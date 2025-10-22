Carolina España, este viernes en un coloquio organizado por SUR
El director del periódico, Manolo Castillo, conversará con la consejera y portavoz de la Junta en un encuentro que patrocina Unicaja
SUR
Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:34
Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, además de portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, protagonizará un encuentro-coloquio que ... organiza Diario SUR con el patrocinio de Unicaja. Se celebrará este viernes, 24 de octubre, a partir de las nueve de la mañana en el AC Hotel Málaga Palacio, situado en la calle Cortina del Muelle, 1. La asistencia al evento es por estricta invitación y el aforo ya está completo.
El encuentro lo moderará el director de Diario SUR, Manolo Castillo, que durante una hora conversará con la consejera y portavoz de la Junta sobre cuestiones de la actualidad económica, empresarial y política de la provincia de Málaga, de Andalucía y del conjunto de España.
Carolina España, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, es consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía desde el año 2022 tras haber sido once años diputada en el Congreso, donde era la encargada de ejercer labores de control y darle la réplica a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ahora también candidata socialista a la presidencia de la Junta.
España, desde el puesto que ocupa en la actualidad, al que suma la portavocía del Ejecutivo que preside Juanma Moreno, tiene la responsabilidad de planificar y promocionar la economía andaluza, elaborar el presupuesto, gestionar los ingresos procedentes de los fondos europeos o fijar la política tributaria, entre otras.
Recientemente, ha incorporado a su cartera las áreas de Diálogo Social y Simplificación Administrativa, que hasta hace pocas fechas correspondían a la Consejería de Presidencia, lo que ha llevado a Carolina España a ganar más peso dentro del Gobierno regional.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión