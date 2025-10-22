Carolina España, este viernes en un coloquio organizado por SUR

Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, además de portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, protagonizará un encuentro-coloquio que ... organiza Diario SUR con el patrocinio de Unicaja. Se celebrará este viernes, 24 de octubre, a partir de las nueve de la mañana en el AC Hotel Málaga Palacio, situado en la calle Cortina del Muelle, 1. La asistencia al evento es por estricta invitación y el aforo ya está completo.

El encuentro lo moderará el director de Diario SUR, Manolo Castillo, que durante una hora conversará con la consejera y portavoz de la Junta sobre cuestiones de la actualidad económica, empresarial y política de la provincia de Málaga, de Andalucía y del conjunto de España.

Carolina España, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, es consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía desde el año 2022 tras haber sido once años diputada en el Congreso, donde era la encargada de ejercer labores de control y darle la réplica a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ahora también candidata socialista a la presidencia de la Junta.

España, desde el puesto que ocupa en la actualidad, al que suma la portavocía del Ejecutivo que preside Juanma Moreno, tiene la responsabilidad de planificar y promocionar la economía andaluza, elaborar el presupuesto, gestionar los ingresos procedentes de los fondos europeos o fijar la política tributaria, entre otras.

Recientemente, ha incorporado a su cartera las áreas de Diálogo Social y Simplificación Administrativa, que hasta hace pocas fechas correspondían a la Consejería de Presidencia, lo que ha llevado a Carolina España a ganar más peso dentro del Gobierno regional.