Carrera contra la incertidumbre Francisco Aranda, técnico sanitario que lleva 22 años en una ambulancia. / Migue Fernández Francisco lleva 22 años en una ambulancia y describe una profesión sin rutina MATÍAS STUBER Lunes, 2 septiembre 2019, 00:00

Francisco Aranda acaba de cumplir 49 años. Es de Málaga y tiene dos hijos. Uno de trece y otro de seis años. La mitad de su vida la ha pasado en una ambulancia. «Estaba en el ejército. Me cansé y el transporte sanitario era entonces una buena salida profesional», recuerda. Eran otros tiempos. Había demanda por nutrir a los hospitales de conductores y Francisco poseía el ya extinto carnet BTP, que entonces autorizaba a conducir vehículos prioritarios. Las ambulancias nunca fueron una vocación, pero ahora no se imagina haciendo en otra cosa. Aunque en estos momentos esté manifestándose en la calle por unas mejores condiciones para él y los suyos. La lista de personas con las que coincidió y al día siguiente no sabía si seguían con vida es larga. Nunca antes las había visto y nunca las volvió a ver después. Sólo en ese margen temporal de 30 o 40 minutos que decidie entre seguir con vida o morir.

Estas personas se habían caído de un tejado, habían recibido una bala o habían sido atropelladas por una moto o un tractor. Mordidas por un perro o habían sufrido un infarto. Comas, taquicardia, ataque de asma o malogrados en un accidente de coche. Francisco lo ha visto todo. A uno le dieron un puñetazo en la cara y le reventaron el cráneo. A partir de aquí, la víctima succionaba parte del aire respirado hacia un hueco en el maxilar. Una vez lo llamaron a un servicio a Mijas y se encontró con una persona obesa encajada en el hueco que hay entre los asientos delanteros y traseros de un utilitario de alta gama. «Me preguntaban si estaba muerto y yo sólo pedía ayuda porque no era capaz de sacarlo de ahí. Había un chorreo de gente, pero solo me ayudó uno».

Esta situación resume para él la precariedad a la que, asegura, se afrontar a diario. Servicios a los que se ve obligado a acudir en solitario. «La gente cree que soy médico, pero yo vengo para trasladar a la persona al centro u hospital que me han indicado. Y no siempre es el más cercano. Muchos no se lo creen, pero es así. Si a mí, que tengo mi base en Benalmádena, me mandan a un aviso a Fuengirola, pues cargo al paciente en Fuengirola. Pero estoy obligado a llevarlo al Hospital Costa del Sol. De Fuengirola al Costa del Sol hay unos 36 kilómetros».

Si hay algo que molesta a Francisco es el concepto que tiene la gente en la calle de su trabajo. «Nosotros no somos conductores de ambulancias, somos técnicos sanitarios», insiste y subraya que están obligados a participar en una carrera continua de formación: «La media de horas formativas de un trabajador en la provincia de Málaga está entre 3.000 y 4.000 horas. Sabemos hacer de todo. Soporte vital básico, trauma, estabilización del paciente... Los que más agradecen nuestra labor, son el médico y el enfermero que van conmigo en la ambulancia. Cuando viene alguien conmigo. Eso sí, la formación la pagamos nosotros. La empresa no paga nada. La gente me dice que no me puedo quejar, que ya les gustaría tener mi horario, pero no saben de lo que hablan». Francisco trabaja en turnos de 24 horas, seguido de tres días de descanso. Así es su bucle. «El sueño siempre lo tienes trucado. Da igual que esté en mi día de descanso, que a las seis de la mañana estoy en pie».

Luego están los recuerdos que no se borran con facilidad. En su primer servicio, Francisco ya conoció la muerte. «Un hombre que se estaba aseando, cayó y se dio con el grifo en la frente». Patient exitus. Paciente muerte. «Me impactó muchísimo», recuerda Francisco y lamenta que «no se nos prepare psicológicamente». «Los chavales llegan con 21 o 22 años y los sueltan como si nada a la carretera», añade. Reconoce que con el tiempo ha aprendido a soltar amarras después de cada servicio.

Experiencia existencial

Le cuesta mucho más hacerlo cuando hay niños involucrados. «Nunca te acostumbras a trabajar con niños. Menos, cuando eres padres». Aún titubea cuando rememora a ese bebé de dos meses que tuvo una parada respiratoria por atragantamiento. «La imagen de ese bebé, como si fuera una muñeca de trapo, se me ha quedado grabada. Terminé destrozado. A los cinco minutos, ya tenía otro aviso. Estoy tocado, déjame que respire un poco». Pero no hay lugar a respiro. Hay momentos que compensan los malos tragaos. «La sensación de haber salvado una vida». Por ello siempre está dispuesto a darlo todo.