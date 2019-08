Carlos Montes: «Llegar hasta aquí ya ha sido un gran premio» Carlos Montes, con algunos de sus trabajos ya listos para la valoración del jurado de la competición WorldSkill 2019. / SUR El joven antequerano ha participado en la competición mundial de Formación Profesional, en la que España no ha conseguido medalla FRANCISCO GUTIÉRREZ Martes, 27 agosto 2019, 20:43

Como si de una olimpiada deportiva se tratara, ha habido desfile de las delegaciones, banderas, fuegos artificiales e incluso mascotas. Y, por supuesto medallas. Como sucede en el deporte, China y Rusia han acaparado el medallero. «Ha sido algo impresionante, difícil de olvidar», asegura desde Kazán Carlos Montes, uno de los dos representantes andaluces en la competición mundial de FP, que comenzó el jueves con la ceremonia inaugural y terminó este martes con la entrega de premios, en una ceremonia igualmente espectacular. Desfilar por el Kazán Arena Stadium (uno de los que acogió a la selección española en el Mundial de Fútbol de Rusia del año pasado) fue «muy emocionante, con el estadio lleno de personas, me pareció increíble que todo un estadio en pie aplaudiera a unos estudiantes de FP», recuerda el joven antequerano, feliz por la experiencia aunque no haya conseguido estar entre los mejores del mundo.

La ciudad rusa no ha escatimado esfuerzos en la organización de la competición mundial de Formación Profesional, Worldskill 2019, un certamen que se inició hace 70 años en España. Incluso el primer ministro ruso, Dmitri Medvédev, pasó por las instalaciones del evento para visitar a los competidores, llegados de 60 países. Entre ellos, el malagueño Carlos Montes, que acaba de terminar el grado Medio en Floristería en el IES nº. 1 Universidad Laboral y que seguirá sus estudios de grado Superior en Paisajismo en este mismo centro.

Han sido cuatro días de intenso trabajo y de vivencias personales que marcarán a este joven estudiante antequerano. En sesiones de mañana y tarde han tenido que realizar diferentes composiciones: un ramo de mano, un ramo de novia, una composición para jarrón ruso, un ramo de mano inspirado en una bailarina, una tiara para traje típico ruso y composición para pared con telas, para mesa y con plantas.

«Estoy muy satisfecho con el trabajo que hemos realizado, he disfrutado mucho y he aprendido también. Llegar hasta aquí ya ha sido un premio, estoy muy contento por todo lo que me ha pasado», indica el joven desde la ciudad de Kazán.

Carlos Montes, con algunos de sus trabajos, su tutora y la directora general de FP de la Junta. / SUR

La delegación española la han formado por 28 competidores. En el caso de Andalucía Carlos Montes y el sevillano Álvaro Velasco –que ha competido en la modalidad de Pintura de automóvil. Un grupo en el que ha imperado «el buen ambiente, el compañerismo y la ayuda mutua», resume Carlos. Han estado acompañados en Kazán por sus respectivos tutores, Alicia Pavón y Pedro Algarrada, además de por el experto Ginés Fernández. También se ha desplazado a Kazán la directora general de Formación Profesional de la Consejería, Paula Greciet.