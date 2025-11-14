Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La CEM y la Diputación premian a Fundación Unicaja, Soho Boutique Hotels, Grupo ORP y Primor

Los galardones 'Hacemos Málaga' cumplen su XIII edición con una gala celebrada en el auditorio Edgar Neville

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:28

La Diputación y la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) entregaron este viernes los cuatro galardones 'Hacemos Málaga' de su edición de este año, que ... es ya la decimotercera. Los premiados han sido la Fundación Unicaja en su categoría de Acción Social; Soho Boutique Hotels, en la de Generando Futuro; el Grupo ORP, en el de Empresa del Año; y Primor, en el de Trayectoria Empresarial. Respecto a estos reconocimientos, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, afirmó que tienen «calado social» por «las instituciones o entidades que lo entregan» (el gobierno y la patronal provinciales) y por «la relevancia de quienes lo reciben» que son, estas últimas, «empresas y organizaciones que hacen de nuestra provincia un lugar mejor para vivir, para trabajar y para visitar». Además, Salado destacó que este evento, que se desarrolló a mediodía en un auditorio Edgar Neville cuajado de empresarios y personalidades, es un ejemplo de la alianza de las entidades públicas y privadas, de su «fructífera colaboración».

