenas alianzas y sobre todo capacidad para, desde el ámbito público-privado, poder llegar a acuerdos para impulsar cuestiones relevantes para nuestra tierra». Con respecto a los premios, a las trece ediciones que ya acumulan, insistió: «Son trece años que nos permiten mirar con orgullo, comprobar la calidad, la diversidad, la excelencia de las empresas que han sido reconocidas desde sus inicios. Ponemos en valor lo que es talento, la innovación, la trayectoria, la responsabilidad social de quienes contribuyen al crecimiento de Málaga desde la empresa». Y conectó con Salado en que la ambición de estos reconocimientos son servir de «inspiración»: «Queremos que estos premios sean un reflejo de esa luz que trasladan, que imprimen a la sociedad».

Acción Social: Fundación Unicaja

En la categoría de Acción Social, la premiada fue Fundación Unicaja, una entidad, dijo González de Lara, el encargado de relatar ante los periodistas la nómina de galardones, «ligada a la historia y al presente de la provincia, heredera de una larga tradición de compromiso social que se ha sabido adaptar a los tiempos sin perder su esencia y estando cerca de las personas, generando oportunidades, promoviendo la educación, la cultura, la investigación y el deporte». José Manuel Domínguez, presidente de la Fundación Unicaja, recogió el premio y en su discurso agradeció que se trata de un «reconocimiento especialmente valorado» por la institución que dirige, debido tanto a quienes lo conceden como por la motivación por la que se les otorga, la acción social, que, dijo, «está enraizada en el modelo histórico de las cajas de ahorro, que buscaban la inclusión financiera de las capas populares y revertir a la sociedad los excedentes generados a través de obras con beneficio social». Con el desarrollo del Estado del Bienestar, continuó Domínguez, la Fundación diversificó su actividad hacia el deporte o la cultura, pero sin abandonar su ser una «última línea de defensa para los colectivos vulnerables» para «cerrar la brecha entre los que tienen y los que no tienen» de dos formas: favoreciendo el dinamismo económico y aumentando la capacidad de las personas.

Ampliar José Manuel Domínguez, presidente de Fundación Unicaja Marilú Báez

Generando Futuro: Soho Boutique Hotels

En la categoría Generando Futuro, el galardón fue para Soho Boutique Hotels, «una historia nacida en Málaga de la ilusión de una familia», que «ofrece una forma distinta de entender la experiencia hotelera» y que «en apenas una década ha crecido hasta gestionar más de sesenta establecimientos en España y Marruecos, siempre fiel a su estilo, hoteles con alma ubicados en el corazón de las ciudades, donde cada detalle invita a quedarse, a volver», abundó el presidente de la CEM.

Recogió el galardón Gonzalo Armenteros, quien desde el escenario ante un patio de butacas a reventar recordó la fundación de la empresa en 2014 con un «hotelito» en la calle Córdoba: «Es una cadena que vio una carencia en la ciudad de un servicio que no se daba, exclusivo». Ahora cuentan con miles de habitaciones en España y Marruecos y más de 2.000 empleados. «Hemos estudiado en El Palo y ahora estamos por toda España con hoteles», presumió. Aprovechó, además, para lanzar una defensa del turismo: «Hay que generar riqueza y mejorar la vida de los malagueños. La Málaga de hoy no tiene nada que ver con la Málaga de los noventa. Se ha ganado en riqueza y en calidad de vida. Y el turismo ha contribuido a ello».

Ampliar La vicepresidenta de la CEM, Natalia Sánchez, con Armenteros, el premiado. Marilú Báez

Empresa del año: Grupo ORP

En cuanto a empresa del año, el premio recayó en Grupo ORP, del que Javier González de Lara recordó que se trata de una compañía con más de tres décadas «dedicadas a construir, restaurar con pasión, con respeto, con oficio», la calificó, además, de «empresa ejemplar» que combina «tradición constructora, innovación tecnológica y sostenibilidad» y que «ha dejado su huella en algunos de los proyectos más emblemáticos de estos últimos años» y citó como ejemplos la reapertura del Gran Hotel Miramar y la construcción del tejado de la catedral.

Recogieron el premio los socios del grupo Sebastián Rodríguez, Antonio Trujillo, Silverio Cueva y Antonio Rodríguez. Ejerció de portavoz el primero, que quiso compartir el premio con su gente, con su equipo, con sus técnicos: «Ellos son los verdaderos protagonistas». Además, citó a sus colaboradores, «empresas pequeñas y medianas malagueñas, que son el pulmón imprescindible para los proyectos». Y a los clientes: «Sería imposible acceder a esas obras sin su confianza».

Ampliar Los socios del Grupo ORP con el presidente de la CEM. Marilú Báez

Trayectoria Empresarial: Grupo Primor

El premio a la trayectoria empresarial reconoció a Grupo Primor: «Es una gran marca, una gran empresa que nace de una sencilla historia de una pequeña perfumería familiar con ya más de setenta años de vida, con un propósito ambicioso: acercar la belleza a todas las personas, el compromiso de hacer del cuidado personal algo accesible y cercano», detalló el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga.

Ampliar Marilú Báez

La presidenta de la compañía, Estefanía Salazar, recogió el premio, y recordó la historia de cómo se gestó el grupo actual a partir de una pequeña perfumería desde los abuelos de su marido hasta la cuarta generación que ya está tomando el relevo y con establecimientos no sólo en España, sino también en el extranjero. «Nacimos en una pequeña perfumería, pero con una gran idea: que el cuidado y la belleza estuvieran aquí y en todos lados».