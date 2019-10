Los carnavaleros celebran su sede en la calle Eduardo Nieto Miles de malagueños se vuelcan con la fiesta de la Fundación Ciudadana con motivo de la inauguración de la su casa en el Perchel AGUSTÍN PELÁEZ Sábado, 5 octubre 2019, 16:34

El himno del carnaval de Málaga, el mismo que creara en 1987 Pascual González, inunda de ambiente y alegría desde este mediodía la plaza de La Libertad, el que será a partir de ahora uno de los puntos de encuentro para los aficionados de esta fiesta, una de las más populares de la ciudad, ya que es el lugar en el que se ubica la Casa del Carnaval, cuya inauguración tuvo lugar ayer. El motivo es la fiesta organizada por la Fundación Ciudadana del Carnaval para celebrar precisamente la inauguración de su sede en parte de lo que fue el antiguo Convento de San Andrés, en pleno barrio del Perche, un espacio que aspira a ser la casa también de todos los malagueños. Al menos, así lo ha señalado el presidente de la Fundación Ciudadana, Rafael Acejo, que se ha referido a los actos previstos hasta las 23.00 horas de hoy como la antesala de la Previa del Carnaval, que tendrá lugar dentro de un mes y de la Gala para presentar el carnaval de 2020 prevista para el próximo 30 de octubre.

Atraídos por la alegre música del himno del carnaval, miles de malagueños se vuelcan desde este mediodías con la fiesta de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga para invitar a los vecinos y visitantes de la capital y de otros puntos de la provincia a conocer su sede.

La fiesta se ha iniciado con un pasacalles que ha recorrido la calle Eslava, callejones del Perchel, Malpica y Cuarteles y que ha contado con la participación de fantasías y grupos de animación, entre los ganadores del carnaval de la pasada edición, los cuales también han actuado en la plaza de La Libertad. De manera paralela se están desarrollando talleres para las familias, que han coincidido, primero con las actuaciones de grupos infantiles, y más tarde con las de los adultos.

Eduardo Nieto

«Me he enterado de que esta fiesta popular y no he dudado en venirme para que mis hijos la vivan y conozcan. Aunque no soy un carnavalero activo, si que me gustaría serlo. Por eso no he querido faltar», ha señalado Ramón, vecino de la capital.

En términos similares se ha expresado Arturo, otro aficionado al carnaval que también ha participado en el pasacalles para disfrutar de la jornada festiva. «Me parece fenomenal que se organicen este tipo de actos y creo un acierto que el Carnaval tenga su casa, porque estoy convencido de que será un punto de encuentro para muchos», ha manifestado Arturo.

También Sensi García ha participado en la fiesta como componente del grupo de animación Artea-T, que consiguió el cuarto premio en esta categoría en el pasado carnaval. «Nos invitaron a participar y aquí estamos», ha señalado.

Uno de los grupo infantiles que han ha llamado la atención de los participantes en la fiesta popular es el de Gym Victoria, de Rincón de la Victoria, dirigido por María del Carmen Nieto y María del Carmen Tejón, que obtuvo el tercer premio en la categoría de animación en la pasada edición del carnaval, ante las espectularidad de la piruetas de sus componentes, todos menores de edad, ya que el de mayor edad tiene sólo 16 años.

Entre las agrupaciones infantiles que han participado en la fiesta están comparsa infantil de Paqui Prieto y La Murguita infantil.

A lo largo de la tarde lo harán la comparsa de Marbella, la murga de Torremolinos, la murga de Pariente, la murga de San Andrés, la comparsa de Almería 'El renacido', la murga de Rute, la Antología del 40.º aniversario, la murga callejera 'Los Zarbori', la comparsa de Cádiz 'Los Luceros', de Ángel Subiela, y la antología de la chirigota de Vera Luque.

Con motivo de la fiesta se ha montado una barra con la colaboración de Cervezas Victoria, que es el patrocinador principal del Carnaval de Málaga. Tampoco ha faltado a la fiesta la mascota del carnaval, Momo, que representa al Dios Momo.