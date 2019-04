. Carlos Montes, el florista de trono que se hace con la medalla de oro de FP Carlos Montes, fotografiado en las instalaciones de la Universidad Laboral con la medalla de oro conseguida en Madrid. / GERMÁN POZO El joven, natural de Antequera y estudiante del IES Universidad Laboral, representará a España en la competición mundial, WorldSkills 2019 FRANCISCO GUTIÉRREZ Martes, 2 abril 2019, 00:25

Una medalla de oro y cuatro puntos en un dedo. Es el balance de la participación del joven Carlos Montes Corredera en el campeonato nacional de FP, los denominados SpainSkills. «Ha sido la primera vez que me he cortado», dice en broma el joven. Fue en la última prueba, la del viernes. Pero la herida no le desvió de su objetivo: se lavó la sangre, se puso tiritas y continuó su trabajo. Cuando terminó fue al médico, con el resultado de cuatro puntos. «Ya el viernes me veía con posibilidades de ganar», explica el joven, orgulloso de lucir su medalla. Los primeros días las pruebas estaban «muy igualadas» y no fue hasta el viernes cuando se marcaron algunas diferencias entre los diez competidores.

«La verdad es que todos han tenido un gran nivel, ha sido una competición muy reñida, y cada uno de ellos destacaba en algún aspecto determinado. Afortunadamente, al final Carlos pudo demostrar todo lo que vale», indica su tutora, Alicia María Pavón, que le acompañó estos días en Madrid, junto con la profesora experta, María Isabel Rodríguez Castillo, del IES Galileo Galilei, de Córdoba, a quien agradecen toda la ayuda que les ha prestado antes y durante la competición.

La competición nacional de FP se celebra cada dos años. Van los jóvenes que se han clasificado en la fase regional, como fue el caso de Carlos. Durante tres días se desarrollaron distintas pruebas, una por la mañana y otra por la tarde. El grupo de diez alumnos de la especialidad de Floristería realizaron un ramo en espiral, una composición con plantas, un ramo de novia, decoración para eventos, decoración de sala y un trabajo de insertados en esponja. Ha sido el primer año de Floristería como especialidad en los Skills.

En agosto, a Rusia

Los vencedores de cada una de las categorías o especialidades serán los representantes de España en los campeonatos mundiales, los WorldSkills 2019, que se celebran del 22 al 27 de agosto en la ciudad rusa de Kazan. Carlos Montes se muestra muy ilusionado y promete «darlo todo» para conseguir el mejor resultado posible. Para mejorar su preparación, la organización le ha regalado cursos de formación con la Asociación Española de Floristas y la Escuela Andaluza de Arte Floral. También el Ministerio de Educación le ayudará con cursos de inglés.

Carlos, con su tutora, la profesora Alicia María Pavón. / GERMÁN POZO

Carlos Montes estudió la FP Básica en Actividades agropecuarias y ganaderas en Salesianos de Antequera. Reconoce que «tenía dificultades en los estudios, sobre todo con las Matemáticas», por lo que sus profesores le recomendaron que se cambiara a la FP. Terminó los dos cursos de esta especialidad y como quería estudiar Floristería, se trasladó a Málaga, en concreto al IES nº. 1 Universidad Laboral. Está en el segundo curso del grado Medio, y piensa seguir sus estudios con un grado superior. Pero aún no hay grado Superior en Floristería, por lo que seguramente estudiará Gestión forestal y del medio natural, que pertenece a la misma familia de Agraria.

Rescate y Rocío

Carlos es hermano de la Cofradía del Rescate y de la Hermandad del Rocío de Antequera. Aquí ya tuvo contacto con los arreglos florales, algo que le ha venido muy bien en los estudios y en la competición, reconoce su tutora. «Venía ya con una base y una técnica, estaba muy familiarizado con la floristería», afirma Alicia Pavón. El pase a la final de Madrid lo consiguió ganando en Huelva el certamen andaluz. «Ahí ya vimos su potencial», indica su tutora. Con la profesora experta han trabajado estos últimos meses para que acudiera a Madrid con la mejor preparación posible.

Arriba, insertado en esponja estilo romanticismo. A la izquierda, una composición con plantas y a la derecha, ramo de novia en esprial. / SUR

El director de la Laboral, Juan Jesús Larrubia, se muestra encantado y orgulloso de lo conseguido por Carlos. Es la primera vez que el centro llega a una final nacional y además consigue el primer premio. Ha sido también el primer año en el que ha participado Floristería como especialidad en los Skills.

Carlos Montes destaca «lo mucho que hemos aprendido», pero también el compañerismo y el buen ambiente que se ha respirado, a pesar de todo lo que se jugaban los estudiantes. Carlos ve unido su futuro a la floristería, actividad a la que quiere dedicarse una vez termina sus estudios en la Laboral.

Equipo malagueño

En esta competición nacional de FP han participado ocho estudiantes malagueños, de una delegación de 30 jóvenes andaluces. Han representado a Málaga, además del ganador, Lidia Pinzón Capel, del IES Santa Bárbara, en la modalidad de Cuidados auxiliar de enfermería y atención sociosanitaria; Javier Onieva Beato, del Politécnico Jesús Marín, en Electrónica; Juan Manuel González Sosa, del IES La Rosaleda, en Fontanería y calefacción; Juan Moreno Santamaría, también del Rosaleda, en este caso en Refrigeración y el equipo de Recepción hotelera del IES Monterroso de Estepona, con los alumnos Sebastián Molina, María Albalat y Patricia Aranda.

Andalucía ha conseguido dos medallas de oro. Además de la de Carlos, también fue primer clasificado Álvaro Velazco Real, del IES San José de la Rinconada en San José de la Rinconada (Sevilla) en la modalidad de Pintura del Automóvil.

Los distinguidos con la medalla de plata han sido Jonás Galindo Sánchez, alumno del IES Politécnico Hermenegildo Lanz de Granada en la modalidad de Instalaciones Eléctricas; Ana Peguero Orta, estudiante del IES Luis Bueno Crespo de Armilla en la modalidad de Tecnología de la Moda y Raúl Yamuza Díaz, del CDP San Luis Rey de Palma del Río en la modalidad de Control Industrial. También ha obtenido medalla de plata Carlos Cabezas Barradas, del CPIFP Hurtado Mendonza de Granada en la modalidad de Servicio de Restauración y Bar.