«Para el Capitán América, Dios es importante»

Víctor Alvarado es licenciado en Psicopedagogía y maestro de Religión, quizás un perfil poco habitual en la Comic-Con que se ha celebrado en Málaga. ... Sin embargo, su afición por las novelas gráficas y el cine le lleva desde hace años a colaborar con varios medios de comunicación nacionales y a ser miembro del Círculo de Escritores Cinematográficos. Con él exploramos los valores que laten en el corazón de los superhéroes más icónicos.

-¿Qué relación guardan con la fe Batman o Los Vengadores?

-Dentro del universo de los superhéroes se sugieren multitud de valores de la cultura occidental. Las referencias a la fe y todas las ramas del cristianismo y el judaísmo son hasta cierto punto constantes, desde el catolicismo de Hellboy con su rosario hasta la lucha por los derechos civiles de la Patrulla X, pasando por el protestantismo de Falcon, la fe de Daredevil o la figura mesiánica que constituye Superman. Batman siempre intenta guiarse por la ética y se considera católico. Para el Capitán América, el líder de los Vengadores, Dios es importante, y en varias novelas gráficas trata a los niños con gran delicadeza y siempre cumple la palabra dada a un niño, haciendo honor a la frase: 'Dejad que los niños se acerquen a mí'.

-¿Por qué este libro?

-Es fruto de una investigación periodística, pues presento un programa de radio a nivel nacional y he podido comprobar las continuas referencias de todos esos personajes (de Marvel y DC, fundamentalmente) a principios del humanismo cristiano como el perdón, la fe, el sacrificio o la esperanza. También, aunque en menor medida, he constatado los guiños de un grupo más reducido de ellos a la cultura grecorromana, ya que sus autores, de manera consciente o inconsciente, han reflejado en su obra las claves de la vivencia de la fe y del pensamiento europeo que con tanto amor defendieron los fundadores de la Comunidad Económica Europea, como demuestra esa bandera estrellada en honor a la Virgen María. El libro es lo suficientemente amplio como para que los lectores se hagan una composición de lugar de los valores y virtudes por los que se guían los superhéroes más conocidos, sustentados en los pilares que construyen occidente. Lo he intentado contar con amenidad pero con profundidad y relacionándolo con la Doctrina Social de la Iglesia.

-¿Habla desde fuera o desde dentro? ¿Es un estudioso que se acerca a los superhéroes o han configurado también su infancia?

-Hablo desde dentro, pues siempre me han llamado la atención aunque no eran tan populares entre todos los niños de los 80, excepto algunos que lo conocían todo al detalle. Sin embargo, de adulto he podido comprobar la profundidad de muchos de ellos, sobre todo en las obras publicadas a finales de los sesenta en adelante. Frank Miller, por ejemplo, hizo mucho por resaltar el catolicismo de Daredevil tanto en sus aspectos positivos como negativos, mostrando incluso cómo es cuidado por una monja.

-Muchas cosas de nuestra niñez han caído en el olvido, pero los superhéroes parecen eternamente jóvenes, transmitiéndose de abuelos y padres a hijos. La Comic-Con ha dado muestra de que hay un filón en ellos que no se agota. ¿Por qué?

-Porque son héroes que suelen dar la vida por los demás y hay mucho más talento de lo que uno podría pensar. Hay muy buenos guionistas como Jeph Loeb que, con Tim Sale o Jim Lee, han creado bellas historias. En Shazam se hace referencia a la sabiduría del rey Salomón de la Biblia y al casi invencible Aquiles griego, y sus padres aparecen como cristianos que acogen, al estilo de san José, a varios chavales de diferente raza y procedencia. En El retorno de Lobezno, el gran guionista con formación jurídica Charles Soule y el dibujante Steve McNiven se inspiran en el mito de Perséfone, la reina de los infiernos de la mitología griega, y en La Divina Comedia de Dante para recorrer el tránsito por los distintos estados del más allá: infierno, limbo, purgatorio y cielo. Rondador Nocturno, durante un tiempo, se viste como sacerdote e incluso llega a presidir el funeral de un amigo. Mira un crucifijo de tamaño natural en la Catedral de San Patricio y declara: 'Su muerte fue la intención de mostrarnos un ejemplo brillante de cómo debemos vivir en comunión de amor con todos los que nos rodean. Debemos mantener en lo más profundo de nuestro corazón la esencia de la palabra divina'. Esta es una muestra de un concienzudo estudio sobre Rondador que consulté en internet y que incluyo en mi trabajo.

-¿Saben descubrir los más jóvenes esos valores o necesitan ayuda por parte de padres y educadores?

-Sería necesario que los padres diesen unas primeras pistas, porque no en todos los centros educativos se estimula igual el pensamiento crítico en los alumnos, y actualmente —como me comentaba recientemente una compañera de Primaria— no siempre resulta fácil ayudar a los niños a detenerse y reflexionar.